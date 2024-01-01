×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Badem

Badem Şarkı Sözleri

Badem Badem şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Badem Badem şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Badem sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Badem

Badem

Badem

  • Badem Ağacı

  • Ala Gözlerini Sevdiğim Dilber

  • Elif

  • Hayaller

  • Her An Gitmeler Üzerine

  • Kalk Sevdiğim

  • Kara Değil mi?

  • Kiminsin Sen?

  • Sensiz Olmam

  • Yolda Neler Var

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı