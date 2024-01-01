Babutsa babutsa, babutsa, İskeleden selam daya oradan omorfaya Gazimagusa lefke bir de Lefkoşaya Dikenli incir denince ne gelir aklına Söyle, söyle sen bizimle öyle mahsun bakma Kimi zaman gezerken sahil yolunda Dersin işte geliyor soğuk, soğuk babutsa Babutsa, babutsa, babutsa Sana bana kalır mı? Söyle su koskoca dünya Ye iç eğlen keyfine bak bitmeden bu rüya Dikenli incir denince ne gelir aklına Söyle, söyle sen bizimle öyle mahsun bakma Eğer sarıyorsa seni keyfin kaçıyorsa Ye, ye bildiğince soğuk, soğuk babutsa Babutsa, babutsa, babutsa

Yetinmeyi bilir misin Sana verdiği kadarıyla hayatın? Hoş bilsen de bilmesen de Yara bere içinde bu yollardan geçeceksin *** Yetinmeyi bilir misin Sana verdiği kadarıyla hayatın? Hoş bilsen de bilmesen de Yara bere içinde bu yollardan geçeceksin *** Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama Olmadı yâr Kendini kayırıyor her insan önce Bu yüzden aşka kıyar *** Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama Olmadı yâr Kendini kayırıyor her insan önce Bu yüzden aşka kıyar *** Giderim, alışığım gitmelere Direndi bu can ne bitmelere Giderim, alışığım gitmelere Direndi bu can ne bitmelere *** Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama Olmadı yâr Kendini kayırıyor her insan önce Bu yüzden aşka kıyar *** Giderim, alışığım gitmelere Direndi bu can ne bitmelere Giderim, alışığım gitmelere Direndi bu can ne bitmelere *** Yetinmeyi bilir misin?