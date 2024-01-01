-
Hiçbir şeyi
Senin kadar istemedim
Ama yetmiyor
Ne kadar istesem de
Gözlerimdeki resmin
Gitmiyor
***
Yağmurlar
İçime, içime, içime yağıyor
İçimdeki kuraklık
Bitmiyor
***
Bitmez sandığım
Yollar aynı çıkmazda
Tükeniyor
***
Aşk bu mu?
Aşk acı mı?
Acıtır mı, incitir mi?
Aşk bunu bana yapmaya mecbur mu?
***
Aşk bu mu?
Aşk acı mı?
Acıtır mı, incitir mi?
Aşk bunu bana yapmaya mecbur mu?
***
Yağmurlar
İçime, içime, içime yağıyor
İçimdeki kuraklık
Bitmiyor
***
Bitmez sandığım
Yollar aynı çıkmazda
Tükeniyor
***
Çünkü yoksun (Çünkü yoksun)
Gelmiyorsun (Gelmiyorsun)
Bir çığ gibi (Bir çığ gibi) büyüyorsun
***
Aşk bu mu?
Aşk acı mı?
Acıtır mı, incitir mi?
Aşk bunu bana yapmaya mecbur mu?
***
Aşk bu mu?
Aşk acı mı?
Acıtır mı, incitir mi?
Aşk bunu bana yapmaya mecbur mu?
***
Aşk bu mu?
Aşk acı mı?
Acıtır mı, incitir mi?
Aşk bunu bana yapmaya mecbur mu?
-
Sessiz gemi kalkar gibi ben gönlümü tutamam
Senden bir haber gelir diye bekler duramam, durulamam
Derdim bilen halimi gören bir dost bulamam
Sensizliğime yalnızlığıma bir sebep uyduramam, anlayamam
Hep dert gülü çektin bu yükü artık taşıyamam
Yoksun yine sensiz niye ben mutlu olamam, aşık olamam
Hep yokluğuna gögüs gerdim, artık dayanamam
Yorgun düştüm savaşmaktan sensiz kazanamam, yapamam
Derdim bilen halimi gören bir dost bulamam
Sensizliğime yalnızlığıma bir sebep uyduramam, anlayamam
Hep dert günü çektin bu yükü artık taşıyamam
Yoksun yine sensiz niye ben mutlu olamam
Hep dert günü çektin bu yükü artık taşıyamam
Yoksun yine sensiz niye ben mutlu olamam, aşık olamam
Aşık olamam
-
Altıma serdi de ipekten halı
Önüme koydu da kaymağı balı
Seni seven yiğit neylesin malı
İnce belli şal kuşaklı gelin of
Altıma serdi de ipekten halı
Önüme koydu da kaymağı balı
Seni seven yiğit neylesin malı
İnce belli şal kuşaklı gelin of
Hocasına vardım dersini okur
Bahçesine vardım bülbüller şakır
Güzelim içinde halılar dokur
Elleri erdemli bir gelin of
Altıma serdi de ipekten halı
Önüme koydu da kaymağı balı
Seni seven yiğit neylesin malı
İnce belli şal kuşaklı gelin of
Hocasına vardım dersini okur
Bahçesine vardım bülbüller şakır
Güzelim içinde halılar dokur
Elleri erdemli bir gelin
Hocasına vardım dersini okur
Bahçesine vardım bülbüller şakır
Güzelim içinde halılar dokur
Elleri erdemli bir gelin of
Hocasına vardım dersini okur
Bahçesine vardım bülbüller şakır
Güzelim içinde halılar dokur
Elleri erdemli bir gelin
Hocasına vardım dersini okur
Bahçesine vardım bülbüller şakır
Güzelim içinde halılar dokur
Elleri erdemli bir gelin
Hocasına vardım dersini okur
Bahçesine vardım bülbüller şakır
-
Yokluğun yakın, varlığın uzak
Gittiğinden beri geceler kör tuzak
Göz göre göre gönderdim ellere
Vazgeçmedin sen de döndün bu kalpsize
Soldu gözlerim ve bitti sözlerim
Gittiğinden beri yolunu gözlerim
Kapandı kapılar açıldı yaralar
Gittiğinden beri acıdır anılar, acıtır anılar
Yokluğun yeter bu çektiğim günah
Gittiğimden beri geceler simsiyah
Gözlerim nehir ağlar şehir şehir
Sensiz bu yerlerde hatıralar zehir
Soldu gözlerim ve bitti sözlerim
Gittiğinden beri yaralı yüreğim
Kapandı kapılar açıldı yaralar
