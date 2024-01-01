Ayşen Gruda

Buluşma Bir kanat çırpar içimdeki martılar Bir kanat Gökyüzüne Maviye Buluta...…

Vay Canına Vay canına vay Kimi elinde sepeti Kimi yakada rozeti Kimi masada ruleti Vay canına vay Kimi elinde sepeti Kimi yakada rozeti Kimi masada ruleti Vay canına vay *** Denizde balık hani ya? O bu şu şaşkın alık ya Terazisi bozuk dünya Vay canına vay vay Denizde balık hani ya? O bu şu şaşkın alık ya Terazisi bozuk dünya Vay canına vay vay Vay canına vay *** Vay canına vay Acı kimle kimden yana Gönül zengin neymiş para? Neşe kahkaha curcuna Vay canına vay Vay vay *** Acı kimle kimden yana Gönül zengin neymiş para? Neşe kahkaha curcuna Vay canına vay *** Denizde balık hani ya? O bu şu şaşkın alık ya Terazisi bozuk dünya Vay canına vay vay vay Denizde balık hani ya? O bu şu şaşkın alık ya Terazisi bozuk dünya Vay canına vay vay Vay canına vay *** Erkek kadın savaşı Hep gelecek telaşı Dünyanın bitiyo' yaşı Vay canına vay Vay vay *** Erkek kadın savaşı Hep gelecek telaşı Dünyanın bitiyo' yaşı Vay canına vay Vay vay *** Denizde balık hani ya? O bu şu şaşkın alık ya Terazisi bozuk dünya Vay canına vay vay vay Denizde balık hani ya? O bu şu şaşkın alık ya Terazisi bozuk dünya Vay canına vay vay Vay canına vay Vay canına vay

Hani Benimdin? Yalan değil sana içten sevdalıyım Biliyorum çok geç artık unutmalıyım Beni sensiz tek başına neden bıraktın? Şimdi yalnız ve çaresiz bir ben kaldım *** Beni sensiz tek başına neden bıraktın? Şimdi yalnız ve çaresiz bir ben kaldım Hani benimdin, her şeyimdin sevgilimdin sen Hani senindim, hâyâllerindim sevincindim ben *** Hani benimdin, her şeyimdin sevgilimdin sen Hani senindim, hâyâllerindim sevincindim ben Gecelerim bitmez oldu dünyam durdu Senle geçen o günlerim bir hâyâl oldu Beni sensiz tek başına neden bıraktın Şimdi yalnız ve çaresiz bir ben kaldım Beni sensiz tek başına neden bıraktın Şimdi yalnız ve çaresiz bir ben kaldım *** Hani benimdin, her şeyimdin sevgilimdin sen Hani senindim, hâyâllerindim sevincindim ben Hani benimdin, her şeyimdin sevgilimdin sen Hani senindim, hâyâllerindim sevincindim ben

Senin İkizin Var mı? Senden sonra da sevdim Bundan haberin var mı? Huyu her şeyi sensin Senim ikizin var mı? *** Saçı kaşı gözü aynı Dili baldan bile tatlı Hem çok şık hem havalı Senin ikizin var mı? *** Bazen gelir bazen gelmez Bazen güler bazen gülmez Kimse bu kadar benzemez Senin ikizin var mı? *** Bazen gelir bazen gelmez Bazen güler bazen gülmez Kimse bu kadar benzemez Senin ikizin var mı? *** Senin, senin, sеnin ikizin var mı? Senin, senin, senin ikizin var mı? *** Bir kaç kere nişanlamış Bir sebep bulup bırakmış Evlenirse yapamazmış Senin ikizin var mı? *** Saçı kaşı gözü aynı Dili baldan bile tatlı Hem çok şık hem havalı Senin ikizin var mı? *** Bazen gelir bazen gelmez Bazen güler bazen gülmez Kimse bu kadar benzemez Senin ikizin var mı? *** Bazen gelir bazen gelmez Bazen güler bazen gülmez Kimse bu kadar benzemez Senin ikizin var mı? *** Senin, senin, sеnin ikizin var mı? Senin, senin, senin ikizin var mı? *** Bazen gelir bazen gelmez Bazen güler bazen gülmez Kimse bu kadar benzemez Senin ikizin var mı? *** Bazen gelir bazen gelmez Bazen güler bazen gülmez Kimse bu kadar benzemez Senin ikizin var mı? *** Senin, senin, sеnin ikizin var mı? Senin, senin, senin ikizin var mı? Senin, senin, sеnin ikizin var mı? Senin, senin, senin ikizin var mı?

