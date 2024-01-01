Hac'al Obası Hac'al obasını engin mi sandın Ayağında potini var zengin mi sandın Her olur olmazı (canım) dengin mi sandın Ay da doğdu göremedim yar seni Merdivenden tıkır mıkır inişin Çığırdaşır altın ile gümüşün İpti söz verişin (canım) sonra dönüşün Ay da doğdu göremedim yar seni Suya gider bir incecik yolu var Altın kemer takmış ince beli var Söylerim söylemez (canım) tatlı dili var Ay da doğdu göremedim yar seni

Gitti Canımın Cananı Gitti canımın cananı (Ay le canım vay le canım oy canım) Beni bıraktı yaralı (Ay le canım vay le canım oy canım) Ben bu dertten ölür isem (Ay le canım vay le canım oy canım) Kızlar kazsın mezarımı (Ay le canım vay le canım oy canım) Doktor gelse tabip gelse (Ay le canım vay le canım oy canım) Çare bulunmaz derdime (Ay le canım vay le canım oy canım)

Ankara'da Yedim Taze Meyvayı Ankara'da yedim taze meyvayı Boşa çiğnemişim yalan dünyayı Keskin'den de yırttırmayın künyayı Söyleyin anneme anneme ağlasın ** Babamın oğlu var beni n'eylesin Trene bindim de tren salladı Zalım doktor ciğerimi elledi Ey'olursun diye geri yolladı ** Söyleyin anneme annem ağlasın Babamın oğlu var beni n'eylesin

Son Tesellim Şarap Oldu Son tesellim şarab oldu Gönlüm yine harab oldu Mazideki hatıralar Şimdi artık serab oldu ** Ah sarhoşum yar Sarhoşum yar Sarhoşum yar İçtim yine sarhoşum yar

Bir Yiğit Gürbete Gitse Bir yiğit gurbete gitse Gör başına neler gelir Garip sılayı andıkça Yaş gözüne dolar gelir Evlerinin önü söğüt Atalardan almış öğüt Yarinden ayrılan yiğit Sılasına döner gelir Bağrıma basarım taşlar Akıttım gözümden yaşlar Yavrusun yitiren kuşlar Yuvasına döner gelir

Yüce Dağ Başında Yağan Kar İdim Yüce dağ başında kar idim Yağdı yağmur güneş vurdu eridim Evvel yarin sevgilisi ben idim Şimdi uzaklardan bakan ben oldum ** Yüce dağ başında yatmış uyumuş Ela gözlerini uyku bürümüş Evvel küçük idi şimdi büyümüş Şimdi uzaklardan bakan ben oldum

Yaylanın Soğuk Suyu Yaylanın Soğuk Suyu (Da) Deldi Bağrımı Deldi Üç Günlük Geliniken (De) Bağa Selâmı Geldi ** Seni Domuzun Kızı Hayırsızın Gelini Alsam Seni Yanıma (Da) Sarsam İnce Belini ** Ha Buradan O Yanı Nazaradır Nazara İkimizi Koysunlar(Da) Senin İle Mezara ** Derenin Gıyısında (Da) Guruluya Ocaklar Sözüme Darıldılar (Da) Alsam Ne Yapacaklar ** Seni Domuzun Kızı Hayırsızın Gelini Alsam Seni Yanıma (Da) Sarsam İnce Belini ** Ha Buradan O Yanı Nazaradır Nazara İkimizi Koysunlar(Da) Senin İle Mezara ** Ha Buradan Görünü Görele Işıkları Adamı Öldüruyu (Da) Yarin Gonuşukları ** Seni Domuzun Kızı Hayırsızın Gelini Alsam Seni Yanıma (Da) Sarsam İnce Belini ** Ha Buradan O Yanı Nazaradır Nazara İkimizi Koysunlar(Da) Senin İle Mezara ** Dereler Dereler (De) Neler Bilirim Neler Güzelin Ellerini (De) İki Yerden Öperler ** Seni Domuzun Kızı Hayırsızın Gelini Alsam Seni Yanıma (Da) Sarsam İnce Belini ** Ha Buradan O Yanı Nazaradır Nazara İkimizi Koysunlar(Da) Senin İle Mezara ** Kapının Sövesine (De) Boya Vururum Boya Everdi Anan Seni (De) Ayırdı Benden Goya ** Seni Domuzun Kızı Hayırsızın Gelini Alsam Seni Yanıma (Da) Sarsam İnce Belini ** Ha Buradan O Yanı Nazaradır Nazara İkimizi Koysunlar(Da) Senin İle Mezara

Acem Kızı Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca Eğlen Şanova'da gal Acem gızı Uğrun uğrun gaş altından bakınca Can telef ediyon gül Acem gızı Seni seven oğlan neylesin malı Yumdukça gözünden döker mercanı Burun fındık ağzı gayfe fincanı Şeker mi şerbet mi bal Acem gızı

Geceler Yarim Oldu Geceler yarim oldu Anam anam garibem Aglamak kárim oldu Anam anam anam garibem Her dertten yikilmazdim Anam anam garibem Sebebim zalim oldu Anam anam anam garibem Bayram gelmis neyime Anam anam garibem Kan damlar yuregime Anam anam anam garibem Yaralarim sizliyor Anam anam garibem Doktor benim neyime Anam anam anam garibem

Ağlamazdın Anam İçimizden yanık yanık gelen bu sesi Anlatılması güç olan kara sevdayı Bir sigara içimi duyabilseydin Ağlamazdın anam sen de, ağlayamazdın ** Ferhat olup şu dağları delebilseydin Mecnun gibi dilden dile düşebilseydin Bir sigara içimi duyabilseydin Ağlamazdın anam sen de ağlayamazdın