Gittiğinden beri acıdır anılar, acıtır anılar
Sonsuza bile giderdim seninle
Hep vazgeçtin benden
Şimdi sana güle güle
Soldu gözlerim ve bitti sözlerim
Gittiğinden beri yaralı yüreğim
Kapandı kapılar açıldı yaralar
Gittiğinden beri acıdır anılar
Soldu gözlerim ve bitti sözlerim
Gittiğinden beri yaralı yüreğim
Kapandı kapılar, açıldı yaralar
Gittiğinden beri acıdır anılar, acıtır anılar
-
En dürüst dostum gece
Bu haftalık yerini sabaha
Ver vereceksen ne olur
En dürüst dostum gece
Bu haftalık yerini sabaha
Ver vereceksen ne olur
Yüreğimin zincirlerini gevşeten aydede
İnat yapma, doğma fırsatı ver güneşe
Göğsünü göğe ger, ger gereceksen
Göğsünü göğe ger gereceksen ne olur
Göğsünü göğe ger, ger gereceksen
Göğsünü göğe ger gereceksen ne olur
Sen de çok oldun be kader
Gülmeye hasret kalmış yüzümüze
Gül güleceksen ne olur
Tanrım güldür soldurduğun yüzümüzü gül gibi
Ve gamzelerimizde açan gülleri
Gör göreceksen, gör göreceksen artık
Gör göreceksen ne olur
Gör göreceksen, gör göreceksen artık
Gör göreceksen ne olur
Tanrım güldür soldurduğun yüzümüzü gül gibi
Ve gamzelerimizde açan gülleri
Gör göreceksen, gör göreceksen artık
Gör göreceksen ne olur
Gör göreceksen, gör göreceksen artık
Gör göreceksen ne olur
Göğsünü göğe ger, ger gereceksen
Göğsünü göğe ger gereceksen ne olur
Göğsünü göğe ger, ger gereceksen
Göğsünü göğe ger gereceksen ne olur
-
Kattım önüme rüzgârın neşesini
Gömdüm içime dağların ateşini
Toprağın gücünü, yağmurun nefesini
Hep aldım yanıma, çıktım yoluma
Gördüm güneşin altın sarısını
Ağacın yeşilini, gecenin karasını
Yıktım âlemin derdini, tasasını
Bıraktım oluruna, devamdır yoluma
Utkun ötesine baktım, gözümü kararttım, adımımı attım
Gördüm ilerisini, gördüm, içimi karattım, yüreğime attım
Utkun ötesine baktım, gözümü kararttım, adımımı attım
Gördüm ilerisini, gördüm, içimi karattım, yüreğime attım
Geçtim denizi, dağları, ovaları
Aştım amansız fırtınaları
Şafağın pusunu, ölüm korkusunu
Çektim yoluma, ulaştım sonuna
Kattım içime ayrılık acısın
Kalanın hüznünü, derdini, tasasını
Görevin hevesini, mutlak yasasını
Hep aldım yanıma, çıktım yoluma
Utkun ötesine baktım, gözümü kararttım, adımımı attım
Gördüm ilerisini, gördüm, içimi karattım, yüreğime attım
Utkun ötesine baktım, gözümü kararttım, adımımı attım
Gördüm ilerisini, gördüm, içimi karattım, yüreğime attım
Utkun ötesine baktım, gözümü kararttım, adımımı attım
Gördüm ilerisini, gördüm, içimi karattım, yüreğime attım
Utkun ötesine baktım, gözümü kararttım, adımımı attım
Gördüm ilerisini, gördüm, içimi karattım, yüreğime attım
Utkun ötesine baktım, gözümü kararttım, adımımı attım
Gördüm ilerisini, gördüm, içimi karattım, yüreğime attım
Utkun ötesine baktım, gözümü kararttım, adımımı attım
Kalktım, başucuma baktım, saati kapattım, nasibimi yaktım
-
Muhtaçtı verdiğim bir yudum sevgiye
Yudum yudum, damla damla aldı içine
Muhtaçtı verdiğim bir yudum sevgiye
Yudum yudum, damla damla aldı içine
Gözleri bulut, sözleri umut
Sanki bir çocuk doğdu içime
Büyütmek bir fidanı bir yudum sevgiyle
Yudum yudum, damla damla almak içine
Bulutlu gözler, umutlu sözler
O mutlu günler kaldı geride
Gözleri bulut, sözleri umut
Sanki bir çocuk doğdu içime, içime
Gözleri bulut, sözleri umut
Sanki bir çocuk doğdu içime
