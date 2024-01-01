Ordu'nun Dereleri Şarkı Sözleri Ayşegül Ordu'nun Dereleri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayşegül Ordu'nun Dereleri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ordu'nun Dereleri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

Ayşegül Ordu'nun Dereleri Ordu'nun Dereleri Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa Vermem seni ellere Ordu üstüme kalksa Sürmelim amman ** Vermem seni ellere Ordu üstüme kalksa Sürmelim amman ** Oy Mehmed'im Mehmed'im, sana küstüm demedim Oy Mehmed'im Mehmed'im, sana küstüm demedim Beni sana geçmişler, Vallahi ben demedim Sürmelim amman ** Beni sana geçmişler, Vallahi ben demedim Sürmelim amman ** Ordu'nun dereleri kara yosun bağlıyor Ordu'nun dereleri kara yosun bağlıyor Kalk gidelim sevdiğim, anan evde ağlıyor Sürmelim amman ** Kalk gidelim sevdiğim, anan evde ağlıyor Sürmelim amman ** Oy Mehmed'im Mehmed'im, sana küstüm demedim Oy Mehmed'im Mehmed'im, sana küstüm demedim Beni sana geçmişler, Vallahi ben demedim Sürmelim amman ** Beni sana geçmişler, Vallahi ben demedim Sürmelim amman Tüm Şarkıları