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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Zeynep Talu
Besteci:
Kike Santander
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02
Sen Bitti Zannet
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Zeynep Talu
Besteci:
D.Vardeguer
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03
Eskiden Olsa
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Zeynep Talu
Besteci:
Mikail Vekilov
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04
Ayrılmak Zor Değil
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Zeynep Talu
Besteci:
Meriah Carey-Walter Afenieff
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05
Unutursam Affet
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Zeynep Talu
Besteci:
D.Wandaguer-Anahi
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Ayşen
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Uzaktan Geldim
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