Sharamaa gayee mai hai hai, ghabaraa gayee hai hai hai (x9) Mere naseeb mein too hain ke nahee Tere naseeb mein main hoo ke nahee Mere naseeb mein too hain ke nahee Tere naseeb mein main hoo ke nahee Ye hum kyaa jaane, ye wahee jaane Jisane likhaa hain sab kaa naseeb Mere naseeb mein too hain ke nahee Tere naseeb mein main hoo ke nahee Yek din khwaab me, wo muze mil gayaa (x2) Dekhakar jo muze, ful saa khil gayaa Sharamaa gayee mai hai hai, ghabaraa gayee hai hai hai (x2) Sharamaa gayee mai, ghabaraa gayee mai Kahane lagaa wo aa kar kareeb Mere naseeb mein too hain ke nahee Tere naseeb mein main hoo ke nahee Mere naseeb mein too hain ke nahee Tere naseeb mein main hoo ke nahee Baat ye khwaab kee, sach magar ho gayee (x2) Naujawaan main tuze, dekh kar kho gayee Anakhe milee hai hai hai, dil bhee mile hai hai hai (x2) Dekhe mile kab apane naseeb Mere naseeb mein too hain ke nahee Tere naseeb mein main hoo ke nahee Mere naseeb mein too hain ke nahee Tere naseeb mein main hoo ke nahee Hum kahee fir mile, yek hasee raat me (x2) Baat ye aa gayee, fir kisee baat me Anakhe milee hai hai hai, dil bhee mile hai hai hai (x2) Ab ke huaa ye, maine kahaa ye Muz ko bataa de mere habeeb Mere naseeb mein too hain ke nahee Tere naseeb mein main hoo ke nahee Ye hum kyaa jaane, ye wahee jaane Jisane likhaa hain sab kaa naseeb Mere naseeb mein too hain ke nahee Tere naseeb mein main hoo ke nahee