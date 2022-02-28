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7/24 Dinle Köprüden Önce Son Çıkış

Köprüden Önce Son Çıkış Şarkı Sözleri

Badem Köprüden Önce Son Çıkış şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Badem Köprüden Önce Son Çıkış şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Köprüden Önce Son Çıkış sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Badem

Badem

Köprüden Önce Son Çıkış

  • Aşkın E Hali

  • Unut Beni

  • Gölge

  • Aşkın E Hali

  • Hep Uzaklara

  • Oysa Ellerin

  • Yollar

  • Ela

  • Düşlerimle Kal

  • Sor

  • Evimin Bir Odası

  • Çığ

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