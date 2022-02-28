Köprüden Önce Son Çıkış Şarkı Sözleri
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Badem
Köprüden Önce Son Çıkış
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Hiçbir şeyi
Senin kadar istemedim
Ama yetmiyor
Ne kadar istesem de
Gözlerimdeki resmin
Gitmiyor
***
Yağmurlar
İçime, içime, içime yağıyor
İçimdeki kuraklık
Bitmiyor
***
Bitmez sandığım
Yollar aynı çıkmazda
Tükeniyor
***
Aşk bu mu?
Aşk acı mı?
Acıtır mı, incitir mi?
Aşk bunu bana yapmaya mecbur mu?
***
Aşk bu mu?
Aşk acı mı?
Acıtır mı, incitir mi?
Aşk bunu bana yapmaya mecbur mu?
***
Yağmurlar
İçime, içime, içime yağıyor
İçimdeki kuraklık
Bitmiyor
***
Bitmez sandığım
Yollar aynı çıkmazda
Tükeniyor
***
Çünkü yoksun (Çünkü yoksun)
Gelmiyorsun (Gelmiyorsun)
Bir çığ gibi (Bir çığ gibi) büyüyorsun
***
Aşk bu mu?
Aşk acı mı?
Acıtır mı, incitir mi?
Aşk bunu bana yapmaya mecbur mu?
***
Aşk bu mu?
Aşk acı mı?
Acıtır mı, incitir mi?
Aşk bunu bana yapmaya mecbur mu?
***
Aşk bu mu?
Aşk acı mı?
Acıtır mı, incitir mi?
Aşk bunu bana yapmaya mecbur mu?
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