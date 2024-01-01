Yaylanın Soğuk Suyu (Da) Deldi Bağrımı Deldi Üç Günlük Geliniken (De) Bağa Selâmı Geldi ** Seni Domuzun Kızı Hayırsızın Gelini Alsam Seni Yanıma (Da) Sarsam İnce Belini ** Ha Buradan O Yanı Nazaradır Nazara İkimizi Koysunlar(Da) Senin İle Mezara ** Derenin Gıyısında (Da) Guruluya Ocaklar Sözüme Darıldılar (Da) Alsam Ne Yapacaklar ** Seni Domuzun Kızı Hayırsızın Gelini Alsam Seni Yanıma (Da) Sarsam İnce Belini ** Ha Buradan O Yanı Nazaradır Nazara İkimizi Koysunlar(Da) Senin İle Mezara ** Ha Buradan Görünü Görele Işıkları Adamı Öldüruyu (Da) Yarin Gonuşukları ** Seni Domuzun Kızı Hayırsızın Gelini Alsam Seni Yanıma (Da) Sarsam İnce Belini ** Ha Buradan O Yanı Nazaradır Nazara İkimizi Koysunlar(Da) Senin İle Mezara ** Dereler Dereler (De) Neler Bilirim Neler Güzelin Ellerini (De) İki Yerden Öperler ** Seni Domuzun Kızı Hayırsızın Gelini Alsam Seni Yanıma (Da) Sarsam İnce Belini ** Ha Buradan O Yanı Nazaradır Nazara İkimizi Koysunlar(Da) Senin İle Mezara ** Kapının Sövesine (De) Boya Vururum Boya Everdi Anan Seni (De) Ayırdı Benden Goya ** Seni Domuzun Kızı Hayırsızın Gelini Alsam Seni Yanıma (Da) Sarsam İnce Belini ** Ha Buradan O Yanı Nazaradır Nazara İkimizi Koysunlar(Da) Senin İle Mezara