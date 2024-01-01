Aytekin Ataş

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O yar gelir yazıya bana gül olur yar yar
Gül olur yar yar
Gül olur
Yüzün görsem tutulur dilim lal olur yar yar
Lal olur yar yar
Lal olur
Aşka düşen divane gezer deli olur yar yar
Deli olur yar yar
Deli olur
Evlerine vara gelede usandım yar yar
Usandım yar yar
Usandım
El kızını ben kendime yar sandım yar yar
Yar sandım yar yar
Yar sandım
Yüreğime hançer de soktu gül sandım yar yar
Gül sandım yar yar
Gül sandım
Mezarımı derinde kazın dar olsun yar
Dar olsun yar
Dar olsun
Altı lale üstü de çimen bağ olsun yar
Bağ olsun yar
Bağ olsun
Ben ölürsem sevdiceğim sağ olsun
Sağ olsun yar
Sağ olsun
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Çocukluğunun geçtiği o mahallede
Başı boyalı ahşap eski bir evde otururlardı
Sakız hanımla mahur bey
Bembeyaz tenli bembeyaz saçlıydı sakız hanım
Zaten onun için sakız hanım derdik kendisine
Pamuk gibi elleriyle kemençe çalardı
Eşi mahur bey önce biraz nazlanır
Sonra oda kanunuyla eşlik ederdi sakız hanıma
Beraber meşk ederlerdi
Yaz akşamlarında
Açılırdı perdeler
Yorgun ellerinden
Dökülürdü nağmeler
İki yıl kadar oluyor
Önce kanun sustu eski evde
Birkaç ay sora da kemençe
Ve başı boyalı ahşap evin perdeleri
Bir daha açılmamak üzere kapandı
evin satılacağı söylentilerini duyunca
gittim içeri gittiğimde eski bir koltuğun üzerinde
Boynu bükük bir kanun
Ve kanunun göğsüne yaslanmış mahsun kemençeyi gördüm
Bizi rahatsız etmeyin der gibiydiler
Kıyamadım uzaklaştım
mahur bey susunca kapandı perdeler
sakız hanımla bitti o hüzünlü nağmeler
-
Bana yolun seç diyorlar
Bozuk yolu seçer miyim
Eğri eğri, doğru doğru
***
Seçemezsen geç diyorlar
Ben yolumdan geçer miyim
Eğri eğri, doğru doğru
Kimi batı, kimi doğu
***
Kuzey güney hepsi doğru
Kim seçer ki bozuk yolu
Eğri eğri, doğru doğru
Benim yolum bana doğru
***
Hiç yolumdan döner miyim
Eğri eğri, doğru doğru
Eğri büğrü ama yine de doğru
***
Bana yarin seç diyorlar
Vefasız yar seçer miyim
Eğri eğri, doğru doğru
***
Seçemezsen geç diyorlar
Geç desen de geçer miyim
Eğri eğri, doğru doğru
***
Kimi tatlı buğday tenli
Kimi mahmur dudu dilli
Kimi esmer nokta benli
Eğri eğri, doğru doğru
***
Ben bulmuşum nazlı yari
Geç desen de geçer miyim
Eğri eğri, doğru doğru
Eğri büğrü ama yine de doğru
***
Eğri eğri, doğru doğru
Eğri büğrü ama yine de doğru
***
Sevdiğini al diyorlar
Alsan bile yar yeter mi
Eğri eğri, doğru doğru
***
Var yoluna git diyorlar
Bir yol ile iş biter mi
Eğri eğri, doğru doğru
***
Bir karış da toprak gerek
Üstüne ev kurulmalı
Yar içinde oturmalı
Eğri eğri, doğru doğru
***
Barış demek toprak demek
Ben kendimi verir miyim
Eğri eğri, doğru doğru
Eğri büğrü ama yine de doğru
***
Barış demek toprak demek
Ben kendimi verir miyim
Eğri eğri, doğru doğru
Eğri büğrü ama yine de doğru
***
Eğri eğri, doğru doğru
Eğri büğrü ama yine de doğru
***
Eğri eğri, doğru doğru
Eğri büğrü ama yine de doğru
***
Eğri eğri, doğru doğru
Eğri büğrü ama yine de doğru
***
Eğri eğri, doğru doğru
Eğri büğrü ama yine de doğru
-
Şu garip hâlimden bilen işveli, nazlı
Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?
***
Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm
Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?
Neredesin sen?
***
Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm
Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?
Neredesin sen?
***
Ben ağlasam ağlayıp gülersem gülen
Bütün dertlerim' anlayıp gönlümü bilen
***
Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen
Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?
Neredesin sen?
***
Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen
Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?
Neredesin sen?
***
Neredesin sen?
Neredesin sen?
-
Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine?
Ne olur ıslak ıslak bakma öyle
Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine?
***
Ne olur ıslak ıslak bakma öyle
***
Saçını dök sineme, derdini söyle
Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle
Saçını dök sineme, derdini söyle
Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle
***
Sürerim buluttan tarlaları
Yağmurlar ekerim göğün göğsüne
Güneşte demlerim senin çayını
Yüreğimden süzer öyle veririm
***
Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım
Ben feleğin tekerine çomak sokarım
Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle
Ne olur ıslak ıslak bakma öyle
***
Sürerim buluttan tarlaları
Yağmurlar ekerim göğün göğsüne
Güneşte demlerim senin çayını
Yüreğimden süzer öyle veririm
***
Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım
Ben feleğin tekerine çomak sokarım
Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle
Ne olur ıslak ıslak bakma öyle
***
Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle
Ne olur ıslak ıslak bakma
Bakma
Bakma
Bakma öyle
-
Böyle parsel parsel bölünmüş Dünya
Bir dikili daştan gayrı ne'm kaldı?