Süslen Güzelim Bir zamanlar ne safmışım, ben nelere ağlamışım? Bir zamanlar ne safmışım, ben nelere ağlamışım? Yanlış aşklar, yanlış sevda, ben nelere aldanmışım? *** Aşk bendeymiş, sevda bende Alev, ateş, hasret tende Aşk bendeymiş, sevda bende Alev, ateş, hasret tende Yazık olmuş gözlerime, ben nelere ağlamışım? Yazık olmuş gözlerime, ben nelere ağlamışım? *** Severken sevildim sandım, terk edildim, anlamadım Severken sevildim sandım, terk edildim, anlamadım Yanlış aşklar, yanlış sevda, ben nelere aldanmışım? *** Aşk bendeymiş, sevda bende Alev, ateş, hasret tende Aşk bendeymiş, sevda bende Alev, ateş, hasret tende Yazık olmuş gözlerime, ben nelere ağlamışım? Yazık olmuş gözlerime, ben nelere ağlamışım? *** Aşk bendeymiş, sevda bende Alev, ateş, hasret tende Aşk bendeymiş, sevda bende Alev, ateş, hasret tende Yazık olmuş gözlerime, ben nelere...

Falan Filan Farzımahal filan yerde Fişmekanda fi tarihte filhakika ve de bizzat Sevdim seni, falan filan Her sözünde yalan dolan İster inan istemez inan Kaç kişiyle nerde, ne zaman? Dedikodu falan filan *** Bur'dan kaptın oraya kondun Verdiğin sözler bu muydu? Gece gündüz hep yalvardın Gelecektin falan filan Gelecektin falan filan *** Farzımahal filan yerde Fişmekanda fi tarihte filhakika ve de bizzat Sevdim seni, falan filan Her sözünde yalan dolan İster inan istemez inan Kaç kişiylе nerde, ne zaman? Dеdikodu falan filan *** Birden baktın ikiden gördün Tam giderken geri döndün Vazgeçemem bu sevdadan Sevdim seni, falan filan Sevdim seni, falan filan *** Birden baktın ikiden gördün Tam giderken geri döndün Vazgeçemem bu sevdadan Sevdim seni, falan filan Sevdim seni, falan filan Seviyorum, falan filan Sevdim seni, falan filan Gelecektin falan filan Dedikodu falan filan

Sana Mecburum Ölünceye kadar bunu öyle bil Ben sana mecburum sen bana mecbur Bu gerçeğe inan yalanları sil Ben sana mecburum sen bana mecbur *** Ölünceye kadar bunu öyle bil Ben sana mecburum sen bana mecbur Bu gerçeğe inan yalanları sil Ben sana mecburum sen bana mecbur *** Birbirimiz için yaratılmışız Bu sevda tanrıdan mükafatımız Bir alev misali duygularımız Ben sana mecburum sen bana mecbur *** Bir alev misali duygularımız Ben sana mecburum sen bana mecbur *** Ben sana mecburum sen bana mecbur Bir beden olmuşuz sanki seninle Ayrılmak ne mümkün bu sevgimizle Yaşayıp giderken şu yeryüzünde Ben sana mecburum sen bana mecbur *** Bir beden olmuşuz sanki seninle Ayrılmak ne mümkün bu sevgimizle Yaşayıp giderken şu yeryüzünde Ben sana mecburum sen bana mecbur *** Birbirimiz için yaratılmışız Bu sevda tanrıdan mükafatımız Bir alev misali duygularımız Ben sana mecburum sen bana mecbur *** Bir alev misali duygularımız Ben sana mecburum sen bana mecbur Ben sana mecburum sen bana mecbur Ben sana mecburum sen bana mecbur

Sevgi Dolu Şu Gönlüm Sevgi dolu şu gönlüm bir kuş gibi kanatlı Sevgi dolu şu gönlüm bir kuş gibi kanatlı Dünyam seninle güzel, hayat seninle tatlı Dünyam seninle güzel, hayat seninle tatlı *** Sen benim her şeyimsin, canımsın candan yakın Unuturum sanma sakın, unutmam, unutamam Sen benim her şeyimsin, canımsın candan yakın Unuturum sanma sakın, unutmam, unutamam *** Sevgiyle yanar gönlüm, bağrımdaki ateşsin Sevgiyle yanar gönlüm, bağrımdaki ateşsin Dünyamı aydınlatan, hayat veren güneşsin Dünyamı aydınlatan, hayat veren güneşsin *** Sen benim her şeyimsin, canımsın candan yakın Unuturum sanma sakın, unutmam, unutamam Sen benim her şeyimsin, canımsın candan yakın Unuturum sanma sakın, unutmam, unutamam Unutmam, unutamam