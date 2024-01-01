Ne sevdalar, ne şenlikler sığar gönlüme
Ne deryalar, ne ateşler yanar gönlümde
Seni ben dört iklim, yedi deniz severim
Seni ben insan diye, umut diye severim
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Bir ömre sığmaz gönlüm
Yazda, kışta gönlümü görürüm
Bir ömre sığmaz gönlüm
Uçan kuşta gönlümü görürüm
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Neni, neni, neni, neni, ne-ni, ne-ni, nenni
Neni, neni, neni, neni, ne-ni, ne-ni, nenni
Neni, neni, neni, neni, ne-ni, ne-ni, nenni
Neni, neni, neni, neni, ne-ni, ne-ni, nenni
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Seni ben doğan günde, batan günde görürüm
Seni ben dağda, taşta, yazda, kışta görürüm
Seni ben akan suda, açan gülde görürüm
Seni ben sazda, sözde, uçan kuşta görürüm
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Bir ömre sığmaz gönlüm
Yazda, kışta gönlümü görürüm
Bir ömre sığmaz gönlüm
Uçan kuşta gönlümü görürüm
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Neni, neni, neni, neni, ne-ni, ne-ni, nenni
Neni, neni, neni, neni, ne-ni, ne-ni, nenni
Neni, neni, neni, neni, ne-ni, ne-ni, nenni
Neni, neni, neni, neni, ne-ni, ne-ni, nenni
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Neni, neni, neni, neni, ne-ni, ne-ni, nenni
Neni, neni, neni, neni, ne-ni, ne-ni, nenni
Neni, neni, neni, neni, ne-ni, ne-ni, nenni
Neni, neni, neni, neni, ne-ni, ne-ni, nenni
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Neni, neni, neni, neni, ne-ni, ne-ni, nenni
Neni, neni, neni, neni, ne-ni, ne-ni, nenni
Neni, neni, neni, neni, ne-ni, ne-ni, nenni