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Aziz Ataseven
Aziz Ataseven
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
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En Çok Dinlenen Aziz Ataseven Şarkıları
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01
Âl-i İmrân 144-148
(144. ila 148. ayetler)
Aziz Ataseven
07:35
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02
Fecr Suresi 15-30
(15. ila 30. ayetler)
Aziz Ataseven
08:16
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03
Kehf Suresi 45-49
(45. ila 49. ayetler)
Aziz Ataseven
08:07
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04
Enfâl Suresi 1-4
(1. ila 4. ayetler)
Aziz Ataseven
06:00
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05
Zümer Suresi 71-75
(71.ila 75.ayetler)
Aziz Ataseven
08:41
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