Dost köyümden ayağımı kestiler
Bir akılsız baştan gayrı ne'm kaldı?
Ne'm kaldı, ne'm kaldı?
Bir akılsız baştan gayrı n'em kaldı?
Ne'm kaldı, ne'm kaldı?
***
Ali geçinenler Osman çıktılar
Şimdi ettiğine pişman çıktılar
Eski dostlar bize düşman çıktılar
Birkaç türlü kuştan gayrı ne'm kaldı?
Ne'm kaldı, ne'm kaldı?
Birkaç türlü kuştan gayrı ne'm kaldı?
Ne'm kaldı, ne'm kaldı?
***
Padişah değilim çekim oturam
Saraylar kurup da asker yetirem
Armağanım yoktur dosta götürem
Gözlerimde yaştan gayrı ne'm kaldı?
Ne'm kaldı, ne'm kaldı?
***
Hediyem yoktur ki dosta götürem
Birkaç damla yaştan gari ne'm kaldı?
Ne'm kaldı, ne'm kaldı?
***
Mahzuni Şerif'im çıksam dağlara
Rast gelsem bir avcı vurmuş merala
Doldur tüfeğini beni yarala
Hayatıma borçtan gayrı ne'm kaldı?
Ne'm kaldı, ne'm kaldı?
Benim bana borçtan gayrı ne'm kaldı?
Ne'm kaldı, ne'm kaldı?
-
Maden ocağının dibinde
Maden ocağının dibinde
Hava yok, ışık yok
***
Maden ocağının dibinde
Maden ocağının dibinde
Besin yok, karın yok
***
Maden ocağının dibinde
Maden ocağının dibinde
Oğlun bile yok
Oğlun bile yok
Oğlun bile yok
Bir sen varsın
Bir sen varsın
Bir sen varsın direnen...
***
Maden ocağının dibinde
Maden ocağının dibinde
Hava yok, ışık yok
***
Maden ocağının dibinde
Maden ocağının dibinde
Besin yok karın yok
***
Maden ocağının dibinde
Maden ocağının dibinde
Oğlun bile yok
Oğlun bile yok
Oğlun bile yok
Bir sen varsın
Bir sen varsın
Bir sen varsın direnen...
***
Ayırdılar seni dünyadan
Aldılar elinden ışığını, havanı, besinini
Sevdiğin kadını, taptığın oğlunu aldılar elinden
Ayırdılar seni dünyadan
Ayırdılar seni dünyadan...
***
Oğlun bile yok
Oğlun bile yok
Oğlun bile yok
Bir sen varsın
Bir sen varsın
Bir sen varsın direnen...
***
Bir sen varsın
Bir sen varsın
Bir sen varsın direnen...
***
Maden ocağının dibinde!
-
-
Sana öğretilen her şey
Bana önerilen her şey
Bana dayatılan yaşantı
İşe yaramaz bir çöplük
**
Yarattığınız sistemler
Kullandığınız yöntemler
**
Yaşamak istemem artık aranızda
Yaşamak istemem artık aranızda
Yaşamak istemem artık aranızda
Yaşamak istemem, istemem, istemem
**
Belki de terslik bende
Yapamadım bu düzende
Kaçacak delik arar oldum
Sürüngenler şehrinde
**
Eğitilmiş köpekler
Doymak bilmez maymunlar
**
Yaşamak istemem artık aranızda
Yaşamak istеmem artık aranızda
Yaşamak istemem artık aranızda
Yaşamak istеmem, istemem, istemem
**
Benden bir ruhsuz yaratmayı nasıl başardınız?
Benden bir hissiz yaratmayı nasıl başardınız?
Benden bir uyumsuz yaratmayı nasıl başardınız?
Benden sizden biri yaratmayı nasıl başardınız?
***
Yaşamak istemem artık aranızda
Yaşamak istemem artık aranızda
Yaşamak istemem artık aranızda
Yaşamak istemem artık aranızda
Yaşamak istemem, istemem, istemem
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Nöbette geceleyin ses geliyor dağlardan
Artık bir dönüşün yok düştüğün o yollardan
Yar beni o yar beni
İlle de yar o yar beni
Dağdan gelen ses değil
Mezara yar koyar beni
Şehirler güler ama
Kurt gibi kapar seni
Hayat güzeldir ama
Sermaye yapar seni
Nöbette geceleyin ses geliyor dağlardan
Artık bir dönüşün yok düştüğün o yollardan
Yar beni o yar beni
İlle de yar o yar beni
Dağdan gelen ses değil
Mеzara yar koyar beni
Seni affedеmem ki
Çektin gittin yoz oldun
Sana yar diyemem ki
Dile düştün söz oldun
Nöbette geceleyin ses geliyor dağlardan
Artık bir dönüşün yok düştüğün o yollardan
Yar beni o yar beni
İlle de yar o yar beni
Dağdan gelen ses değil
Mezara yar koyar beni
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