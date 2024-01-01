Tutam Yar Tutam yar elinden tutam Çıkam dağlara dağlara (eyvah) Olam bir yareli bülbül İnem bağlara bağlara (eyvah) (Ağam hey şahım hey eyvah ey) ** Emrah der ki bu günümdür Arşa çıkan tütünümdür (eyvah) Yare gidecek günümdür Düşem yollara yollara (eyvah) (Ağam hey şahım hey eyvah ey)

Ağlatma Gelem Etme kurban olayım dost Ağlatma gelem gelem Tutup elim kollarımı Bağlatma gelem gelem Ağlatma gelem gelem Yarama boşa melhem Sürme kar etmez dost dost ** Bir de sen çektirme yeter Sevdan bende yanar tüter Cehennem narından beter Dağlatma gelem gelem Ağlatma gelem gelem Yarama boşa melhem Sürme kar etmez dost dost ** Nurşani'yem bu töremi Yakanlar yaktı çıramı İçimde gizli yaramı Kanatma gelem gelem Ağlatma gelem gelem Yarama boşa melhem Sürme kar etmez dost dost

Cevizin Yaprağı Cevizin yaprağı dal arasında Güzeli severler bağ arasında bağ arasında Güzeli severler bağ arasında bağ arasında ** Üç beş güzel bir araya gelmişler Benim sevdiceğim yok arasında yok arasında Benim sevdiceğim yok arasında yok arasında ** Evlerin önü zerdali dalı Pencereden gördüm kınalı eli o nazlı yari Pencereden gördüm kınalı eli o nazlı yari ** Benim sevdiceğim mahlenin gülü Sensiz lokmaları yiyemez oldum yiyemez oldum Sensiz lokmaları yiyemez oldum yiyemez oldum

Dere Geliyor Dere Dere geliyor dere yelelel yelelel Kumunu sere sere yelelelli Al beni götür dere yelelel yelelel Yarin olduğu yere yelelelli ** Amanın aman aman yamanım zaman zaman Bizim düğün ne zaman yelelelli ** Ben armudu dişledim yelelel yelelel Sapını gümüşledim yelelelli Sevdiğimin ismini yelelel yelelel Gömleğime işledim yelelelli ** Amanın aman aman yamanım zaman zaman Bizim düğün ne zaman yelelelli

Elindedir Bağlama Elindedir Bağlama Kara Gözlüm Ağlama O Günkü Sözlerimi Cavır Annene Söyleme Haydendi Deyzem Dayım Gurusun Donuz Huyum Ableni Ben Gaçırcem Enişden Olcem Gayrı Hop Diri Diri Dat Diri Dit Diri Dom Ben Yarimi Seviyom Ben Kezban'a Ölüyom Sarı Çizme Giyelim Bizim Dama Girelim Annen Buben Duyarsa Tav Boşanmış Diyelim Haydendi Deyzem Dayım Gurusun Donuz Huyum Ableni Ben Gaçırcem Enişden Olcem Gayrı Hop Diri Diri Dat Diri Dit Diri Dom Ben Yarimi Seviyom Ben Kezban'a Ölüyom Susadım Su İsterim Pınar Nerde Gösterin Ben Pınardan Ganmeyom Keziban'ı İsterim Haydendi Deyzem Dayım Gurusun Donuz Huyum Ableni Ben Gaçırcem Enişden Olcem Gayrı Hop Diri Diri Dat Diri Dit Diri Dom Ben Yarimi Seviyom Ben Kezban'a Ölüyom

Emo Emo gelmiş kalmış gurbet ellerde Emo sever olmuş gül yüzü solmuş Oy nidem nidem ne diyip gidem gurbet ellerden Bir gün olsun gülmez şu garip gönlüm Derdime dert katma gel kara gözlüm Oy nidem nidem ne diyip gidem gurbet ellerden..

Hastane Önünde İncir Ağacı Hastane önünde incir ağacı... annem ağacı. Doktor bulamadı buna ilâcı... annem ilâcı. Baş tabip geliyor zehirden acı...annem vay acı. Garip kaldım yüreğime dert oldu... Annem dert oldu. Ellerin vatanı bana yurt oldu... Annem yurt oldu. Mezarımı kazın bayıra düze...annem vay düze. Yönünü çevirin sıladan yüze.. annem vay yüze. Benden selâm söylen sevdiğinize...sevdiğinize. Başına koysun kareler bağlasın... Annem bağlasın. gurbet elde kaldım diye ağlasın... Annem ağlasın.

Mavrova'dan Aldım Sünbül Mavrova'dan aldım sümbül bir okka nohut Mavrova'dan aldım sümbül bir okka nohut Al beni bre sar more sümbül yanında uyut Al beni bre sar more sümbül koynunda uyut Gel yanıma gir koynuma ağlatma beni Gel yanıma gir koynuma ağlatma beni Yedi de sene mapusta yatsam alacam seni Yedi de sene mapusta yatsam saracam seni Mavrova'dan aldım sümbül bir okka biber Mavrova'dan aldım sümbül bir okka biber Kaza da kaza dolaştım sümbül yok senden dilber Kaza da kaza dolaştım sümbül yok senden dilber Gel yanıma gir koynuma ağlatma beni Gel yanıma gir koynuma ağlatma beni Yedi de sene mapusta yatsam alacam seni Yedi de sene mapusta yatsam saracam seni Yedi de sene mapusta yatsam alacam seni

Mektebin Bacaları Mektebin bacaları vay lele lele lele vay lele vay Ders verir hocaları vay lele lele lele vay lele vay Kim yarimi överse vay lele lele lele vay lele vay Odur birincileri vay lele lele lele vay lele vay ** Ay doğar bedir Allah vay lele lele lele vay lele vay Bu sevda nedir Allah vay lele lele lele vay lele vay Ya benim muradım ver vay lele lele lele vay lele vay Ya beni öldür Allah vay lele lele lele vay lele vay ** Mektebin önü dere vay lele lele lele vay lele vay Gidiyorum askere vay lele lele lele vay lele vay Ben askere gidende vay lele lele lele vay lele vay Bakma sakın ellere vay lele lele lele vay lele vay ** Mektebin önü bayır vay lele lele lele vay lele vay Gülü dikenden ayır vay lele lele lele vay lele vay Yar Allah'ın seversen vay lele lele lele vay lele vay Beni ellerden ayır vay lele lele lele vay lele vay

Uyandım Sabah İle Uyandım sabah ile Göz yaşım sile sile Ecel kapımı çaldı Ağlıyorum nafile ** Deryada feryada Gam çekmişem dünyada ** Elimde yeşil fincan İçim kan ağlar hicran Yar gurbet ellerinde Dayanır mı buna can ** Deryada feryada Gam çekmişem dünyada ** Elimde yeşil güğüm Yare yetmiyor gücüm Yar gurbet ellerinde Ağlıyorum öksüzüm ** Deryada feryada Gam çekmişem dünyada