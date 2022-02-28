Değişmem Ft. Öykü Gürman Unutmak mı demiştin delisin, delisin *** Sensizliğe alışamam bilirsin, bilir misin *** Hep aynısın demiştim ya değişsem sever misin *** Ama ben değişmem, değişmem ah değişmem Bir tek seni dünyalara değişmem Öykü Gürman: Seni ben değişmem değişmem ah değişmem Yalnızlığa mahkum olsam da değişmem *** Her gecenin sonunda çıkarıp attım şu kalbimi Öykü Gürman: Ve her sabah uyandığımda içimde buldum yine seni *** Bir deli düş kurdum ki içinde sadece sen ve ben Öykü Gürman: Kader bile değişir yeter ki sen istesen *** Ama ben değişmem, değişmem ah değişmem Bir tek seni dünyalara değişmem *** Ama ben değişmem, değişmem ah değişmem Bir tek seni dünyalara değişmem Seni ben değişmem değişmem ah değişmem Yalnızlığa mahkum olsam da değişmem

Bir An İçin Yüreğim buz kıtası, ellerim dal parçası Hangisi önce kırıldı, hangisi sağlam kaldı *** Çek kopar içini saran, kabuk kabuk yaraları Hadi al götür içimde kalan o zehirli anıları *** Yağmurum ol sulansın gözlerim Her damlada taşsın nehirlerim Hiç gitme hep kal isterim Okyanus olsun yüreğim, yüreğim *** Bir an için ümitlendim, belki benim olursun diye Yalan aşkı kabullendim, yalan olsan da gel yine Bir an için ümitlendim, belki beni seversin diye Yalan aşka göğüs gerdim rüzgarım ol es yine *** Gözlerin kalp ağrısı, sözlerin aşk sancısı Hangisi önce acıdı, hangisi kırık kaldı *** Yağmurum ol sulansın gözlerim Her damlada taşsın nehirlerim Hiç gitme hep kal isterim Okyanus olsun yüreğim, yüreğim *** Bir an için ümitlendim, belki benim olursun diye Yalan aşkı kabullendim, yalan olsan da gel yine Bir an için ümitlendim, belki beni seversin diye Yalan aşka göğüs gerdim rüzgarım ol es yine *** Yalan olsan da gel yine *** Bir an için ümitlendim, belki benim olursun diye Yalan aşkı kabullendim, yalan olsan da gel yine Bir an için ümitlendim, belki beni seversin diye Yalan aşka göğüs gerdim rüzgarım ol es yine *** Bir an için ümitlendim, belki benim olursun diye Yalan aşkı kabullendim, yalan olsan da gel yine *** Bir an için ümitlendim, belki benim olursun diye Yalan aşkı kabullendim