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Babutsa Kestane Kestane Bir kilo kestaneyi aldım elliye Kabuğunu soydurdum esmer benliye Esmer bana küsmüş aldattım diye Kestanem aman, kestanem aman, kestanem aman Kestaneyi kavurdum soba üstünde Kabuğunu soydurdum sofa üstünde Sen kaybettim esmerim bana küstün de Kestanem aman, kestanem aman, kestanem aman Kestaneyi kavurdum arabalarda Kabuğunu kuruttum arabalarda Benim sevdiceğim yok aralarında Kestanem aman, kestanem aman, kestanem aman Tüm Şarkıları