×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle İçimdeki Duygular

İçimdeki Duygular Şarkı Sözleri

Ayşin Ökmen İçimdeki Duygular şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayşin Ökmen İçimdeki Duygular şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İçimdeki Duygular sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ayşin Ökmen

Ayşin Ökmen

İçimdeki Duygular

  • Rastladım Ömür Boyu Aradığım Sevgiye

  • Kalbin Aşkla Çarpıyorsa

  • Bu Hasret Biterse Günün Birinde (Kısmet

  • Can Bedenden Soyununca (Öte Boyutlar)

  • Yanımda Olmazsan Nasıl Gülerim

  • Madem ki Çılgın Gibi

  • Biliyorsun Bir Tanem

  • Kalbimde Alev Alev Ateşimsin Sönmeyen

  • Üzülme Bu Sevda Bittiği İçin

  • Terkedip Gitmekse Maksadın Eğer

  • Cemreler Düşünce Gelirim Diye

  • Böylesine Bir Aşk Nerde Görülmüş

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı