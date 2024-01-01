Seyyah Olup Seyyah olup şu alemi gezerim Bir dost bulamadım gün akşam oldu Kendi efkarımla (yar yar) okur yazarım Bir dost bulamadım gün akşam oldu ** Bilmem Amelimden Bilmem Özümden Ah ettikçe kan yaş gelir gözümden İki elim kalkmaz (yar yar) oldu dizimden Bir dost bulamadım gün akşam oldu ** Kul Himmet üstadım ummana daldım Gelenden geçenden haberin aldım Mecnun olup şallar (yar yar) geyip dolandım Bir dost bulamadım gün akşam oldu

Kahpe Kader A benim avanak, arızalı, arsız gönlüm Feleğin çemberine takılıp döndün ya Arayan bulur elbet, aradın, buldun pes Hanyayı Konya'yı gördün ya *** Ben sana ne ettim, yollarımı çıkmaza bağladın Üç gün mutlu olduysam, üç ömürlük ağladım Yalnız geldik, yalnız gidiyoruz anladım Tokadını yiye yiye, gerçeğe aydım ya *** Kader, kahpe kader Ağlarını ördün mü? Yardan yok hiç haber Yar kaldın mı, öldün mü?

Keskin Bıçak Geldim yarım, kaldım yarım Neydi, ne oldu şu tez canım Ertelendim hayattan, sevdim yarım Derken bugün olmazsa, olur yarın *** Kendimden kaçak Yarim keskin bıçak Nerde bende o yürek Yardan cayacak *** Kendimden kaçak Yarim keskin bıçak Nerde bende o yürek Yardan cayacak Hep köşe bucak *** Geldim yarım, kaldım yarım Neydi, ne oldu şu tez canım Ertelendim hayattan, sevdim yarım Derken bugün olmazsa, olur yarın *** Kendimden kaçak Yarim keskin bıçak Nerde bende o yürek Yardan cayacak *** Kendimden kaçak Yarim keskin bıçak Nerde bende o yürek Yardan cayacak Hep köşe bucak *** Ben bu dünyayı anlayamadım Niyetlendim de altından kalkamadım *** Kendimden kaçak Yarim keskin bıçak Nerde bende o yürek Yardan cayacak *** Kendimden kaçak Yarim keskin bıçak Nerde bende o yürek Yardan cayacak Hep köşe bucak

Oh Oh Çok şeker hadi hop give me five Küresel dünya, küresel life Kes raconunu Amerikan havası Sokak arası mafyası fight is fight *** Hayt bre var mı yan bakan? Delikanlılık öldü mü? İmaj yeniledi sadece be babam Şu adaptasyonu gördün mü? *** Oh oh, suyundan da Oh oh, şuyundan da Oh oh, buyundan da Koy koy *** Oh oh, suyundan da Oh oh, şuyundan da Oh oh, buyundan da Koy koy *** Dibe vuruyor herşey ta dibe Analizi, sentezi var bir de Dibe vuruyor herşey ta dibe Analizi, sentezi var bir de Doğudan, batıdan kop da gel Do it, do it, just do it hade *** Oh oh, suyundan da Oh oh, şuyundan da Oh oh, buyundan da Koy koy *** Oh oh, suyundan da Oh oh, şuyundan da Oh oh, buyundan da Koy koy *** Çok şeker hadi hop give me five Küresel dünya, küresel life Kes raconunu Amerikan havası Sokak arası mafyası fight is fight *** Hayt bre var mı yan bakan? Delikanlılık öldü mü? İmaj yeniledi sadece be babam Şu adaptasyonu gördün mü? *** Oh oh, suyundan da Oh oh, şuyundan da Oh oh, buyundan da Koy koy *** Oh oh, suyundan da Oh oh, şuyundan da Oh oh, buyundan da Koy koy *** Dibe vuruyor herşey ta dibe Analizi, sentezi var bir de Dibe vuruyor herşey ta dibe Analizi, sentezi var bir de Doğudan, batıdan kop da gel Do it, do it, just do it hade *** Oh oh, suyundan da Oh oh, şuyundan da Oh oh, buyundan da Koy koy *** Oh oh, suyundan da Oh oh, şuyundan da Oh oh, buyundan da Koy koy, koy koy *** Oh oh, suyundan da Oh oh, şuyundan da Oh oh, buyundan da Koy koy *** Oh oh, suyundan da Oh oh, şuyundan da Oh oh, buyundan da Koy koy, koy koy, koy