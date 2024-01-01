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7/24 Dinle Hasret Kokuyor

Hasret Kokuyor Şarkı Sözleri

Ayşegül Hasret Kokuyor şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayşegül Hasret Kokuyor şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hasret Kokuyor sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ayşegül

Ayşegül

Hasret Kokuyor

  • Hastane Önünde

  • Ben Olmak İstiyorum

  • Beni Düşünme Dostum

  • Böyle Hayat Mı Olur

  • Böyle Yaşanmaz

  • Hasret Kokuyor

  • Kül Olacağım

  • Mutluluk Sen Nerdesin

  • Neden Mutsuzum

  • Seni Aşkın

  • Ölme De Sürün

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