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7/24 Dinle Aytekin Ataş

Aytekin Ataş

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En Çok Dinlenen Aytekin Ataş Şarkıları

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01

Sessizliğin Sesi

Aytekin Ataş 02:13
02

İki Kızgın Adam

Aytekin Ataş 03:15
03

Evden Uzak

Aytekin Ataş 01:36
04

O Yar Gelir

Aytekin Ataş 03:11
05

Aşk İçin Savaşmak

Aytekin Ataş 01:43

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