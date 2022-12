Her şey biter, herkes gider Gün bile kaçar gecenin koynuna saklanır Bir tek ben kalırım benliğimden taşan Sevgim kahve gözlerim de yankılanır *** Yaşanmamışları düşünüp kuytularda üzülürüm *** Gel desen koşar, koşar gelir ellerim Umursamaz dünyayı, umursamaz yaşanır Sadece seni, tek seni beklerim Gel diyen ellerini of gözlerini özledim Ne umut kaldı ne bir rüya, Geceyedir küsmelerim *** Yürek yanar, kalpler ağlar Sevdan bile çırpınız çıkış yolları arar Bir tek göz yaşı kalır bu aşktan geriye Ruhum da yeşerir yeniden aşk yaprakları *** Yaşanmamışları düşünüp kuytularda ölürüm *** Gel desen koşar, koşar gelir ellerim Umursamaz dünyayı, umursamaz yaşanır Sadece seni, tek seni beklerim Gel diyen ellerini of gözlerini özledim Ne umut kaldı ne bir rüya, Geceyedir küsmelerim

Uyan sevgilim uyan artık uyan O bensiz rüyandan *** Al ellerimi anlatsınlar nedenini O hain yalnızlığımın *** Gözyaşlarımı ve yanlışlarımdan Sensiz kurtulamadığımı Uyan sevgilim uyan artık uyan O bensiz rüyandan Gün batıyorken duvarımda gölgen bir an Nolursun uyan *** Şu kaygan sularına aksın bu gecenin Süzülsün uçsun gözlerine güzel sevgilimin Badem: Sever saçlarını yerine ellerimin Belki uyanırsın nolursun *** Uyan sevgilim uyan artık uyan O bensiz rüyandan Gün batıyorken duvarımda gölgen bir an Nolursun uyan *** Uyan sevgilim uyan artık uyan O bensiz rüyandan *** Gün batıyorken duvarımda gölgen bir an Nolursun uyan Uyan sevgilim uyan artık uyan O bensiz rüyandan Gün batıyorken duvarımda gölgen bir an Nolursun uyan