Bulutlu gözler, umutlu sözler
O mutlu günler kaldı geride, geride
Gözleri bulut, sözleri umut
Sanki bir çocuk doğdu içime
Bulutlu gözler, umutlu sözler
O mutlu günler kaldı geride, geride
-
İçimde durulmayan bir sızı kalır
Göğsüme sızar
Yüzümde görülmeyen bir acı kalır
Kalbime sızar
İçinde sen, gözyaşım ve ben
Düne uzar
Gidiyorum bu defa sen olmadan
Ağlıyorum hiç utanmadan
Göz göre göre ellerimden kaydı ellerin gün doğmadan
Gider herkes kalır
Gözyaşım ve ben, gözyaşım ve ben
Sesimde duyulmayan bir hüzün kalır
Kalplere sızar
Göğsümde doldurulmayan bir boşluk kalır
Cennete uzar
İçinde sen, gözyaşım ve ben
Düne uzar
Gidiyorum bu defa sen olmadan
Ağlıyorum hiç utanmadan
Göz göre göre ellerimden kaydı ellerin, gün doğmadan
Gider herkes kalır
Gözyaşım ve ben, gözyaşım ve ben
Gözyaşım ve ben, gözyaşım ve ben
Gidiyorum bu defa sen olmadan
Ağlıyorum hiç utanmadan
Göz göre göre ellerimden kaydı ellerin, gün doğmadan
Gider herkes kalır
Yürüyorum bu defa sen olmadan
Ağlıyorum hiç utanmadan
Göklere inat ozanır sana ellerin gün doğmadan
Gider herkes kalır
Gözyaşım ve ben, gözyaşım ve ben
Gözyaşım ve ben, gözyaşım ve ben
-
İçimde durulmayan bir sızı kalır
Göğsüme sızar
Yüzümde görülmeyen bir acı kalır
Kalbime sızar
İçinde sen, gözyaşım ve ben
Düne uzar
Gidiyorum bu defa sen olmadan
Ağlıyorum hiç utanmadan
Göz göre göre ellerimden kaydı ellerin gün doğmadan
Gider herkes kalır
Gözyaşım ve ben, gözyaşım ve ben
Sesimde duyulmayan bir hüzün kalır
Kalplere sızar
Göğsümde doldurulmayan bir boşluk kalır
Cennete uzar
İçinde sen, gözyaşım ve ben
Düne uzar
Gidiyorum bu defa sen olmadan
Ağlıyorum hiç utanmadan
Göz göre göre ellerimden kaydı ellerin, gün doğmadan
Gider herkes kalır
Gözyaşım ve ben, gözyaşım ve ben
Gözyaşım ve ben, gözyaşım ve ben
Gidiyorum bu defa sen olmadan
Ağlıyorum hiç utanmadan
Göz göre göre ellerimden kaydı ellerin, gün doğmadan
Gider herkes kalır
Yürüyorum bu defa sen olmadan
Ağlıyorum hiç utanmadan
Göklere inat ozanır sana ellerin gün doğmadan
Gider herkes kalır
Gözyaşım ve ben, gözyaşım ve ben
Gözyaşım ve ben, gözyaşım ve ben
-
Gözlerimi açtım
Güneşi selamladım
Dertlerimi giyindim kuşandım
"Merhaba" dedim, güne
"Zorlusun bugün yine"
Gözlerimi açtım
Güneşi selamladım
Dertlerimi giyindim kuşandım
"Merhaba" dedim, güne
"Zorlusun bugün yine"
Binlerce dostum uzaklarda Tanrı'ya, "Merhaba" dedi
Bilmedikleri o yerlerde aklında düşüncelerle
Yüzlerce kardeşim belki yakınlarda bi' ses bekledi
Kim bilir kim duydu, kim koştu, belki de kimse bilmedi
Gözlerimi kapadım
Tanrı'yı selamladım
Dertlerimi çıkardım
"Elveda" dedim, güne
Gezindim bugün yine
Uzaklarda
Uzaklarda
Uzaklarda
Uzaklarda
Binlerce dostum uzaklarda Tanrı'ya, "Merhaba" dedi
Bilmedikleri o yerlerde aklında düşüncelerle
Yüzlerce kardeşim belki yakınlarda bi' ses bekledi
Kim bilir kim duydu, kim koştu, belki de kimse bilmedi
Uzaklarda
Uzaklarda
Uzaklarda
Uzaklarda
-
Yağmura muhtaç kuru toprak gibi
Güneşi görmez olmuş mahkum gibi
Alışmadım sensizliğe, dün gibi
Aklımdasın hiç çıkmayan iz gibi
Gül yüzün görmez oldum bile bile
Sözlerin akar oldu sensizliğe
Hep şarkılar yazdım durdum, sen duy diye
Hiç biri yakışmaz senin güzelliğine
Gözlerim yaşlı anam sorar
"Kime yazdığın bu şarkılar?"
