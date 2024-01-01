-
İkinci ayrılık zor geldi bana
Sensiz olmadı anladım geç olsa da
***
Yalnız mısın sen de sensiz gecelerde
Hiç düşündün mü naparım diye
***
Bir adım önüm sensiz gözükmüyor
Kalbimdeki düğüm sensiz çözülmüyor... sensiz çözülmüyor
***
Yollardasın evsiz mutlu musun bensiz
Söyle bana sebepsiz biter mi aşk?
***
Yollardayım evsiz bin dertliyim sensiz
Söyle bana sebepsiz affeder mi aşk?
***
Eski sevgili merak edilmez mi?
Beş senelik aşk unutup silinmez ki
***
Korktum aramaktan başkası çıkar diye
Hep tanrıya sordum seni iyi misin diye
***
Bir adım önüm sensiz gözükmüyor
Kalbimdeki düğüm sensiz çözülmüyor...sensiz çözülmüyor
***
Yollardayım evsiz bin dertliyim sensiz
Söyle bana sebepsiz hapseder mi aşk?
***
Yollardasın evsiz mutlu musun bensiz
Söyle bana sebepsiz biter mi aşk?
***
Nerdesin yine...(nerdesin) yolculuk nereye(nereye)
Telefonda sesin ısıttı ya işte
Sinirle topladım tüm eşyalarını
Nolur almaya gelme
Bırak izlerin kalsın bende
***
Yollardayım evsiz(yollarda) bin dertliyim sensiz(sensiz)
Söyle bana sebepsiz(sebepsiz) affeder mi aşk?
***
Yollardasın(yollarda) evsiz mutlu musun bensiz(bensiz)
Söyle bana sebepsiz biter mi aşk?(biter mi aşk?)
***
Kalpsiz... Kalpsiz... Kalpsiz... Kalpsiz...
***
Sen ağlama dedim hani dönecektin
Bir damla gözyaşım silmeye bile gelmedin.
-
Yüreğim buz kıtası, ellerim dal parçası
Hangisi önce kırıldı, hangisi sağlam kaldı
***
Çek kopar içini saran, kabuk kabuk yaraları
Hadi al götür içimde kalan o zehirli anıları
***
Yağmurum ol sulansın gözlerim
Her damlada taşsın nehirlerim
Hiç gitme hep kal isterim
Okyanus olsun yüreğim, yüreğim
***
Bir an için ümitlendim, belki benim olursun diye
Yalan aşkı kabullendim, yalan olsan da gel yine
Bir an için ümitlendim, belki beni seversin diye
Yalan aşka göğüs gerdim rüzgarım ol es yine
***
Gözlerin kalp ağrısı, sözlerin aşk sancısı
Hangisi önce acıdı, hangisi kırık kaldı
***
Yağmurum ol sulansın gözlerim
Her damlada taşsın nehirlerim
Hiç gitme hep kal isterim
Okyanus olsun yüreğim, yüreğim
***
Bir an için ümitlendim, belki benim olursun diye
Yalan aşkı kabullendim, yalan olsan da gel yine
Bir an için ümitlendim, belki beni seversin diye
Yalan aşka göğüs gerdim rüzgarım ol es yine
***
Yalan olsan da gel yine
***
Bir an için ümitlendim, belki benim olursun diye
Yalan aşkı kabullendim, yalan olsan da gel yine
Bir an için ümitlendim, belki beni seversin diye
Yalan aşka göğüs gerdim rüzgarım ol es yine
***
Bir an için ümitlendim, belki benim olursun diye
Yalan aşkı kabullendim, yalan olsan da gel yine
***
Bir an için ümitlendim, belki benim olursun diye
Yalan aşkı kabullendim
-
İkinci ayrılık zor geldi bana
Sensiz olmadı anladım geç olsa da
***
Yalnız mısın sen de sensiz gecelerde
Hiç düşündün mü naparım diye
***
Bir adım önüm sensiz gözükmüyor
Kalbimdeki düğüm sensiz çözülmüyor... sensiz çözülmüyor
***
Yollardasın evsiz mutlu musun bensiz
Söyle bana sebepsiz biter mi aşk?
***
Yollardayım evsiz bin dertliyim sensiz
Söyle bana sebepsiz affeder mi aşk?
***
Eski sevgili merak edilmez mi?
Beş senelik aşk unutup silinmez ki
***
Korktum aramaktan başkası çıkar diye
Hep tanrıya sordum seni iyi misin diye
***
Bir adım önüm sensiz gözükmüyor
Kalbimdeki düğüm sensiz çözülmüyor...sensiz çözülmüyor
***
Yollardayım evsiz bin dertliyim sensiz
Söyle bana sebepsiz hapseder mi aşk?
