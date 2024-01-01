Gözyaşım ve Ben (Elektrik) Şarkı Sözleri
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Badem
Gözyaşım ve Ben (Elektrik)
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İçimde durulmayan bir sızı kalır
Göğsüme sızar
Yüzümde görülmeyen bir acı kalır
Kalbime sızar
İçinde sen, gözyaşım ve ben
Düne uzar
Gidiyorum bu defa sen olmadan
Ağlıyorum hiç utanmadan
Göz göre göre ellerimden kaydı ellerin gün doğmadan
Gider herkes kalır
Gözyaşım ve ben, gözyaşım ve ben
Sesimde duyulmayan bir hüzün kalır
Kalplere sızar
Göğsümde doldurulmayan bir boşluk kalır
Cennete uzar
İçinde sen, gözyaşım ve ben
Düne uzar
Gidiyorum bu defa sen olmadan
Ağlıyorum hiç utanmadan
Göz göre göre ellerimden kaydı ellerin, gün doğmadan
Gider herkes kalır
Gözyaşım ve ben, gözyaşım ve ben
Gözyaşım ve ben, gözyaşım ve ben
Gidiyorum bu defa sen olmadan
Ağlıyorum hiç utanmadan
Göz göre göre ellerimden kaydı ellerin, gün doğmadan
Gider herkes kalır
Yürüyorum bu defa sen olmadan
Ağlıyorum hiç utanmadan
Göklere inat ozanır sana ellerin gün doğmadan
Gider herkes kalır
Gözyaşım ve ben, gözyaşım ve ben
Gözyaşım ve ben, gözyaşım ve ben