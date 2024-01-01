Ayten Duman

Yemen bizim neyimize? Yemen bizim neyimize? Şıvan düştü evimize Bak, yavrular yetim kaldı Güvenmeyin beyinize Bak, yavrular yetim kaldı Güvenmeyin beyinize Güvenmeyin beyinize Basma fistan kirlenirse Basma fistan kirlenirse Başta leçek düğlenirse Ya kimlere "baba" desin? Yetim yavrum dillenirse Ya kimlere "baba" desin? Yetim yavrum dillenirse Yetim yavrum dillenirse Günden yanı soldu m'ola? Günden yanı soldu m'ola? Yerde yanı oldu m'ola? Yiğidimin ala gözün Karıncalar oydu m'ola? Yiğidimin ala gözün Karıncalar oydu m'ola? Karıncalar oydu m'ola?

Bugün dost yaralanmış Yine gönlüm hoş değil Her yanı parelenmiş Yine gönlüm hoş değil Dost hasreti zor imiş Her dem ahu zar imiş Dert adamı yer imiş Yine gönlüm hoş değil Akarsu'yum yansam da Kül olup savrulsam da Bazı bazı gülsem de Yine gönlüm hoş değil