Karadir Su Bahtim Kara Karadır şu bahtım kara Sözüm kar etmiyor yara Yaktı yüreğimi nara Eyvah Kendim ettim kendim buldum (2x) Gül gibi sararıp soldum Eyvah Bilmez yar halımdan bilmez Akar gözyaşlarım dinmez Bir kere yüzüme gülmez Eyvah Söylerim sözüm almiyor O yar yüzüme gülmüyor Garip gönlümü bilmiyor Eyvah

Yarim Senden Ayrilali Yarim senden ayrılalı Hayli zaman oldu gel gel Bak gözümden akan yaşa Ab-u revan oldu gel gel ** Böyle m'olur küsüp gitmek Seni seveni terk etmek Haram oldu yemek içmek İşim figan oldu gel gel

Ham Meyvayi Kopardilar Ham meyvayı kopardılar dalından Beni ayırdılar nazlı yarimden Eğer yarim tutmaz ise salımdan Onun için açık gider gözlerim Benim yarim yaylalarda oturur Ak elini soğuk suya batırır Demedim mi nazlı yarim ben sana Çok muhabbet tez ayrılık getirir Uzun olur gemilerin direği Yanık olur anaların yüreği Ne sen gelin oldun ne ben güveyi Onun için açık gider gözlerim

Seyyah Olup Seyyah olup şu alemi gezerim Bir dost bulamadım gün akşam oldu Kendi efkarımla (yar yar) okur yazarım Bir dost bulamadım gün akşam oldu ** Bilmem Amelimden Bilmem Özümden Ah ettikçe kan yaş gelir gözümden İki elim kalkmaz (yar yar) oldu dizimden Bir dost bulamadım gün akşam oldu ** Kul Himmet üstadım ummana daldım Gelenden geçenden haberin aldım Mecnun olup şallar (yar yar) geyip dolandım Bir dost bulamadım gün akşam oldu

Yesil Ordek Gibi Yeşil Ördek Gibi Daldım Göllere Sen Düşürdün Beni Dilden Dillere Başım Alıp Gidem Gurbet Ellere Ne Sen Beni Unut Ne De Ben Seni ** Sevdiğim Cemalim Güneşim Mahım Seni Seven Aşık Çeker Ezvahın Getir El Basayım Kelamullahın Ne Sen Beni Unut Ne De Ben Seni

Denizlinin Horozlari Tellidir yandım (turnam) anam tellidir tellidir amman Denizli'nin horozları bellidir Ötüver de çil horozum bir yol ötüver Geniş olam gam zamanı değildir Asmam çardaktan Suyu bardaktan Bir yol öpüver de gocman gız İlimon yanaktan amanın ilimon yanaktan Asmam yıkıldı Suyu sıkıldı Bugün de çil horozu (goca gızı) görmedim Canım sıkıldı amanın canım sıkıldı

Kizilciklar Oldu Mu Kızılcıklar oldu mu Selelere doldu mu Gönderdiğim çoraplar Ayağına oldu mu Mendili geline Mendil verdim eline Kara kına yollamış Yar benim ellerime Yaylı gelir taşlıktan Dingil çıktı başlıktan Şu köyün oğlanları Evlenemez başlıktan

Eledim Eledim eledim höllük eledim Aynalı beşikte canan bebek beledim Büyüttüm besledim asker eyledim Gitti de gelmedi canan buna ne çare Bir güzel simâdır aklımı alan Aşkın sevdasını canan serime salan Bizi kınamasın ehl-i dil olan Yandı ciğerim canan buna ne çare Gitti de gelmedi canan buna ne çare

Hey Onbesli Hey onbeşli onbeşli Tokat yolları taşlı Onbeşliler gidiyor Kızların gözü yaşlı Aslan yarim kız senin adın Hediye Ben dolandım sen de dolan gel gediye Fistan aldım endazesi on yediye Giderim elinizden Kurtulam dilinizden Yeşil baş ördek olsam Su içmem gölünüzden Aslan yarim kız senin adın Hediye Ben dolandım sen de dolan gel gediye Fistan aldım endazesi on yediye Gidiyom gidemiyom Sevdim terk edemiyom Sevdiğim pek gönüllü Gönlünü edemiyom Aslan yarim kız senin adın Hediye Ben dolandım sen de dolan gel gediye Fistan aldım endazesi on yediye

Hangi Bagin Bagbanisin Hangi bagin bagbanisan gülüsen Aldin aklim ettin beni deli sen amman Kirk yil kalsa gene kendi malimsan Isterem ki bir gün evvel gelesen amman Öldüm bittim eridim kül oldum amman O senin askin elinden bayildim amman Sesin aldim yüzünü de gördüm ayildim amman Diyarbakir etrafinda baglar var Fitil isler yüregimde yaram var amman Sen gidersen benim baska kimim var Isterem ki bir gün evvel gelesen amman Öldüm bittim eridim kül oldum amman O senin askin elinden bayildim amman Sesin aldim yüzünü de gördüm ayildim amman Karsi dagin kumrulari seslenir Yaylasinda türlü ceylan beslenir amman Koy basim dizine yatim uzanim Isterem ki birgün evvel gelesen amman Öldüm bittim eridim kül oldum amman O senin askin elinden bayildim amman Sesin aldim yüzünü de gördüm ayildim amman

Dam Ustunde Cul Serer Dam üstüne çul serer Leyli de yâr, loylu da yâr Loy, loy, loy ** Bilmem bu kimi sever Halelim nenni de, gınalım nenni Belalım nenni de nenni ** Bilmem bu kimi sever Halelim nenni de, gınalım nenni Belalım nenni de nenni ** Bunun bir sevdiği var Leyli de yâr, loylu da yâr Loy, loy, loy ** Günde on çeşit geyer Halelim nenni de, gınalım nenni Belalım nennide nenni ** Günde on çeşit geyer Halelim nenni de, gınalım nenni ** Belalım nenni de nenni O daşı kaldırsalar Leyli de yâr, loylu da yâr ** Loy, loy, loy Yılanı öldürseler Halelim nenni de, gınalım nenni de ** Belalım nenni de nenni Yılanı öldürseler Halelim nenni de, gınalım nenni de ** Belalım nenni de nenni Küçükten yâr seveni Leyli de yâr, loylu da yâr ** Loy, loy, loy Cennete gönderseler Halelim nenni de, gınalım nenni de ** Belalım nenni de nenni Cennete gönderseler Halelim nenni de, gınalım nenni de Belalım nenni de nenni