İste Şarkı Sözleri
Ayşegül İste şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayşegül İste şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İste sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yaylanın Soğuk Suyu (Da)
Deldi Bağrımı Deldi
Üç Günlük Geliniken (De)
Bağa Selâmı Geldi
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Seni Domuzun Kızı
Hayırsızın Gelini
Alsam Seni Yanıma (Da)
Sarsam İnce Belini
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Ha Buradan O Yanı
Nazaradır Nazara
İkimizi Koysunlar(Da)
Senin İle Mezara
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Derenin Gıyısında (Da)
Guruluya Ocaklar
Sözüme Darıldılar (Da)
Alsam Ne Yapacaklar
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Seni Domuzun Kızı
Hayırsızın Gelini
Alsam Seni Yanıma (Da)
Sarsam İnce Belini
**
Ha Buradan O Yanı
Nazaradır Nazara
İkimizi Koysunlar(Da)
Senin İle Mezara
**
Ha Buradan Görünü
Görele Işıkları
Adamı Öldüruyu (Da)
Yarin Gonuşukları
**
Seni Domuzun Kızı
Hayırsızın Gelini
Alsam Seni Yanıma (Da)
Sarsam İnce Belini
**
Ha Buradan O Yanı
Nazaradır Nazara
İkimizi Koysunlar(Da)
Senin İle Mezara
**
Dereler Dereler (De)
Neler Bilirim Neler
Güzelin Ellerini (De)
İki Yerden Öperler
**
Seni Domuzun Kızı
Hayırsızın Gelini
Alsam Seni Yanıma (Da)
Sarsam İnce Belini
**
Ha Buradan O Yanı
Nazaradır Nazara
İkimizi Koysunlar(Da)
Senin İle Mezara
**
Kapının Sövesine (De)
Boya Vururum Boya
Everdi Anan Seni (De)
Ayırdı Benden Goya
**
Seni Domuzun Kızı
Hayırsızın Gelini
Alsam Seni Yanıma (Da)
Sarsam İnce Belini
**
Ha Buradan O Yanı
Nazaradır Nazara
İkimizi Koysunlar(Da)
Senin İle Mezara
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Yokluğun tesadüf adeta
Bu yalnızlık yalandan macera
Mutluydum senin kollarında
Hata benim üzülme
Sen üstüne alınma
***
Yok geçmez
Senden başka yol geçmez
Kalbimden
İzlerin asla silinmez
Fark etmez
Hiçbir hatıra yetmez
Seni benden uzaklaştırmaz
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Hadi vur kalbimden
Vur baştan acıtsın (Ov)
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Beni vur kalbimden
Vur tekrar acıtsın
Aşkım (Oo)
***
Yokluğun tesadüf adeta
Bu yalnızlık yalan bir macera
Mutluydum senin kollarında
Hata benim üzülme
Sen üstüne alınma
***
Yok geçmez
Senden başka yol geçmez
Kalbimden
İzlerin asla silinmez
Fark etmez
Hiçbir hatıra yetmez
Seni benden uzaklaştırmaz
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Hadi vur kalbimden
Vur baştan acıtsın (Ov)
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Beni vur kalbimden
Vur tekrar acıtsın
Aşkım (Oo)
***
Gel aşkım gel
Yok geçmez
Senden başka yol geçmez
Kalbimden
İzlerin asla silinmez
Fark etmez
Hiçbir hatıra yetmez
Seni benden uzaklaştırmaz
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Hadi vur kalbimden
Vur baştan acıtsın (Ov)
***
Gel aşkım gel
Gel dünyam karışsın
Beni vur kalbimden
Vur tekrar acıtsın
Aşkım
Hadi gel aşkım gel
(Oo)
-
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
Korkma yaklaş
Hislerinle
Sanki bir adım attığını
Bilmez mi gönül
Geçer mi ömür
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
Korkma yaklaş
Hislerinle
Sanki bir adım attığını
Bilmez mi gönül
Geçer mi ömür
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
Korkma yaklaş
Hislerinle
Sanki bir adım attığını
Bilmez mi gönül
Geçer mi ömür
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
***
İstersen dağlar dağlar
Yerinden oynar oynar
Sabırsız kalbim bir tek
Aşkına isyankar
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