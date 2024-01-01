İçimdeki Duygular Şarkı Sözleri
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Ayşin Ökmen
İçimdeki Duygular
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Rastladım ömür boyu aradığım sevgiye
Pişman olmam bu yaşta yeniden sevdim diye
Tüketirim ömrümü sevgilim diye diye
Pişman olmam bu yaşta yeniden sevdim diye
Geçen yıllar boyunca saçlarımız aklaştı
Aşkın kadri bilinen en güzel yaş o yaştı
Sade sevgili değil bulunmaz arkadaştı
Aşkın kadri bilinen en güzel yaş o yaştı
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Yanımda olmazsan nasıl gülerim
Söyle kime çanım, bir tanem derim
Senden başkasını nasıl severim
Bir başkasının hiç adı mı olur
Aşka giden yollar bak nasıl açık
Gerilerde kalsın artık ayrılık
Ömrümde bir yemin gibisin artik
Bir başkasının hiç adı mı olur
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Kalbimde Alev Alev Ateşimsin Sönmeyen
Gönlüme Huzur Veren Rüzgarımsın Dinmeyen
Sevgilim Umudumsun Özlemimsin Bitmeyen
***
Aşk Bağını Koparma Sonra Pişman Olursun
Benim Gibi Seveni Bir Daha Zor Bulursun
***
Daha Dün Bir Arada Gözlerimiz Gülerken
Seven Kalpler Kavuşur Bu Sırra İnan Derken
Kimler Girdi Araya Neden Ayrıldık Birden
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Üzülme Bu Sevda Bittiği İçin
Bizim Kavuşmamız Kısmet Değilmiş
Ne Benim Günahım Ne Senin Suçun
Bizim Kavuşmamız Kısmet Değilmiş
***
Yeminli Aşkımız Bitse De Erken
Ne Olur Ağlama Veda Ederken
Kim İster Ayrılmak Böyle Severken?
Bizim Kavuşmamız Kısmet Değilmiş
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Terk edip gitmekse maksadın eğer
Yalvarıp diyemem biraz daha kal
Üzgünüm diyorsun bu ne fark eder
Hoşça kal vefâsız, artık hoşça kal
***
Şu kalbim hasrete alışır elbet
Sensiz de olmaya çalışır elbet
Mademki bilmedin hiç kadir kıymet
Hoşça kal vefâsız, artık hoşça kal
***
Gittiğin yerlerde gülmezse yüzün
Çekinme dön bana gel kapımı çal
Elvedâ demekse hâlâ son sözün
Hoşça kal vefâsız, artık hoşça kal
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