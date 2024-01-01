Ayşin Ökmen

Yanımda Olmazsan Nasıl Gülerim Yanımda olmazsan nasıl gülerim Söyle kime çanım, bir tanem derim Senden başkasını nasıl severim Bir başkasının hiç adı mı olur Aşka giden yollar bak nasıl açık Gerilerde kalsın artık ayrılık Ömrümde bir yemin gibisin artik Bir başkasının hiç adı mı olur

Rastladım Ömür Boyu Aradığım Sevgiye Rastladım ömür boyu aradığım sevgiye Pişman olmam bu yaşta yeniden sevdim diye Tüketirim ömrümü sevgilim diye diye Pişman olmam bu yaşta yeniden sevdim diye Geçen yıllar boyunca saçlarımız aklaştı Aşkın kadri bilinen en güzel yaş o yaştı Sade sevgili değil bulunmaz arkadaştı Aşkın kadri bilinen en güzel yaş o yaştı

Kalbimde Alev Alev Ateşimsin Sönmeyen Kalbimde Alev Alev Ateşimsin Sönmeyen Gönlüme Huzur Veren Rüzgarımsın Dinmeyen Sevgilim Umudumsun Özlemimsin Bitmeyen *** Aşk Bağını Koparma Sonra Pişman Olursun Benim Gibi Seveni Bir Daha Zor Bulursun *** Daha Dün Bir Arada Gözlerimiz Gülerken Seven Kalpler Kavuşur Bu Sırra İnan Derken Kimler Girdi Araya Neden Ayrıldık Birden

Üzülme Bu Sevda Bittiği İçin Üzülme Bu Sevda Bittiği İçin Bizim Kavuşmamız Kısmet Değilmiş Ne Benim Günahım Ne Senin Suçun Bizim Kavuşmamız Kısmet Değilmiş *** Yeminli Aşkımız Bitse De Erken Ne Olur Ağlama Veda Ederken Kim İster Ayrılmak Böyle Severken? Bizim Kavuşmamız Kısmet Değilmiş