Cevap veremem içim yanar
Senin bu sevda
Bense yalnızım senin gibi
"Kim üzdü seni benim gibi" diye
Ağlarım bir çocuk gibi
Büyür bu sevda
Senin hala bu kalp
Bir günah işledim senin için
Şimdi çok geç, anlamı yok özür için
Bu sözlerin sahibi sen misin? diye
Sorduğun gün anladım benden gittin
Gözlerim yaşlı anam sorar
"Kime yazdığın bu şarkılar?"
Cevap veremem içim yanar
Senin bu sevda
Bense yalnızım senin gibi
"Kim üzdü seni, benim gibi" diye.
Ağlarım bi çocuk gibi
Büyür bu sevda
Senin hala bu kalp
Gözlerim yaşlı anam sorar
"Kime yazdığın bu şarkılar?"
Cevap veremem içim yanar
Senin bu sevda
Ben de yalnızım senin gibi
"Kim üzdü seni, benim gibi" diye.
Ağlarım bi çocuk gibi
Büyür bu sevda
Şimdi yalnızım senin kadar
"Kim üzdü seni, benim kadar" diye
Ağlarım, okyanus kadar derin bu sevda
Senin hala bu kalp
-
Gözler seni arar gibi
Herkes bana sorar seni
Yarım kalan aşkın sebebini
Gözler seni arar gibi
Herkes bana sorar seni
Yarım kalan aşkın sebebini
Yıllardan sonra bir gün
Çıkınca karşına
Bakar mısın gözlerime?
Seslensem, eskisi gibi
Duyar mısın?
Sesimi hatırlar mısın?
Şimdi sensiz yatağımda
Anılar var kucağımda
Sevişirim senle rüyalarda
Yıllardan sonra bir gün
Çıkınca karşına
Bakar mısın gözlerime?
Seslensem, eskisi gibi
Duyar mısın?
Sesimi hatırlar mısın?
Yıllardan sonra bir gün
Çıkınca karşına
Bakar mısın gözlerime?
Seslensem, eskisi gibi
Duyar mısın?
Sesimi hatırlar mısın?
Sesimi hatırlar mısın?
Sesimi hatırlar mısın?
Sesimi hatırlar mısın?
-
Yorgunum, artık aşktan
Sensiz baştan başlamam
Kendimi kandırmam
Yıllar geçmiş, aşklar dinmiş
Derken bir gün çıktın karşıma
Aldın koynuna
Şimdi neden yoksun yar
Çok yorgunum, artık aşktan
Sensiz baştan başlamam
Kendimi kandırmam
Uzaktasın belki başka kollardasın
Kim bilir, kimlerin koynundasın
Çok yorgunum artık aşktan
Sensiz baştan başlamam
Kalbimi kandırmam
Çok yorgunum (çok) artık aşktan
Sensiz baştan başlamam
Kendimi kandırmam
Çok yorgunum (çok) sensiz aşktan
Artık baştan başlamam
Kalbimi kandırmam
Çok yorgunum