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Aziz Ataseven

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En Çok Dinlenen Aziz Ataseven Şarkıları

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01

Âl-i İmrân 144-148 (144. ila 148. ayetler)

Aziz Ataseven 07:35
02

Fecr Suresi 15-30 (15. ila 30. ayetler)

Aziz Ataseven 08:16
03

Kehf Suresi 45-49 (45. ila 49. ayetler)

Aziz Ataseven 08:07
04

Enfâl Suresi 1-4 (1. ila 4. ayetler)

Aziz Ataseven 06:00
05

Zümer Suresi 71-75 (71.ila 75.ayetler)

Aziz Ataseven 08:41

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