Yüreğim buz kıtası, ellerim dal parçası Hangisi önce kırıldı, hangisi sağlam kaldı *** Çek kopar içini saran, kabuk kabuk yaraları Hadi al götür içimde kalan o zehirli anıları *** Yağmurum ol sulansın gözlerim Her damlada taşsın nehirlerim Hiç gitme hep kal isterim Okyanus olsun yüreğim, yüreğim *** Bir an için ümitlendim, belki benim olursun diye Yalan aşkı kabullendim, yalan olsan da gel yine Bir an için ümitlendim, belki beni seversin diye Yalan aşka göğüs gerdim rüzgarım ol es yine *** Gözlerin kalp ağrısı, sözlerin aşk sancısı Hangisi önce acıdı, hangisi kırık kaldı *** Yağmurum ol sulansın gözlerim Her damlada taşsın nehirlerim Hiç gitme hep kal isterim Okyanus olsun yüreğim, yüreğim *** Bir an için ümitlendim, belki benim olursun diye Yalan aşkı kabullendim, yalan olsan da gel yine Bir an için ümitlendim, belki beni seversin diye Yalan aşka göğüs gerdim rüzgarım ol es yine *** Yalan olsan da gel yine *** Bir an için ümitlendim, belki benim olursun diye Yalan aşkı kabullendim, yalan olsan da gel yine Bir an için ümitlendim, belki beni seversin diye Yalan aşka göğüs gerdim rüzgarım ol es yine *** Bir an için ümitlendim, belki benim olursun diye Yalan aşkı kabullendim, yalan olsan da gel yine *** Bir an için ümitlendim, belki benim olursun diye Yalan aşkı kabullendim