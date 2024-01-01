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7/24 Dinle Deliveren

Deliveren Şarkı Sözleri

Ayşegül Deliveren şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayşegül Deliveren şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Deliveren sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ayşegül

Ayşegül

Deliveren

  • Seyyah Olup

  • Kahpe Kader

  • Keskin Bıçak

  • Oh Oh

  • Sarı Odalar

  • Deliveren

  • Rumeli Havası

  • Gidiyorum Bu Şehirden

  • Okudum Da

  • Yine Mi Çiçek

  • Hoş Geldin

  • Yalancı Dünya

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