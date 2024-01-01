Hem Okudun Hem De Yazdım Hem okudum, hemi yazdım Yalan dünya senden bezdim?of Dağlar koyağını gezdim Yiten yavru bulunur mu?of El yazıya, el yazıya Duman çökmüş çöl yazıya?of Kurban olam, kurban olam Beşikte yatan kuzuya vay El veriyor el veriyor Orta da direk bel veriyor?of Döndüm baktım sağ yanıma Mehmetçikler can veriyor vay

Ya Seninle Ya Sensiz Ya hep ya hiç sevgilim Ya seninle ya sensiz Olamaz başka biri Ya seninle ya sensiz İstersen al at beni İstersen yarat beni Dağ gibi deniz gibi Ya seninle ya sensiz İstersen öldür beni İstersen güldür beni Gün gibi güneş gibi Ya seninle ya sensiz İstersen öldür beni İstersen güldür beni Gün gibi güneş gibi Ya seninle ya sensiz Yalnız bir mevsim değil Yalnız bir bahar değil Her zaman her yerde bir Ya seninle ya sensiz Yalnız bir mevsim değil Yalnız bir bahar değil Her zaman her yerde bir Ya seninle ya sensiz İstersen sevme beni İstersen bekle beni Taş gibi toprak gibi Ya seninle ya sensiz Olmasa da sevenim Ağlayanım gülenim İlk sözüm son yeminim Ya seninle ya sensiz İstersen öldür beni İstersen güldür beni Gün gibi güneş gibi Ya seninle ya sensiz İstersen öldür beni İstersen güldür beni Gün gibi güneş gibi Ya seninle ya sensiz Yalnız bir mevsim değil Yalnız bir bahar değil Her zaman her yerde bir Ya seninle ya sensiz Yalnız bir mevsim değil Yalnız bir bahar değil Her zaman her yerde bir Ya seninle ya sensiz

Çıkmaz Sokak Çıkmaz bir sokaktı aşkımız Çaresiz ayrıldık köşesinde Yaşlı bir çınar gördü yalnız Islanan kederi gözlerimizde Yapraklar döküldü ardımızdan Bulutlardan yaş gözlerden yaş En çıplak ağaca asıp kalbimi Öldürdün yavaş yavaş En çıplak ağaca asıp kalbimi Öldürdün yavaş yavaş Sıcak bir kumsaldı sevgilim Başlayış noktası aşkımızın Beyaz bir tekne oldu sonu Gittin bir mendil sallamaksızın Dalgalar götürdü aşkımızı Kumsalda bir iz bırakmadan Bir yıldız kaydı her şeyiyle sen Bir şarkı bitti anladım Bir yıldız kaydı her şeyiyle sen Bir şarkı bitti anladım Yelkenleri siyah bir tekneydi Sürüklenen

İçmeden Sarhoş Kadehler dolmasın Ansın, unutmasın Bu gece o benim Nasıl yanıyorsam Nasıl anıyorsam Tatsın bu hisleri Ağlasın, bitsin Hasretle delirsin Hayal görsün benim gibi Kendimde değilim Yaşayan ölüyüm sanki Gittiğinden beri İçmeden serhoş Kalbimde bomboş Böyleydin bildim bileli Her şeyin deli Aşk oyun gibi Sevmesem elimde mi? Şimdi çaresi Koskoca derdin Şu küçücük kadeh mi? Ondan içmedim Boş veremedim Unuturum demedim Her şeyimdin Sevgilimdin Sen mutlu değil miydin? Ne söylesem sana İnanmazsın bana Gözlerimde yaşlar Nerede geçen yıllar Tekrar yaşansalar Döner mi anılar? Alış yalnızlığa Bensiz yaşamaya Ama kolay değil bunlar Dostlar arkadaşlar Yetmez insanlara Aranıp biten aşklar İçmeden sarhoş Kalbimde bomboş Böyleydin bildim bileli Her şeyin deli Aşk oyun gibi Sevmesem elimde mi? Şimdi çaresi Koskoca derdin Şu küçücük kadeh mi? Ondan içmedim Boş veremedim Unuturum demedim Herşeyimdin Sevgilimdin Sen mutlu değil miydin? Herşeyimdin Aşk oyun gibi Sevmesem elimde mi? Şimdi çaresi Koskoca derdin Şu küçücük kadeh mi?

