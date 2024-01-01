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Köprüden geçemedim az doldur içemedim
Az doldur içemedim sen benden vazgeçtiysen
Ben senden vazgeçemedim
Ay doğar mavi mavi
Rüyamda gördüm seni yar
Ay doğar mavi mavi
Rüyamda gördüm seni yar
Dağlarda meşelerde gülyağım şişelerde
Gülyağım şişelerde
Yarimi eller aldı ben kaldım köşelerde
Ben kaldım köşelerde yar
Ay doğar mavi mavi
Rüyamda gördüm seni yar
Ay doğar mavi mavi
Rüyamda gördüm seni yar
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Yanayım, yanayım ateşlerde yanayım
O kırmızı dudağından bir öpücük alayım
Sarayım, sarayım kollarımda sarayım
Sen iste yeter ki senin kulun, kölen olayım
Bir anlasan, bir de gülsen
Senin için dünyayı yakarım bir bilsen
Bir tövbeli bir değilsen
Bana ne çileler çektirdiğini bir görsen
Yanayım yanayım ateşlerde yanayım
O kırmızı dudağından bir öpücük alayım
Sarayım sarayım kollarımda sarayım
Sen iste yeter ki, senin kulun kölen olayım
Ahhh yıktın sen beni, ahh eeyy yıktın sen beni
Yanayım yanayım ateşlerde yanayım
O kırmızı dudağından bir öpücük alayım
Sarayım sarayım kollarımda sarayım
Sen iste yeter ki senin kulun kölen olayım
Bir anlasan, bir de gülsen
Senin için dünyayı yakarım bir bilsen
Bir tövbeli bir değilsen
Bana ne çileler çektirdiğini bir görsen
Yanayım yanayım ateşlerde yanayım
O kırmızı dudağından bir öpücük alayım
Sarayım sarayım kollarımda sarayım
Sen iste yeter ki, senin kulun kölen olayım
Ahhh yıktın sen beni, ahh eeyy yıktın sen beni
Yanayım yanayım ateşlerde yanayım
O kırmızı dudağından bir öpücük alayım
Sarayım sarayım kollarımda sarayım
Sen iste yeter ki senin kulun kölen olayım
-
Bir anlasan bir dinlesen
Seni deli gibi sevdiğimi bir bilsen
Bir sevdalı bir değilsen
Bana ne çileler çektirdiğini bir görsen
Yanayım yanayım, ateşlerde yanayım
O kırmızı dudağından bir öpücük alayım
Sarayım sarayım, kollarımla sarayım
Sen iste yeter ki senin kulun kölen olayım
Ah yaktın sen beni
Ah yıktın sen beni
Yanayım yanayım, ateşlerde yanayım
O kırmızı dudağından bir öpücük alayım
Sarayım sarayım, kollarımla sarayım
Sen iste yeter ki senin kulun kölen olayım
Bir anlasan bir de gülsen
Senin için dünyayı yakarım bir bilsen
Bir tövbeli bir değilsen
Bana ne çileler çektirdiğini bir görsen
Yanayım yanayım, ateşlerde yanayım
O kırmızı dudağından bir öpücük alayım
Sarayım sarayım, kollarımla sarayım
Sen iste yeter ki senin kulun kölen olayım
Ah, yaktın sen beni
Ah, yıktın sen beni
Yanayım yanayım, ateşlerde yanayım
O kırmızı dudağından bir öpücük alayım
Sarayım sarayım, kollarımla sarayım
Sen iste yeter ki senin kulun kölen olayım
Yanayım yanayım, ateşlerde yanayım
O kırmızı dudağından bir öpücük alayım
Sarayım sarayım, kollarımla sarayım
Sen iste yeter ki senin kulun kölen olayım
Yanayım yanayım, ateşlerde yanayım
O kırmızı dudağından bir öpücük alayım
Sarayım sarayım, kollarımla sarayım
Sen iste yeter ki senin kulun kölen olayım
-
Benden sana son kalan
Mendilim olsun nişan
Eğlenirsem geleyim
İnce beline kuşan
Benden sana son kalan
Mendilim olsun nişan
Eğlenirsem geleyim
İnce beline kuşan
Zeytinden aşı mısın?
Güzeller başı mısın?
Gönderdiğim mektubu
Koynunda taşır mısın?
Zeytinden aşı mısın?
Güzeller başı mısın?
Gönderdiğim mektubu
Koynunda taşır mısın?
Güzel gördüm endamlı
Başları kara bağlı
Dedim sevdan nerede?
Gözleri yola baktı
Güzel gördüm endamlı
Başları kara bağlı
Dedim sevdan nerede?
Gözleri yola baktı
Zeytinden aşı mısın?
Güzeller başı mısın?
Gönderdiğim mektubu
Koynunda taşır mısın?
