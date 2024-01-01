Kurtuldum Şarkı Sözleri
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Na na na
Düşlerimde yalnız kalmak çok zordu
Hayallerim benim için oyundu
Düşlerimde yalnız kalmak çok zordu
Hayallerim benim için oyundu
Hayaller birer birer
Kapımı çalıp girdiler
Sonra da terk edip gittiler
Hayaller birer birer
Kapımı çalıp girdiler
Sonra da terk edip gittiler
Na na na
Gözlerimden bir damla yaş süzüldü
Umutlarım hayallere dönüştü
Gözlerimden bir damla yaş süzüldü
Umutlarım hayallere dönüştü
Hayaller birer birer
Kapımı çalıp girdiler
Sonra da terk edip gittiler
Hayaller birer birer
Kapımı çalıp girdiler
Sonra da terk edip gittiler
Yalnız kalmak bir oyundu
Yalnız kalmak bir oyundu
Hayaller birer birer
Kapımı çalıp girdiler
Sonra da terk edip gittiler
Hayaller birer birer
Kapımı çalıp girdiler
Sonra da terk edip gittiler
Na na na
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Bu gece düğün var karşıki evde
Sevdiğin yok artık penceresinde
Bu gece düğün var karşıki evde
Sevdiğin yok artık penceresinde
***
O şimdi ellere gelin mi gidecek
Bilmem başkasını nasıl sevecek?
Bilmem başkasını nasıl sevecek?
Benden başkasını nasıl sevecek?
***
Beyaz gelinliği karadır bence
Ellerde olması bana işkence
Kahreder yanarım böyle her gece
Bilmem başkasını nasıl sevecek?
Benden başkasını nasıl sevecek?
***
Tertemiz günahsız aşkımız vardı
Gözlerimiz sevgi dolu bakardı
Tertemiz günahsız aşkımız vardı
Gözlerimiz sevgi dolu bakardı
***
Şimdi bana yalnız hayali kaldı
Bilmem başkasını nasıl sevecek?
Benden başkasını nasıl sevecek?
Benden başkasını nasıl sevecek?
***
Beyaz gelinliği karadır bence
Ellerde olması bana işkence
Kahreder yanarım artık her gece
Bilmem başkasını nasıl sevecek?
Benden başkasını nasıl sevecek?
-
Susunca şarkılar susunca bir bir
Her saat başında hatırla beni
Aşkına kul ise mahkum bu kalbim
Her saat başında her saat başında hatırla beni
Her saat başında her saat başında hatırla beni
***
Yaralıdır gönlüm binbir yerinden
Kahreder hasretin beni derinden
Sen övün bu aşkın son eserinden
Her saat başında her saat başında hatırla beni
Maziye dalarken gülleri koklarken hatırla beni
***
Ömrümce bekledim döneceğini
Ne bilirdim sensiz öleceğimi
Senden son dileğim unutma beni
Her saat başında her saat başında hatırla beni
Maziye dalarken gülleri koklarken hatırla beni
***
Yaralıdır gönlüm binbir yerinden
Kahreder hasretin beni derinden
Sen övün bu aşkın son eserinden
Her saat başında her saat başında hatırla beni
Her saat başında her saat başında hatırla beni
***
Yaralıdır gönlüm binbir yerinden
Kahreder hasretin beni derinden
Sen övün bu aşkın son eserinden
Her saat başında her saat başında hatırla beni
Hatırla beni, hatırla beni
-
Seninle kopardık bütün bağları
Her şey bitti artık, bil bundan sonra
Seninle kopardık bütün bağları
Her şey bitti artık, bil bundan sonra
***
Kırıldı gönlümün umut dalları
Kendine bir sevgi bul bundan sonra
Kırıldı gönlümün umut dalları
Kendine birini bul bundan sonra
***
Geçmişi bir düşün, yalnız kalırsan
Maziyi hatırla, zaman bulursan
Neyleyim sevgilim, pişman olursan
Başını taşlara vur bundan sonra
***
Kurtuldum, kurtuldum senden böylece
İbadet başlattım artık her gece
Dualarla böyle mutluyum bence
Tanrıyla aramda aşk bundan sonra
***
Bitmesin isterdim umutlarımız
Bitmesin isterdim duygularımız
Bitmesin isterdim umutlarımız
Bitmesin isterdim duygularımız
***
Ne çıkar, sel olsa göz yaşlarımız
Yeniden başlamak zor bundan sonra
Ne çıkar, sel olsa göz yaşlarımız
Yeniden başlamak zor bundan sonra
***
Geçmişi bir düşün, yalnız kalırsan
Maziyi hatırla, zaman bulursan
Neyleyim sevgilim, pişman olursan
Başını taşlara vur bundan sonra
***
Kurtuldum, kurtuldum senden böylece
İbadet başlattım artık her gece
Dualarla böyle mutluyum bence
Tanrıyla aramda aşk bundan sonra
***
Kurtuldum, kurtuldum senden böylece
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Bu dünyaya dert çekmeye, dert çekmeye gelmişim
Ak yerine karaları karaları giymişim
Ben feleğin sillesini yemişim
***
Beni kırsan, taşa vursan
Derde salsan, ne çıkar?
Beni kırsan, taşa vursan
Derde salsan, ne çıkar?
***
Beni kırsan, taşa vursan
Derde salsan, ne çıkar?
Beni kırsan, taşa vursan
Derde salsan, ne çıkar?
***
Felek kırdı kanadımı kanadımı kolumu
Çoktan beri şaşırmışım şaşırmışım yolumu
Bekliyorum ölmek için sonumu
***
Beni kırsan, taşa vursan
Derde salsan, ne çıkar?
Beni kırsan, taşa vursan
Derde salsan, ne çıkar?
***
Beni kırsan, taşa vursan
Derde salsan, ne çıkar?
Beni kırsan, taşa vursan
Derde salsan, ne çıkar?
Beni kırsan, taşa vursan
Derde salsan, ne çıkar?
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