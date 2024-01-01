Yetinmeyi Bilir Misin? Şarkı Sözleri
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Babutsa
Yetinmeyi Bilir Misin?
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Babutsa babutsa, babutsa,
İskeleden selam daya oradan omorfaya
Gazimagusa lefke bir de Lefkoşaya
Dikenli incir denince ne gelir aklına
Söyle, söyle sen bizimle öyle mahsun bakma
Kimi zaman gezerken sahil yolunda
Dersin işte geliyor soğuk, soğuk babutsa
Babutsa, babutsa, babutsa
Sana bana kalır mı? Söyle su koskoca dünya
Ye iç eğlen keyfine bak bitmeden bu rüya
Dikenli incir denince ne gelir aklına
Söyle, söyle sen bizimle öyle mahsun bakma
Eğer sarıyorsa seni keyfin kaçıyorsa
Ye, ye bildiğince soğuk, soğuk babutsa
Babutsa, babutsa, babutsa
-
Yetinmeyi bilir misin
Sana verdiği kadarıyla hayatın?
Hoş bilsen de bilmesen de
Yara bere içinde bu yollardan geçeceksin
***
Yetinmeyi bilir misin
Sana verdiği kadarıyla hayatın?
Hoş bilsen de bilmesen de
Yara bere içinde bu yollardan geçeceksin
***
Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama
Olmadı yâr
Kendini kayırıyor her insan önce
Bu yüzden aşka kıyar
***
Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama
Olmadı yâr
Kendini kayırıyor her insan önce
Bu yüzden aşka kıyar
***
Giderim, alışığım gitmelere
Direndi bu can ne bitmelere
Giderim, alışığım gitmelere
Direndi bu can ne bitmelere
***
Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama
Olmadı yâr
Kendini kayırıyor her insan önce
Bu yüzden aşka kıyar
***
Giderim, alışığım gitmelere
Direndi bu can ne bitmelere
Giderim, alışığım gitmelere
Direndi bu can ne bitmelere
***
Yetinmeyi bilir misin?