Ordu'nun Dereleri Şarkı Sözleri
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Ayşegül
Ordu'nun Dereleri
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Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa
Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa
Vermem seni ellere Ordu üstüme kalksa
Sürmelim amman
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Vermem seni ellere Ordu üstüme kalksa
Sürmelim amman
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Oy Mehmed'im Mehmed'im, sana küstüm demedim
Oy Mehmed'im Mehmed'im, sana küstüm demedim
Beni sana geçmişler, Vallahi ben demedim
Sürmelim amman
**
Beni sana geçmişler, Vallahi ben demedim
Sürmelim amman
**
Ordu'nun dereleri kara yosun bağlıyor
Ordu'nun dereleri kara yosun bağlıyor
Kalk gidelim sevdiğim, anan evde ağlıyor
Sürmelim amman
**
Kalk gidelim sevdiğim, anan evde ağlıyor
Sürmelim amman
**
Oy Mehmed'im Mehmed'im, sana küstüm demedim
Oy Mehmed'im Mehmed'im, sana küstüm demedim
Beni sana geçmişler, Vallahi ben demedim
Sürmelim amman
**
Beni sana geçmişler, Vallahi ben demedim
Sürmelim amman