Çalamazsın Mutluluğu Bir yalnızlık hatası Hemen dönüverdi başım Yanlış kapı çalmışım Karşıma çıkana bağlanmışım Bir yandı bir söndü Geçti yolumdan Bir gün geldi Ne kül kaldı ne de duman Ben kendim kuracağım cenneti aşklarımdan Çalamam ki mutluluğu başkalarından Her bir zevki bin derde Sardı ekledi yıllar Yaşamak ölmekten beter Her gecenin bir sabahı var Bir yanar bir söner Geçer yolumdan Bir gün gelir Ne kül kalır ne de duman Sen kendin kuracaksın cenneti aşklarından Çalamazsın mutluluğu başkalarından El açıp da yalvarma Ne de kurbanlar ada Yetişmiyor bir ömür Ermek için tek bir murada Bir yanar bir söner Geçer yolumdan Bir gün gelir Ne kül kalır ne de duman Sen kendin kuracaksın cenneti aşklarından Çalamazsın mutluluğu başkalarından Alamazsın mutluluğu Çalamazsın başkalarından

Açılmamış Mektup Tanıdım, tanıdım Görür, görmez tanıdım yazını Günlerdir bekliyordum Son haber bu sevgimizden Mektup senden biliyordum *** Anladım, anladım, Görür görmez yazından Ellerim titredi birden Bilmem nedense Açamadım ben Korkuyordum Sen Ya beni unutmuşsan, Ya da artık sevmiyorsan Ya herşey bitiyorsa Ya da bir başkası varsa Belki dönmeyeceksen Geri gelmeyeceksen Öğrenmek istemem bu gerçeği Bırak hayalimi Aldatsın beni Kırma bütün ümitlerimi *** Sakladım, sakladım Onu bugüne kadar Duruyor hala masamda Resmin yanında Senden kalan Açılmamış bir mektup var *** Sakladım, sakladım Onu bugüne kadar Varsın kapalı kalsın Dursun karşımda Resmin yanında Mutluyum ben Okumasam da

Ne Var Ne Yok Merhaba sevgilim Yoksa bu sen misin Sanki durdu kalbim Uzaklardan geldin iyi misin Hiç mi değişmedin Çok şeyler beklerdin Zenginlik isterdin Doğru söyle güldü mü talihin Ne rastlantı anlat Ne var ne yok Bir bir anlat bana Ne var ne yok Vaktimiz çok anlat Ne var ne yok Ayrılmadan anlat Ne var ne yok Beni hiç sorma istersen Gözümde yaşlar görürsen Yalan söylerim sana Daha iyi olur hiç bilmesen Sorma Ne var ne yok Nasıl geçti yıllar Ne var ne yok Gel geç, gel geç, gel geç Bilmem yalvarmayı Kula kul olmayı Yokluğun öğretti Zamanla bana sensiz kalmayı Dargınım dostlara Tatlı anılara İkimizden biri Belki de barışmıştır hayatla Soru sordum anlat Ne var ne yok Nasıl geçti yıllar Ne var ne yok Bir bir anlat bana Ne var ne yok Nasıl geçti yıllar Ne var ne yok

Bir Var Bir Yok Bir var bir yok Hem var hem yok Sıcaklığı elimde Hayali gözümde Bakıyorum benimle nerede Bir var bir yok Hem var hem yok İçtiğim içkide Gündüzde gecemde Ararım kalbimde nerede Bir görünür kaybolur yalanla gerçekler gibi Her yerden benzeyen çıkar da bağlar gözlerimi Göz görmeyince gönül katlanır der oyalar beni Başka bir aşka dalmaya kalksam yakalar beni Bir var bir yok Hem var hem yok Beni severmiş oysa bu ne biçim aşksa Birini bulmuştur nasılsa Bir var bir yok Hem var hem yok Beni severmiş oysa bu ne biçim aşksa Birini bulmuştur nasılsa Bir görünür kaybolur yalanla gerçekler gibi Her yerden benzeyen çıkar da bağlar gözlerimi Göz görmeyince gönül katlanır der oyalar beni Başka bir aşka dalmaya kalksam yakalar beni Bir var bir yok Hem var hem yok Bugün yanımdaysa yarın uzaklarda Bir de bakarım ki yok ortada Bir var bir yok Hem var hem yok Beni severmiş oysa bu ne biçim aşksa Birini bulmuştur nasılsa Birini bulmuştur nasılsa

