Avunurum Ben Sonsuz bu diyarda ansızın uyanırken Her gün doğumunda kendime dönerim ben Derdimi duysan, üstüme konsan, belki de olsan bir kelebek Sonsuz bu diyarda ansızın uyanırken Her gün doğumunda kendime dönerim ben Derdimi duysan, üstüme konsan, belki de olsan bir kelebek Avunurum ben Unuturum ben Avunurum ben Bir gün buralardan ayrılıp eve dönsem Son gündoğumunda sadece seni görsem Bir kere baksan, kalbime doğsan, belki de olsan bir kelebek Avunurum ben Unuturum ben Avunurum ben Avunurum ben Unuturum ben Avunurum ben Avunurum ben Unuturum ben Avunurum ben Avunurum ben Unuturum ben Avunurum ben

Bir An İçin Yüreğim buz kıtası, ellerim dal parçası Hangisi önce kırıldı, hangisi sağlam kaldı *** Çek kopar içini saran, kabuk kabuk yaraları Hadi al götür içimde kalan o zehirli anıları *** Yağmurum ol sulansın gözlerim Her damlada taşsın nehirlerim Hiç gitme hep kal isterim Okyanus olsun yüreğim, yüreğim *** Bir an için ümitlendim, belki benim olursun diye Yalan aşkı kabullendim, yalan olsan da gel yine Bir an için ümitlendim, belki beni seversin diye Yalan aşka göğüs gerdim rüzgarım ol es yine *** Gözlerin kalp ağrısı, sözlerin aşk sancısı Hangisi önce acıdı, hangisi kırık kaldı *** Yağmurum ol sulansın gözlerim Her damlada taşsın nehirlerim Hiç gitme hep kal isterim Okyanus olsun yüreğim, yüreğim *** Bir an için ümitlendim, belki benim olursun diye Yalan aşkı kabullendim, yalan olsan da gel yine Bir an için ümitlendim, belki beni seversin diye Yalan aşka göğüs gerdim rüzgarım ol es yine *** Yalan olsan da gel yine *** Bir an için ümitlendim, belki benim olursun diye Yalan aşkı kabullendim, yalan olsan da gel yine Bir an için ümitlendim, belki beni seversin diye Yalan aşka göğüs gerdim rüzgarım ol es yine *** Bir an için ümitlendim, belki benim olursun diye Yalan aşkı kabullendim, yalan olsan da gel yine *** Bir an için ümitlendim, belki benim olursun diye Yalan aşkı kabullendim

Kalpsiz İkinci ayrılık zor geldi bana Sensiz olmadı anladım geç olsa da *** Yalnız mısın sen de sensiz gecelerde Hiç düşündün mü naparım diye *** Bir adım önüm sensiz gözükmüyor Kalbimdeki düğüm sensiz çözülmüyor... sensiz çözülmüyor *** Yollardasın evsiz mutlu musun bensiz Söyle bana sebepsiz biter mi aşk? *** Yollardayım evsiz bin dertliyim sensiz Söyle bana sebepsiz affeder mi aşk? *** Eski sevgili merak edilmez mi? Beş senelik aşk unutup silinmez ki *** Korktum aramaktan başkası çıkar diye Hep tanrıya sordum seni iyi misin diye *** Bir adım önüm sensiz gözükmüyor Kalbimdeki düğüm sensiz çözülmüyor...sensiz çözülmüyor *** Yollardayım evsiz bin dertliyim sensiz Söyle bana sebepsiz hapseder mi aşk? *** Yollardasın evsiz mutlu musun bensiz Söyle bana sebepsiz biter mi aşk? *** Nerdesin yine...(nerdesin) yolculuk nereye(nereye) Telefonda sesin ısıttı ya işte Sinirle topladım tüm eşyalarını Nolur almaya gelme Bırak izlerin kalsın bende *** Yollardayım evsiz(yollarda) bin dertliyim sensiz(sensiz) Söyle bana sebepsiz(sebepsiz) affeder mi aşk? *** Yollardasın(yollarda) evsiz mutlu musun bensiz(bensiz) Söyle bana sebepsiz biter mi aşk?(biter mi aşk?) *** Kalpsiz... Kalpsiz... Kalpsiz... Kalpsiz... *** Sen ağlama dedim hani dönecektin Bir damla gözyaşım silmeye bile gelmedin.

