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Karadır şu bahtım kara
Sözüm kar etmiyor yara
Yaktı yüreğimi nara
Eyvah
Kendim ettim kendim buldum (2x)
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah
Bilmez yar halımdan bilmez
Akar gözyaşlarım dinmez
Bir kere yüzüme gülmez
Eyvah
Söylerim sözüm almiyor
O yar yüzüme gülmüyor
Garip gönlümü bilmiyor
Eyvah
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Yarim senden ayrılalı
Hayli zaman oldu gel gel
Bak gözümden akan yaşa
Ab-u revan oldu gel gel
**
Böyle m'olur küsüp gitmek
Seni seveni terk etmek
Haram oldu yemek içmek
İşim figan oldu gel gel
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Ham meyvayı kopardılar dalından
Beni ayırdılar nazlı yarimden
Eğer yarim tutmaz ise salımdan
Onun için açık gider gözlerim
Benim yarim yaylalarda oturur
Ak elini soğuk suya batırır
Demedim mi nazlı yarim ben sana
Çok muhabbet tez ayrılık getirir
Uzun olur gemilerin direği
Yanık olur anaların yüreği
Ne sen gelin oldun ne ben güveyi
Onun için açık gider gözlerim
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Seyyah olup şu alemi gezerim
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Kendi efkarımla (yar yar) okur yazarım
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
**
Bilmem Amelimden Bilmem Özümden
Ah ettikçe kan yaş gelir gözümden
İki elim kalkmaz (yar yar) oldu dizimden
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
**
Kul Himmet üstadım ummana daldım
Gelenden geçenden haberin aldım
Mecnun olup şallar (yar yar) geyip dolandım
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
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Yeşil Ördek Gibi Daldım Göllere
Sen Düşürdün Beni Dilden Dillere
Başım Alıp Gidem Gurbet Ellere
Ne Sen Beni Unut Ne De Ben Seni
**
Sevdiğim Cemalim Güneşim Mahım
Seni Seven Aşık Çeker Ezvahın
Getir El Basayım Kelamullahın
Ne Sen Beni Unut Ne De Ben Seni
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Tellidir yandım (turnam) anam tellidir tellidir amman
Denizli'nin horozları bellidir
Ötüver de çil horozum bir yol ötüver
Geniş olam gam zamanı değildir
Asmam çardaktan
Suyu bardaktan
Bir yol öpüver de gocman gız
İlimon yanaktan amanın ilimon yanaktan
Asmam yıkıldı
Suyu sıkıldı
Bugün de çil horozu (goca gızı) görmedim
Canım sıkıldı amanın canım sıkıldı
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Kızılcıklar oldu mu
Selelere doldu mu
Gönderdiğim çoraplar
Ayağına oldu mu
Mendili geline
Mendil verdim eline
Kara kına yollamış
Yar benim ellerime
Yaylı gelir taşlıktan
Dingil çıktı başlıktan
Şu köyün oğlanları
Evlenemez başlıktan
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Eledim eledim höllük eledim
Aynalı beşikte canan bebek beledim
Büyüttüm besledim asker eyledim
Gitti de gelmedi canan buna ne çare
Bir güzel simâdır aklımı alan
Aşkın sevdasını canan serime salan
Bizi kınamasın ehl-i dil olan
Yandı ciğerim canan buna ne çare
Gitti de gelmedi canan buna ne çare
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Hey onbeşli onbeşli
Tokat yolları taşlı
Onbeşliler gidiyor
Kızların gözü yaşlı
Aslan yarim kız senin adın Hediye
Ben dolandım sen de dolan gel gediye