-
Sarı gülüm serende insaf senin nerende
Kabahat sende değil sana gönül verende
Kabahat sende değil sana gönül verende
Bırakıp da gittin beni ateşlere attın beni
Kalbime vurdun hançeri gitme sultan hayatımdan
Kalbime vurdun hançeri gitme sultan hayatımdan
El sözüne kanıp durma hayatına darbe vurma
Benden zarar gelmez sana mutluluklar benden sana
El sözüne kanıp durma hayatına darbe vurma
Benden zarar gelmez sana mutluluklar benden sana
Kalbime vurdun hançeri gitme sultan hayatımdan
Kalbime vurdun hançeri gitme sultan hayatımdan
El sözüne kanıp durma hayatına darbe vurma
Benden zarar gelmez sana mutluluklar benden sana
El sözüne kanıp durma hayatına darbe vurma
Benden zarar gelmez sana mutluluklar benden sana
-
Uzak değil bir adımlık yerdesin
Gözüm gönlüm seninledir Mehmedim
Kefenimi anam biçti ben diktim
Sonsuzluğa demir attın Mehmedim
Güneş tepelerden sancıyla doğar
İçimi bin türlü acıya boğar
Dökülür gözümden yaşlar biraz
Dualarım seninledir Mehmedim, Mehmedim
Bugün rahat huzur varsa içimde
Evvel Allah sonra senin sayende
Şafakla beraber kalkar erkenden
Sonsuzluğa demir attın Mehmedim
Oy Mehmedim
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Sevdan beni öldürüyor güzelim
Hem sevdalı hem sana deliyim
Sevdan ateşten gömlekdir bilirim
Sevdalıyım sevdalı biriyim
Gezinirim sokağında sigaramı çekip çekip
Ne olur yüzünü görseydim güzelim
Nasılda girdin aklıma şaşırdım şaşkınlığıma
Ne olurdu seni öpseydim güzelim
Bir gün sende seversin güzelim
Sevdan üstüne yanar yüreğim
Bir sen gibi sevgili bulursun
Vefasız sevmekten yorulursun
Gezinirim sokağında sigaramı çekip çekip
Ne olur yüzünü görseydim güzelim
Nasılda girdin aklıma şaşırdım şaşkınlığıma
https://lyricstranslate.com/tr/babutsa-guzelim-lyrics.html
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Al giydim alsın diye
Mor giydim sarsın diye
Ahhh ahhh ah
İnadıma bakarım
Sen bana yarsın diye
Gel dersin gelemem
Gül dersin gülemem
Ne yapalım sevgilim
Gençlik böyle geçer
-
Sevdalılar gelir geçer ben gariban
Aşktan yana oy…
Bir yar sevsem kaçar gider ben gariban
Aşktan yana oy…
Eşten yana oy…
Gizli kalan duygular benden
Düşümdeki şarkılar senden
Eller bana deli derken sen
Biliyorum, sevgim gel, desen.
Kalem tutar elim yazar ben gariban
Dosttan yana oy…
Bağrım yanık kafam duman ben gariban
Aşktan yana oy…
Aşktan yana oy…
-
Ellerim ellerinde, ne umdum ne buldum
Sıcaklığın yaksın beni, yaksın beni, yaksın beni
Budur umudum, budur umudum, budur umudum
Bir bir biri birilerine, bakar bakar dururum
İnce giymiş üstüne, gül gül o gülleri savurur
Bir bir biri birilerine, bakar bakar dururum
İnce giymiş üstüne, gül gül o gülleri savurur
Gözlerim gözlerinde, ne umdum ne buldum
Bakışların alsın beni, alsın beni, alsın beni
Budur umudum, budur umudum, budur umudum
Bir bir biri birilerine, bakar bakar dururum
İnce giymiş üstüne, gül gül o gülleri savurur
Bir bir biri birilerine, bakar bakar dururum
İnce giymiş üstüne, gül gül o gülleri savurur
Bir bir biri birilerine, bakar bakar dururum
İnce giymiş üstüne, gül gül o gülleri savurur
Bir bir biri birilerine, bakar bakar dururum
İnce giymiş üstüne, gül gül o gülleri savurur
Bir bir biri birilerine, bakar bakar dururum
İnce giymiş üstüne, gül gül o gülleri savurur
-
Babutsa babutsa, babutsa,
İskeleden selam daya oradan omorfaya
Gazimagusa lefke bir de Lefkoşaya
Dikenli incir denince ne gelir aklına
Söyle, söyle sen bizimle öyle mahsun bakma
Kimi zaman gezerken sahil yolunda
Dersin işte geliyor soğuk, soğuk babutsa
Babutsa, babutsa, babutsa
Sana bana kalır mı? Söyle su koskoca dünya
Ye iç eğlen keyfine bak bitmeden bu rüya
Dikenli incir denince ne gelir aklına
Söyle, söyle sen bizimle öyle mahsun bakma
Eğer sarıyorsa seni keyfin kaçıyorsa
Ye, ye bildiğince soğuk, soğuk babutsa
Babutsa, babutsa, babutsa
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Yokuştan aşagı indim,
Dere tepe düz gittim,
Güzel yarim sevdiğim,
Ararım seni sorarım seni,
Köye vardım dereli,
Derenin yağlı selvi
Yola düşürdün beni,
Ararım seni sorarım seni,
Bizim köyün muhtarı,
Aldı da ya sakladı,
Almış kaçırmş seni,
Muhtarın yamakları muhtarın yamakları,
Güller sol du bülbüller,
Baska dallarda öter,
Gözümde kıbrıs tüter,
Ararım seni sorarım seni,
Köye vardım dereli,
Derenin yağlı selvi,
Yola düşürdün beni,
Ararım seni sorarım seni
-
Neler geldi başıma bak senin yüzünden
Ne yapsam da kurtulsam ben senin elinden
Neler geldi başıma bak senin yüzünden
Ne yapsam da kurtulsam ben senin elinden
Dilerim Allahtan sen mesut olma
Perişan halimi hiç kimseye sorma
Dilerim Allahtan sen mesut olma
Perişan halimi hiç kimseye sorma
Neler çektim elinden senin dilinden
Ne yapsam da kurtulsam ben senin elinden
Neler çektim elinden senin dilinden
Ne yapsam da kurtulsam ben senin elinden
Dilerim Allahtan sen mesut olma
Perişan halimi hiç kimseye sorma
Dilerim Allahtan sen mesut olma
Perişan halimi hiç kimseye sorma