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7/24 Dinle Aşkın'ın Şarkıları

Aşkın'ın Şarkıları Şarkı Sözleri

Ayta Sözeri Aşkın'ın Şarkıları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayta Sözeri Aşkın'ın Şarkıları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşkın'ın Şarkıları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ayta Sözeri

Ayta Sözeri

Aşkın'ın Şarkıları

  • Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam

  • Güneşimi Kaybettim

  • Devlerin Aşkı

  • Sensiz Sabah Olmuyor

  • Kutupta Yaz Gibi

  • Deliler Gibi

  • Havam Yerinde

  • Rüyalarda Buluşuruz

  • Ben Adam Olmam

  • Gittiğinde Anladım

  • Üzülme

  • Gülü Soldurmam

  • Aşkım

  • Fırtınalar

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