Fistan aldım endazesi on yediye
Giderim elinizden
Kurtulam dilinizden
Yeşil baş ördek olsam
Su içmem gölünüzden
Aslan yarim kız senin adın Hediye
Ben dolandım sen de dolan gel gediye
Fistan aldım endazesi on yediye
Gidiyom gidemiyom
Sevdim terk edemiyom
Sevdiğim pek gönüllü
Gönlünü edemiyom
Aslan yarim kız senin adın Hediye
Ben dolandım sen de dolan gel gediye
Fistan aldım endazesi on yediye
-
Hangi bagin bagbanisan gülüsen
Aldin aklim ettin beni deli sen amman
Kirk yil kalsa gene kendi malimsan
Isterem ki bir gün evvel gelesen amman
Öldüm bittim eridim kül oldum amman
O senin askin elinden bayildim amman
Sesin aldim yüzünü de gördüm ayildim amman
Diyarbakir etrafinda baglar var
Fitil isler yüregimde yaram var amman
Sen gidersen benim baska kimim var
Isterem ki bir gün evvel gelesen amman
Öldüm bittim eridim kül oldum amman
O senin askin elinden bayildim amman
Sesin aldim yüzünü de gördüm ayildim amman
Karsi dagin kumrulari seslenir
Yaylasinda türlü ceylan beslenir amman
Koy basim dizine yatim uzanim
Isterem ki birgün evvel gelesen amman
Öldüm bittim eridim kül oldum amman
O senin askin elinden bayildim amman
Sesin aldim yüzünü de gördüm ayildim amman
-
Dam üstüne çul serer
Leyli de yâr, loylu da yâr
Loy, loy, loy
**
Bilmem bu kimi sever
Halelim nenni de, gınalım nenni
Belalım nenni de nenni
**
Bilmem bu kimi sever
Halelim nenni de, gınalım nenni
Belalım nenni de nenni
**
Bunun bir sevdiği var
Leyli de yâr, loylu da yâr
Loy, loy, loy
**
Günde on çeşit geyer
Halelim nenni de, gınalım nenni
Belalım nennide nenni
**
Günde on çeşit geyer
Halelim nenni de, gınalım nenni
**
Belalım nenni de nenni
O daşı kaldırsalar
Leyli de yâr, loylu da yâr
**
Loy, loy, loy
Yılanı öldürseler
Halelim nenni de, gınalım nenni de
**
Belalım nenni de nenni
Yılanı öldürseler
Halelim nenni de, gınalım nenni de
**
Belalım nenni de nenni
Küçükten yâr seveni
Leyli de yâr, loylu da yâr
**
Loy, loy, loy
Cennete gönderseler
Halelim nenni de, gınalım nenni de
**
Belalım nenni de nenni
Cennete gönderseler
Halelim nenni de, gınalım nenni de
Belalım nenni de nenni
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Kalenin bedenleri
Yâr yâr, yâr yandım
Kalenin bedenleri
Yâr yâr, yâr yandım
Koyverin gidenleri
Ninanay yarim, ninanay nay
Koyverin gidenleri
Ninanay yarim, ninanay nay
İpek bürük bürünmüş
Yâr yâr, yâr yandım
İpek bürük bürünmüş
Yâr yâr, yâr yandım
Niksar'ın fidanları
Ninanay yarim, ninanay nay
Niksar'ın fidanları
Ninanay yarim, ninanay nay
Hoppa nina ninanay, ninanay nay
Ninanay yarim, ninanay nay
Hoppa nina ninanay, ninanay nay
Ninanay yarim, ninanay nay
Kaleden iniyorum
Yâr yâr, yâr yandım
Kaleden iniyorum
Yâr yâr, yâr yandım
Çağırsan dönüyorum
Ninanay yarim, ninanay nay
Çağırsan dönüyorum
Ninanay yarim, ninanay nay
Aşkından kibrit oldum
Yâr yâr, yâr yandım
Aşkından kibrit oldum
Yâr yâr, yâr yandım
Üflesen sönüyorum
Ninanay yarim, ninanay nay
Üflesen sönüyorum
Ninanay yarim, ninanay nay
Hoppa nina ninanay, ninanay nay
Ninanay yarim, ninanay nay
Hoppa nina ninanay, ninanay nay
Ninanay yarim, ninanay nay
Hoppa nina ninanay, ninanay nay
Ninanay yarim, ninanay nay
Hoppa nina ninanay, ninanay nay
Ninanay yarim, ninanay nay