Ayten Duman

Bugün dost yaralanmış Yine gönlüm hoş değil Her yanı parelenmiş Yine gönlüm hoş değil Dost hasreti zor imiş Her dem ahu zar imiş Dert adamı yer imiş Yine gönlüm hoş değil Akarsu'yum yansam da Kül olup savrulsam da Bazı bazı gülsem de Yine gönlüm hoş değil