Doğ Güneş Güneşin battığı yerde içini çok acımasız bir hüzün kaplar Umutlar solar kalbinin derinliklerinde, karanlığın sancısı dolar Ve teninde garip bir his duyarsın, sonra bir sessizlik sarar her yerini Tek kelime bile söleyemezsin Öyleyse doğ güneş, doğ güneş Ve de hiç batma Işığından Kimseyi, hiç kimseyi mahrum bırakma Öyleyse doğ güneş, doğ güneş Ve de hiç batma Işığından Kimseyi, hiç kimseyi mahrum bırakma ah Sararmış umutlara, sararan yapraklara Kararan bulutlara doğ Yaşanmamış çocukluklara, dört duvar arasında Kalmış insanlara Öyleyse doğ güneş, doğ güneş Ve de hiç batma Işığından Kimseyi, hiç kimseyi mahrum bırakma Öyleyse doğ güneş, doğ güneş Ve de hiç batma Işığından Kimseyi, hiç kimseyi mahrum bırakma Öyleyse doğ güneş, doğ güneş Ve de hiç batma Işığından Kimseyi, hiç kimseyi mahrum bırakma Öyleyse doğ güneş, doğ güneş Ve de hiç batma Işığından Kimseyi, hiç kimseyi mahrum bırakma Öyleyse doğ güneş, doğ güneş Ve de hiç batma Işığından Kimseyi, hiç kimseyi mahrum bırakma Öyleyse doğ güneş, doğ güneş Ve de hiç batma Işığından Kimseyi, hiç kimseyi mahrum bırakma Mahrum bırakma Mahrum bırakma

Geceyedir Küsmelerim Her şey biter, herkes gider Gün bile kaçar, gecenin koynuna saklanır Bir tek ben kalırım Benliğimden taşan sevgim kahve gözlerinde yankılanır Yaşanmamışları düşünür Kuytularda üzülürüm Gel desen koşar koşar gelir ellerim Umursamaz dünyayı, umursamaz yaşamı Sadece seni, tek seni bekledim Gel diyen ellerini, o gözlerini özledim Ne umut kaldı ne bir rüya Geceyedir küsmelerim Ne umut kaldı ne bir rüya Geceyedir küsmelerim Yürek yanar, kalpler ağlar Sevdan bile çırpınır, çıkış yolları arar Bir tek gözyaşı kalır bu aşktan geriye Ruhumda yeşerir yeniden aşk yaprakları Yaşanmamışları düşünür Kuytularda ölürüm Yaşanmamışları düşünür Kuytularda ölürüm Gel desen koşar koşar gelir ellerim Umursamaz dünyayı, umursamaz yaşamı Sadece seni, tek seni bekledim Gel diyen ellerini, o gözlerini özledim Ne umut kaldı ne bir rüya Geceyedir küsmelerim Ne umut kaldı ne bir rüya Geceyedir küsmelerim Gel desen koşar koşar gelir ellerim Umursamaz dünyayı, umursamaz yaşamı Sadece seni, tek seni bekledim Gel diyen ellerini, o gözlerini özledim Ne umut kaldı ne bir rüya Geceyedir küsmelerim Ne umut kaldı ne bir rüya Geceyedir küsmelerim Ne umut kaldı ne bir rüya Geceyedir küsmelerim oof Bir umut kaldı ve bir rüya Yine sana seslenirim

Kalpsiz (Akustik) İkinci ayrılık zor geldi bana Sensiz olmadı anladım geç olsa da *** Yalnız mısın sen de sensiz gecelerde Hiç düşündün mü naparım diye *** Bir adım önüm sensiz gözükmüyor Kalbimdeki düğüm sensiz çözülmüyor... sensiz çözülmüyor *** Yollardasın evsiz mutlu musun bensiz Söyle bana sebepsiz biter mi aşk? *** Yollardayım evsiz bin dertliyim sensiz Söyle bana sebepsiz affeder mi aşk? *** Eski sevgili merak edilmez mi? Beş senelik aşk unutup silinmez ki *** Korktum aramaktan başkası çıkar diye Hep tanrıya sordum seni iyi misin diye *** Bir adım önüm sensiz gözükmüyor Kalbimdeki düğüm sensiz çözülmüyor...sensiz çözülmüyor *** Yollardayım evsiz bin dertliyim sensiz Söyle bana sebepsiz hapseder mi aşk? *** Yollardasın evsiz mutlu musun bensiz Söyle bana sebepsiz biter mi aşk? *** Nerdesin yine...(nerdesin) yolculuk nereye(nereye) Telefonda sesin ısıttı ya işte Sinirle topladım tüm eşyalarını Nolur almaya gelme Bırak izlerin kalsın bende *** Yollardayım evsiz(yollarda) bin dertliyim sensiz(sensiz) Söyle bana sebepsiz(sebepsiz) affeder mi aşk? *** Yollardasın(yollarda) evsiz mutlu musun bensiz(bensiz) Söyle bana sebepsiz biter mi aşk?(biter mi aşk?) *** Kalpsiz... Kalpsiz... Kalpsiz... Kalpsiz... *** Sen ağlama dedim hani dönecektin Bir damla gözyaşım silmeye bile gelmedin.

