Kestane Şarkı Sözleri
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Bir kilo kestaneyi aldım elliye
Kabuğunu soydurdum esmer benliye
Esmer bana küsmüş aldattım diye
Kestanem aman, kestanem aman, kestanem aman
Kestaneyi kavurdum soba üstünde
Kabuğunu soydurdum sofa üstünde
Sen kaybettim esmerim bana küstün de
Kestanem aman, kestanem aman, kestanem aman
Kestaneyi kavurdum arabalarda
Kabuğunu kuruttum arabalarda
Benim sevdiceğim yok aralarında
Kestanem aman, kestanem aman, kestanem aman