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7/24 Dinle Güzelleme 4

Güzelleme 4 Şarkı Sözleri

Ayşegül Güzelleme 4 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayşegül Güzelleme 4 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Güzelleme 4 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ayşegül

Ayşegül

Güzelleme 4

  • Yaktın Yandırdın Beni

  • Ağlatma Gelem

  • Cevizin Yaprağı

  • Dere Geliyor Dere

  • Elindedir Bağlama

  • Emo

  • Hastane Önünde İncir Ağacı

  • Mavrova'dan Aldım Sünbül

  • Mektebin Bacaları

  • Tutam Yar

  • Uyandım Sabah İle

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