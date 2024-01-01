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7/24 Dinle Güzelleme 2

Güzelleme 2 Şarkı Sözleri

Ayşegül Güzelleme 2 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayşegül Güzelleme 2 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Güzelleme 2 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ayşegül

Ayşegül

Güzelleme 2

  • Yarim Senden Ayrilali

  • Ham Meyvayi Kopardilar

  • Seyyah Olup

  • Yesil Ordek Gibi

  • Denizlinin Horozlari

  • Kizilciklar Oldu Mu

  • Eledim

  • Karadir Su Bahtim Kara

  • Hey Onbesli

  • Hangi Bagin Bagbanisin

  • Dam Ustunde Cul Serer

  • Kalenin Bedenleri

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