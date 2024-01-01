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7/24 Dinle Yanar Yüreğim Yanar

Yanar Yüreğim Yanar Şarkı Sözleri

Ayten Duman Yanar Yüreğim Yanar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ayten Duman Yanar Yüreğim Yanar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yanar Yüreğim Yanar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ayten Duman

Ayten Duman

Yanar Yüreğim Yanar

  • Yine Gönlüm Hoş Değil

  • Yanar Yüreğim Yanar

  • Türküler Gül Ve Sen

  • Yaralı Bülbül

  • Deprem

  • Sallama Mendili

  • Gitti

  • Yemen Bizim Neyimize

  • Gönül

  • Gitmek Bana Yakışırmı

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