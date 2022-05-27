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Ayten Duman

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01

Yanar Yüreğim Yanar

Ayten Duman 04:07
02

Türküler Gül Ve Sen

Ayten Duman 04:47
03

Yaralı Bülbül

Ayten Duman 03:33
04

Deprem

Ayten Duman 04:02
05

Sallama Mendili

Ayten Duman 03:29
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Yanar Yüreğim Yanar Ayten Duman

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