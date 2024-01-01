Kerez Çiçek Açayi Kiraz çiçek açayı Aykırı dal üstüne (can can can aykiri dal üstüne) Alır seni kaçarum Kollarımın üstüne Çık kaçalım dağlara Dağlar olsun evimiz (şip şip şip dağlar olsun evimiz) Her gamardan bir yaprak Olsun keramitimiz Bayırının dibinde Üzün vurdu üzüme (can can can üzün vurdu üzüme) İnkar etme sevduğum Yüzün vurdu yüzüme

Yekte Of offf Bakmaya doymadım o gül yüzüne Sevdalandım bir çift tatlı sözüne Başım koyup uzansaydım dizine Ben ölsem de gönlüm sendedir güzel yekte ** Yekte yavrum yekte Pastırmalar denkte Kızlar oynamakta Ne olursa olsun Delikanlılıkta ** Of offf Suya gider su testisi doldurur Göze gelir gül benzini soldurur İflah olmaz bu dert beni öldürür Ben ölsem de gönlüm sendedir güzel yekte ** Of offf Karşıdan gösterdin o beyaz teni Deli ettin sevdiceğim sen beni Emin ol dünyada değişmem seni Şu yalan dünyanın malına güzel yekte.

Keklik Keklik İdim Keklik idim vurdular Kanadımı kırdılar Daha ben ne idim ki Anamdan ayırdılar Gel gel yanıma keklik Kastın canıma keklik Al kınalı parmakların Batır kanıma keklik Keklik kumda eşinir Eşinir de deşinir Benim sevdiğim dilber Nerelerde düşünür

Hem Okudun Hem De Yazdım Hem okudum, hemi yazdım Yalan dünya senden bezdim?of Dağlar koyağını gezdim Yiten yavru bulunur mu?of El yazıya, el yazıya Duman çökmüş çöl yazıya?of Kurban olam, kurban olam Beşikte yatan kuzuya vay El veriyor el veriyor Orta da direk bel veriyor?of Döndüm baktım sağ yanıma Mehmetçikler can veriyor vay

Kara Tren Kara tren gelmez m'ola Düdüğünü çalmaz m'ola Gurbet ele yar yolladım Mektubunu yazmaz m'ola Allı gelin al olaydın Selvilere dal olaydın Gelen geçen yolculardan Nazlı yar beni soraydın Aldım çantamı elime Düştüm gurbetin yoluna Bilseydim ayrılmazdım Düştüm elalem diline Allı gelin al olaydın Selvilere dal olaydın Gelen geçen yolculardan Nazlı yar beni soraydın

Nenni Ne sevdalar, ne şenlikler sığar gönlüme Ne deryalar, ne ateşler yanar gönlümde Seni ben dört iklim, yedi deniz severim Seni ben insan diye, umut diye severim ** Bir ömre sığmaz gönlüm Yazda, kışta gönlümü görürüm Bir ömre sığmaz gönlüm Uçan kuşta gönlümü görürüm ** Neni, neni, neni, neni, ne-ni, ne-ni, nenni Neni, neni, neni, neni, ne-ni, ne-ni, nenni Neni, neni, neni, neni, ne-ni, ne-ni, nenni Neni, neni, neni, neni, ne-ni, ne-ni, nenni ** Seni ben doğan günde, batan günde görürüm Seni ben dağda, taşta, yazda, kışta görürüm Seni ben akan suda, açan gülde görürüm Seni ben sazda, sözde, uçan kuşta görürüm ** Bir ömre sığmaz gönlüm Yazda, kışta gönlümü görürüm Bir ömre sığmaz gönlüm Uçan kuşta gönlümü görürüm ** Neni, neni, neni, neni, ne-ni, ne-ni, nenni Neni, neni, neni, neni, ne-ni, ne-ni, nenni Neni, neni, neni, neni, ne-ni, ne-ni, nenni Neni, neni, neni, neni, ne-ni, ne-ni, nenni ** Neni, neni, neni, neni, ne-ni, ne-ni, nenni Neni, neni, neni, neni, ne-ni, ne-ni, nenni Neni, neni, neni, neni, ne-ni, ne-ni, nenni Neni, neni, neni, neni, ne-ni, ne-ni, nenni ** Neni, neni, neni, neni, ne-ni, ne-ni, nenni Neni, neni, neni, neni, ne-ni, ne-ni, nenni Neni, neni, neni, neni, ne-ni, ne-ni, nenni

Gelin Ayşe Koyun gelir yata yata, Çamurlara bata bata Gelin Ayşe'm suya gitmiş, Yosunları tuta tuta Aman Ayşe'm yaman Ayşe'm Dağlar başı duman Ayşe'm Koyun gelir kuzuyunan Ayağının tozuyunan, Gelin Ayşe'm suya gitmiş Yanı körpe kuzuyunan Aman Ayşe'm yaman Ayşe'm Dağlar başı duman Ayşe'm

Seherde Bir Bağa Girdim Seherde bir bağa girdim Ne bağ duydu ne bağbancı El sundum güllerin derdim Ne bağ duydu ne bağbancı ** Bağın kapusunu açtım Sayın ki cennete düştüm Yâr ile tenha buluştum Ne bağ duydu ne bağbancı ** Seherin bülbülü öttü Öttü de murada yetti Teslim abdal yükün tuttu Ne bağ duydu ne bağbancı

Sürüler İçinde Sürmeli Koyun Sürüler içinde sürmeli koyun Şafaklar atıyor sarhoşum duyun (a canım gel duyun) Son kadehte yaptın bana bir oyun ** Ni yandasın sürmeli palazım niyanda hadaman niyanda Ellerim saz çalar gözüm ihvanda hadaman ihvanda ** Aşağıdan gelir gelinin göcü Gelin mi ettiler canımın içi (a canım gel içi) Beş sene sakladım verdiğin saçı ** Ni yandasın sürmeli palazım niyanda hadaman niyanda Ellerim saz çalar gözüm ihvanda hadaman ihvanda ** İki çeşme yaptım altın oluklu Soyunu bağladım ala balıklı (a canım alabalıklı) Bir yar sevdim o da benden yanıklı ** Ni yandasın sürmeli palazım niyanda hadaman niyanda Ellerim saz çalar gözüm ihvanda hadaman ihvanda

Cemile Aşkından yüreğim Talan Cemile Naz usandırır derler Yalan Cemile ** Bin cefa çektirir Sevdan Cemile Of demem, Allah derim İnan Cemile ** Cemile, Cemile, Cemile Bak işte düştüm eline İnsaf eyle Cemile Seni gidi şeytan seni fettan

Dolana dolana ay dolana dolana gün dolana şirin canım vereyim bana yari bulana bağa girdim nar için gül kopardım yar için bunca diyar dolaştım kara gözlü yar için kebaba köz istersin güzele naz istersin bir canım var vereyim daha sen ne istersin

Ey Benim Sevdiceğim Ey benim sevdiceğim oy Olur mu böyle keder Of Sürmene yaylası da On beş doktora bedel Trabzon'un feneri oy İki defa döneyi Geldi Ordu vapuru da Limana mı gireyi