Niye Düşünüyorsun Niye düşünüyorsun sevgilim? Niye düşünüyorsun niye? Niye düşünüyorsun sevgilim? Niye düşünüyorsun niye? Sana insan sevgisiyle dolu Sana insanca sevmiş Sana kalbimi veriyorum al diye Sana insan sevgisiyle dolu Sana insanca sevmiş Sana kalbimi veriyorum al diye Niye düşündün niye Niye düşündün sevgilim? Niye düşündün niye Niye düşündün sevgilim? Sana oya oya işlediğim İplik iplik dokuduğum Ve ustaca yonttuğum Yaşamımı veriyorum Sana oya oya işlediğim İplik iplik dokuduğum Ve ustaca yonttuğum Yaşamımı veriyorum Niye düşünüyorsun sevgilim? Niye düşünüyorsun niye? Niye düşünüyorsun sevgilim? Niye düşünüyorsun niye? Sana değerli her şeyimi Alın terimi, emeğimi Ellerimi veriyorum al diye Niye düşündün niye Niye düşündün sevgilim? Niye düşündün niye Niye düşündün sevgilim? Sana oya oya işlediğim İplik iplik dokuduğum Ve ustaca yonttuğum Yaşamımı veriyorum Sana oya oya işlediğim İplik iplik dokuduğum Ve ustaca yonttuğum Yaşamımı veriyorum Niye düşünüyorsun sevgilim? Niye düşünüyorsun niye? Niye düşünüyorsun sevgilim? Niye düşünüyorsun niye? Sana değerli her şeyimi Alın terimi, emeğimi Ellerimi veriyorum al diye Sana değerli her şeyimi Alın terimi, emeğimi Ellerimi veriyorum al diye

Tatlıya Bağla Birden yalnız kalınca Dertler sarınca Umut batınca Sabrım taşınca Kızmak hakkımsa Aklımda varsa Sonu tatlıya bağla Bugün gülerken yarın ağlarsan Yağmur yağarken güneş çıkarsa Şaşırma, anla Beni hatırla Sonu tatlıya bağla Kimseye aldırma Kimseyi kırma Dost görün düşman olana Darılma hayata Hele aşkta, hele aşkta Güzel şey aldanmak Hele aşkta, hele aşkta Ne hoştur inanmak Bugün gülerken yarın ağlarsan Yağmur yağarken güneş çıkarsa Şaşırma, anla Beni hatırla Sonu tatlıya bağla Kimseye aldırma Kimseyi kırma Dost görün düşman olana Darılma hayata Hele aşkta, hele aşkta Güzel şey aldanmak Hele aşkta, hele aşkta Ne hoştur inanmak Kimseye aldırma Kimseyi kırma Dost görün düşman olana Darılma hayata Hele aşkta, hele aşkta Güzel şey aldanmak Hele aşkta, hele aşkta Ne hoştur inanmak Hele aşkta, hele aşkta Güzel şey aldanmak Hele aşkta, hele aşkta Ne hoştur inanmak

Sen Seni İstesen de sevmek böyle birini Tadamazsın zevklerin böylesini İstesen de sevmek böyle birini Tadamazsın zevklerin böylesini *** Gayretin boş isteğin boş sözün boş Sevemezsin benim kadar sen seni Sen seni *** Kendi gibi sayıyorum kalbini Gözlerinden ben bakıyorum sanki Ağlamak boş gülüşün boş hüzün boş Bilemezsin benim kadar sen seni Sen seni *** Konuşmasan bile duyarım sesini Ben söylerim bütün isteklerini Konuşmasan bile duyarım sesini Ben söylerim bütün isteklerini *** Yalan boş yemin boş evin boş Çözemezsin benim kadar sen seni Sen seni *** Arıyorsan eğer kendine göre birini Bulamazsın benim kadar kendini Hasretin boş kavuşmak boş sözün boş Yapamazsın benim kadar sen seni Sen seni