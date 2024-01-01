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7/24 Dinle 3B

3B Şarkı Sözleri

Badem 3B şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Badem 3B şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 3B sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Badem

Badem

3B

  • Aşkın E Hali ft. Feridun Düzağaç

  • Aşık Olamam

  • Gelin

  • Gittiğinden Beri

  • Gör Göreceksen

  • Gördüm Ötesini

  • Gözleri Bulut

  • Gözyaşım ve Ben (Akustik)

  • Gözyaşım ve Ben

  • Merhaba Dedim Güne

  • Senin Hala Bu Kalp

  • Sesimi Hatırlar Mısın?

  • Yorgunum

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