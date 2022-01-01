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7/24 Dinle Aysun Kocatepe

Aysun Kocatepe

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01

Nerelerdesin

02

Havada Kokun Dağılmadan

03

Çekip Gitmek Lazım

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Diken Döşekler

05

Bir Küçük Ayrılık

... KAPAT
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Albümler

40 Yılın Listebaşı Şarkıları Aysun Kocatepe

Nerelerdesin Aysun Kocatepe

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