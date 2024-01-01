Yanar Yüreğim Yanar Şarkı Sözleri
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Ayten Duman
Yanar Yüreğim Yanar
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Yemen bizim neyimize?
Yemen bizim neyimize?
Şıvan düştü evimize
Bak, yavrular yetim kaldı
Güvenmeyin beyinize
Bak, yavrular yetim kaldı
Güvenmeyin beyinize
Güvenmeyin beyinize
Basma fistan kirlenirse
Basma fistan kirlenirse
Başta leçek düğlenirse
Ya kimlere "baba" desin?
Yetim yavrum dillenirse
Ya kimlere "baba" desin?
Yetim yavrum dillenirse
Yetim yavrum dillenirse
Günden yanı soldu m'ola?
Günden yanı soldu m'ola?
Yerde yanı oldu m'ola?
Yiğidimin ala gözün
Karıncalar oydu m'ola?
Yiğidimin ala gözün
Karıncalar oydu m'ola?
Karıncalar oydu m'ola?
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Bugün dost yaralanmış
Yine gönlüm hoş değil
Her yanı parelenmiş
Yine gönlüm hoş değil
Dost hasreti zor imiş
Her dem ahu zar imiş
Dert adamı yer imiş
Yine gönlüm hoş değil
Akarsu'yum yansam da
Kül olup savrulsam da
Bazı bazı gülsem de
Yine gönlüm hoş değil