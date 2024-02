Yeşil Ördek Gibi Daldım Göllere Sen Düşürdün Beni Dilden Dillere Başım Alıp Gidem Gurbet Ellere Ne Sen Beni Unut Ne De Ben Seni ** Sevdiğim Cemalim Güneşim Mahım Seni Seven Aşık Çeker Ezvahın Getir El Basayım Kelamullahın Ne Sen Beni Unut Ne De Ben Seni

Hey onbeşli onbeşli Tokat yolları taşlı Onbeşliler gidiyor Kızların gözü yaşlı Aslan yarim kız senin adın Hediye Ben dolandım sen de dolan gel gediye Fistan aldım endazesi on yediye Giderim elinizden Kurtulam dilinizden Yeşil baş ördek olsam Su içmem gölünüzden Aslan yarim kız senin adın Hediye Ben dolandım sen de dolan gel gediye Fistan aldım endazesi on yediye Gidiyom gidemiyom Sevdim terk edemiyom Sevdiğim pek gönüllü Gönlünü edemiyom Aslan yarim kız senin adın Hediye Ben dolandım sen de dolan gel gediye Fistan aldım endazesi on yediye