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7/24 Dinle Bebeğim / 12'den Vuracağım

Bebeğim / 12'den Vuracağım Şarkı Sözleri

Ayşegül Bebeğim / 12'den Vuracağım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayşegül Bebeğim / 12'den Vuracağım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bebeğim / 12'den Vuracağım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ayşegül

Ayşegül

Bebeğim / 12'den Vuracağım

  • Ham Meyvayı Kopardılar

  • Ağlama Sen

  • 12'den Vuracağım

  • Bebeğim Allahını Seveyim

  • Bende Sizdenim

  • Gözleri Fettan Güzel

  • Günah

  • Mavi Göz

  • Maço Erkek

  • Neyin Peşindesin

  • Ayağında Tek Nalın

  • Leblebi

  • Su Çimeni (Uzun Hava)

  • Söyle

  • Kardeşlik Türküsü

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