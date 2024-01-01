İçimde durulmayan bir sızı kalır Göğsüme sızar Yüzümde görülmeyen bir acı kalır Kalbime sızar İçinde sen, gözyaşım ve ben Düne uzar Gidiyorum bu defa sen olmadan Ağlıyorum hiç utanmadan Göz göre göre ellerimden kaydı ellerin gün doğmadan Gider herkes kalır Gözyaşım ve ben, gözyaşım ve ben Sesimde duyulmayan bir hüzün kalır Kalplere sızar Göğsümde doldurulmayan bir boşluk kalır Cennete uzar İçinde sen, gözyaşım ve ben Düne uzar Gidiyorum bu defa sen olmadan Ağlıyorum hiç utanmadan Göz göre göre ellerimden kaydı ellerin, gün doğmadan Gider herkes kalır Gözyaşım ve ben, gözyaşım ve ben Gözyaşım ve ben, gözyaşım ve ben Gidiyorum bu defa sen olmadan Ağlıyorum hiç utanmadan Göz göre göre ellerimden kaydı ellerin, gün doğmadan Gider herkes kalır Yürüyorum bu defa sen olmadan Ağlıyorum hiç utanmadan Göklere inat ozanır sana ellerin gün doğmadan Gider herkes kalır Gözyaşım ve ben, gözyaşım ve ben Gözyaşım ve ben, gözyaşım ve ben