Sonsuza Kadar (Bitti Rüya) Bitti rüya, çok ansızın Şimdi sensiz ve yalnızım Üç günlük aşk acıtmaz ki Tüm anılar birer birer yok olmaz ki *** Önünde diz çöksem Sana söz versem Benimle bir ömrü paylaşır mısın? *** Yanında olsam Elini tutsam Beni sonsuza kadar sever misin, söyle *** İyi günde, kötü günde Bil ki bu kalp seninle bundan böyle Beni takip et eve kadar Artık kaçmam, seninim sonsuza kadar *** Önünde diz çöksem Sana söz versem Benimle bir ömrü paylaşır mısın? *** Yanında olsam Elini tutsam Beni sonsuza kadar sever misin, söyle *** Elini tutsam Yüzüne baksam Beni sonsuza kadar sever misin? *** Önünde diz çöksem Sana söz versem Benimle bir ömrü paylaşır mısın, söyle *** Söyle, söyle, söyle

Sensiz Kalacak Bu Şehir Biliyorum bir gün bir gemi gelecek Bu sensiz limana ama o gelene dek Sensiz kalacak bu şehir Sensiz kalacak bu liman Sensiz batacak bu güneş Biliyorum bir gün bir gemi gelecek Bu yalnız limana ama o gelene dek Sensiz kalacak bu şehir Sensiz kalacak bu liman Sensiz batacak bu güneş, of Sensiz kalacak bu şehir Sensiz kalacak bu liman Sensiz batacak bu güneş Ta ki o gelene kadar Gökten yıldız toplayacağım Senin o salkım salkım saçlarına Işıl ışıl bir taç yapmak için Ta ki o gelene kadar Gökten yıldız toplayacağım Senin o salkım salkım saçlarına Ta ki o gelene kadar Gökten yıldız toplayacağım Senin o salkım salkım saçlarına Işıl ışıl bir taç yapmak için Sensiz kalacak bu şehir Sensiz kalacak bu liman Sensiz batacak bu güneş, of Sensiz kalacak bu şehir Sensiz kalacak bu liman Sensiz batacak bu güneş Sensiz atacak bu yürek Sensiz yanacak sigaram Sensiz solacak bu günler Sensiz kalacak bu şehir Sensiz kalacak bu liman Sensiz batacak bu güneş, of

Sensiz Olmadı Günbegün sızı arttı Azalmadı Kapanmadı sensizliğin yarası Aşk mı sevgi mi bilmem Ama seni hiçbir şeye değişmem Bir tek sen *** Dur ve son kez olsun dinle Artık gitmez böyle *** Seni sevdim olmadı Nefret ettim olmadı Seni terk ettim olmadı Sana döndüm olmadı *** Terk ettiğim günden beri Özledim deli gibi Ama dönemem geri Anlamam çok gerekli Ne kadar, nasıl sevmeliyim seni? Bitmeli mi? *** Dur ve son kez olsun dinle Artık gitmez böyle *** Seni sevdim olmadı Nefret ettim olmadı Seni terk ettim olmadı, of Sana döndüm olmadı *** Seni sevdim olmadı Nefret ettim olmadı Seni terk ettim olmadı Sana (döndüm olmadı) *** Seni sevdim olmadı Nefret ettim olmadı Seni terk ettim olmadı, of Sensiz, sensiz hiç olmadı

Varsın Yoksun Bir ben vardım Bir sen yoktun ya Aşktan böyle Korkmak niye diye Bir sor şu kalbine Onun aşkla derdi ne? Kır şu zincirleri Çarpsın yine Varsın, yoksun Sen sarhoşsun Aşktan böyle korkmak niye? Bir sen mi kayboldun Bu aşk denizinde? Bense, yok oldum nefesinde Yollar uzun (Yollar uzun) Düşler kısa Sevgi gerçek Yalan olan aşk mı ya? Bir sen kaldın Aşk tatmayan şu dünyada Kandırma kendini Bak, aşk tam karşında Varsın, yoksun Sen sarhoşsun Aşktan böyle korkmak niye? Bir sen mi kayboldun Bu aşk denizinde? Bense, yok oldum nefesinde Varsın, yoksun Sen sarhoşsun Aşktan böyle korkmak niye? Bir sen mi kayboldun Bu aşk denizinde? Bense, yok oldum nefesinde Varsın, yoksun Sen sarhoşsun Aşktan böyle korkmak niye? Bir sen mi kayboldun Bu aşk denizinde? Bense, yok oldum nefesinde