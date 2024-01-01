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7/24 Dinle Kurtuldum

Kurtuldum Şarkı Sözleri

Badem Kurtuldum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Badem Kurtuldum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kurtuldum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Badem

Badem

Kurtuldum

  • Hayaller

  • Bu Gece Düğün Var

  • Her Saat Başında

  • Kurtuldum

  • Ne Çıkar

  • Bana Bir Şeyler Söyle

  • Bir Tanem

  • Gurbetçiler

  • Haklı Değil Mi

  • Yaşlı Gözlerle

  • Gitme Yarim

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