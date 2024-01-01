Yemen Turkusu Havada bulut yok bu ne dumandır Mahlede ölüm yok bu ne şivandır Şu yemen elleri nede yamandır ** Aho Yemendir Gülü çemendir Giden gelmiyor Acep nedendir ** Burası Muştur Yolu yokuştur Giden gelmiyor Acep ne iştir ** Kışlanın önünde redif sesi var Bakın çantasında acep nesi var Bir çift kundurayla bir de fesi var ** Aho Yemendir Gülü çemendir Giden gelmiyor Acep nedendir ** Burası Muştur Yolu yokuştur Giden gelmiyor Acep ne iştir...

Mavilim Mavilim mavişelim Tenhada buluşalım mavilim Kurban olduğum Allah Tez gönder kavuşalım mavilim Mavilim her gediyor Hergini terk ediyor mavilim Hergin başını yesin Yarim elden gidiyor mavilim Mavilim mavişelim Tenhada buluşalım mavilim Mavilim kalk gidelim mavilim Feneri yak gidelim mavilim

Ordu'nun Dereleri Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa Vermem seni ellere Ordu üstüme kalksa Sürmelim amman ** Vermem seni ellere Ordu üstüme kalksa Sürmelim amman ** Oy Mehmed'im Mehmed'im, sana küstüm demedim Oy Mehmed'im Mehmed'im, sana küstüm demedim Beni sana geçmişler, Vallahi ben demedim Sürmelim amman ** Beni sana geçmişler, Vallahi ben demedim Sürmelim amman ** Ordu'nun dereleri kara yosun bağlıyor Ordu'nun dereleri kara yosun bağlıyor Kalk gidelim sevdiğim, anan evde ağlıyor Sürmelim amman ** Kalk gidelim sevdiğim, anan evde ağlıyor Sürmelim amman ** Oy Mehmed'im Mehmed'im, sana küstüm demedim Oy Mehmed'im Mehmed'im, sana küstüm demedim Beni sana geçmişler, Vallahi ben demedim Sürmelim amman ** Beni sana geçmişler, Vallahi ben demedim Sürmelim amman

Yuksek Yuksek Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar, Aşrı Aşrı Memlekete Kız Vermesinler Annesinin Bir Tanesini Hor Görmesinler, ** Uçan Da Kuşlara Malûm Olsun, Ben Annemi Özledim. Hem Annemi Hem Babamı, Ben Köyümü Özledim. ** Babamın Bir Atı Olsa Binse De Gelse, Annemin Yelkeni Olsa Açsa Da Gelse, Kardeşlerim Yolları Bilse De Gelse. ** Uçan Da Kuşlara Malûm Olsun, Ben Annemi Özledim. Hem Annemi Hem Babamı, Ben Köyümü Özledim

Ahu Gozlum Ahu gözlüm ben bu elden gidersem Zülfü perişanın kal melül melül Kerem et aklından çıkarma beni Ağla gözyaşını sil melül melül ** Elvan çiçekleri takma başına Kudret kalemini çekme kaşına Beni ağlatırsan doyma yaşına Ağla gözyaşını sil melül melül

Divane Asik Gibi Divane aşık gibi da dolaşurum yollarda Kız seniun sebebune kaldum İstanbullarda ** Baban beni babamdan da bir kerecik istesin Allah'ın emri ile gelinim olsun desin ** Al şalum yeşil şalum da dünyayı dolaşalum Sen yağmur ol ben bulut Maçka'da buluşalım

Zuluf Zülüf dökülmüş yüze aman aman Kaşlar yakışmış göze aman aman Usandım bu canımdan aman aman Dert ile geze geze ** Usandım bu canımdan aman aman Dert ile geze geze Gün doğdu aştı böyle Gönlümüz çoştu böyle aman aman ** Sen orada ben burada aman aman Ömrümüz geçti böyle Sen orada ben burada aman aman Ömrümüz geçti böyle ** Bu ellerde gez gayri aman Katip ol da yaz gayri Bir kazma al bir kürek aman aman Mezarımı kaz gayri Bir kazma al bir kürek aman aman Mezarımı kaz gayri

Cevizin Yapragi Cevizin yaprağı dal arasında Güzeli severler bağ arasında bağ arasında Güzeli severler bağ arasında bağ arasında ** Üç beş güzel bir araya gelmişler Benim sevdiceğim yok arasında yok arasında Benim sevdiceğim yok arasında yok arasında ** Evlerin önü zerdali dalı Pencereden gördüm kınalı eli o nazlı yari Pencereden gördüm kınalı eli o nazlı yari ** Benim sevdiceğim mahlenin gülü Sensiz lokmaları yiyemez oldum yiyemez oldum Sensiz lokmaları yiyemez oldum yiyemez oldum

Gurbet Gurbette ömrüm geçecek Bir daracık yerim de yok Oturup derdim dökecek Bir vefalı yarim de yok Amman amman amman amman Amman amman amman amman Bir vefalı yarim de yok Dünya diyorlar ki fani Toprak alır şirin canı Hastalandım ilaç hani Bir acı su veren de yok Amman amman amman amman Amman amman amman amman Bir acı su veren de yok

Niye Cattin Kaslarini Niye çattın kaşlarını Bilmiyom yar suçlarımı Ölürsem ben saçlarını Yolma gayrı yolma leyli leyli yar ** Ben yandım aşkın narına Meyletmem dünya malına Ölürsem de (Ben ölürsem) mezarıma Gelme gayrı gelme leyli leyli yar

Reyhan Dağlar kızı Reyhan Reyhan Reyhan Dağlar kızı Reyhan Reyhan Reyhan Alem sana heyran heyran heyran Alem sana heyran heyran heyran ** Güzeller güzeli Reyhan Reyhan Endamın ezeli Reyhan Reyhan Alem sana heyran heyran heyran Alem sana heyran heyran heyran ** Ne güzelsin Gül çiçeksin aykız Bir tanesin Dürdanesin aykız

Al Fadimem Evlerinin Önü Yoldur Yoldan Geçen Karakoldur Gurban Olam Sarı Gelin Gel Destini Bizden Doldur ** Al Fadime'm Bal Fadime'm Yanakları Gül Fadime'm Uyan Uyan Sabah Oldu Namazını Gıl Fadime'm ** Şu Dağların Burcu Musun Kız Boynumun Borcu Musun Gurban Olam Sarı Gelin Sen Kötünün Harcı Mısın ** Al Fadime'm Bal Fadime'm Yanakları Gül Fadime'm Uyan Uyan Sabah Oldu Namazını Gıl Fadime'm ** Evlerinin Önü Şatır Atlı Geçer Güpür Güpür Gurban Olam Sarı Gelin Gel De Bizim Evi Süpür ** Al Fadime'm Bal Fadime'm Yanakları Gül Fadime'm Uyan Uyan Sabah Oldu Namazını Gıl Fadime'm ** Koyun Yola Dizilirdi Bağlı İpler Çözülürdü Ahranımış Gavur Oğlan Buz Olsaydı Çözülürdü ** Al Fadime'm Bal Fadime'm Yanakları Gül Fadime'm Uyan Uyan Sabah Oldu Namazını Gıl Fadime'm ** Al Fadime'm Suya Gider Su Yolunda Çalım Eder Çalım Etme Al Fadime'm Ben Cahilim Aklım Gider ** Al Fadime'm Bal Fadime'm Yanakları Gül Fadime'm Uyan Uyan Sabah Oldu Namazını Gıl Fadime'm