***
Yollardasın evsiz mutlu musun bensiz
Söyle bana sebepsiz biter mi aşk?
***
Nerdesin yine...(nerdesin) yolculuk nereye(nereye)
Telefonda sesin ısıttı ya işte
Sinirle topladım tüm eşyalarını
Nolur almaya gelme
Bırak izlerin kalsın bende
***
Yollardayım evsiz(yollarda) bin dertliyim sensiz(sensiz)
Söyle bana sebepsiz(sebepsiz) affeder mi aşk?
***
Yollardasın(yollarda) evsiz mutlu musun bensiz(bensiz)
Söyle bana sebepsiz biter mi aşk?(biter mi aşk?)
***
Kalpsiz... Kalpsiz... Kalpsiz... Kalpsiz...
***
Sen ağlama dedim hani dönecektin
Bir damla gözyaşım silmeye bile gelmedin.
-
Sonsuz bu diyarda ansızın uyanırken
Her gün doğumunda kendime dönerim ben
Derdimi duysan, üstüme konsan, belki de olsan bir kelebek
Sonsuz bu diyarda ansızın uyanırken
Her gün doğumunda kendime dönerim ben
Derdimi duysan, üstüme konsan, belki de olsan bir kelebek
Avunurum ben
Unuturum ben
Avunurum ben
Bir gün buralardan ayrılıp eve dönsem
Son gündoğumunda sadece seni görsem
Bir kere baksan, kalbime doğsan, belki de olsan bir kelebek
Avunurum ben
Unuturum ben
Avunurum ben
Avunurum ben
Unuturum ben
Avunurum ben
Avunurum ben
Unuturum ben
Avunurum ben
Avunurum ben
Unuturum ben
Avunurum ben
-
Güneşin battığı yerde içini çok acımasız bir hüzün kaplar
Umutlar solar kalbinin derinliklerinde, karanlığın sancısı dolar
Ve teninde garip bir his duyarsın, sonra bir sessizlik sarar her yerini
Tek kelime bile söleyemezsin
Öyleyse doğ güneş, doğ güneş
Ve de hiç batma
Işığından
Kimseyi, hiç kimseyi mahrum bırakma
Öyleyse doğ güneş, doğ güneş
Ve de hiç batma
Işığından
Kimseyi, hiç kimseyi mahrum bırakma ah
Sararmış umutlara, sararan yapraklara
Kararan bulutlara doğ
Yaşanmamış çocukluklara, dört duvar arasında
Kalmış insanlara
Öyleyse doğ güneş, doğ güneş
Ve de hiç batma
Işığından
Kimseyi, hiç kimseyi mahrum bırakma
Öyleyse doğ güneş, doğ güneş
Ve de hiç batma
Işığından
Kimseyi, hiç kimseyi mahrum bırakma
Öyleyse doğ güneş, doğ güneş
Ve de hiç batma
Işığından
Kimseyi, hiç kimseyi mahrum bırakma
Öyleyse doğ güneş, doğ güneş
Ve de hiç batma
Işığından
Kimseyi, hiç kimseyi mahrum bırakma
Öyleyse doğ güneş, doğ güneş
Ve de hiç batma
Işığından
Kimseyi, hiç kimseyi mahrum bırakma
Öyleyse doğ güneş, doğ güneş
Ve de hiç batma
Işığından
Kimseyi, hiç kimseyi mahrum bırakma
Mahrum bırakma
Mahrum bırakma
-
Her şey biter, herkes gider
Gün bile kaçar, gecenin koynuna saklanır
Bir tek ben kalırım
Benliğimden taşan sevgim kahve gözlerinde yankılanır
Yaşanmamışları düşünür
Kuytularda üzülürüm
Gel desen koşar koşar gelir ellerim
Umursamaz dünyayı, umursamaz yaşamı
Sadece seni, tek seni bekledim
Gel diyen ellerini, o gözlerini özledim
Ne umut kaldı ne bir rüya
Geceyedir küsmelerim
Ne umut kaldı ne bir rüya
Geceyedir küsmelerim
Yürek yanar, kalpler ağlar
Sevdan bile çırpınır, çıkış yolları arar
Bir tek gözyaşı kalır bu aşktan geriye
Ruhumda yeşerir yeniden aşk yaprakları
Yaşanmamışları düşünür
Kuytularda ölürüm
Yaşanmamışları düşünür
Kuytularda ölürüm
Gel desen koşar koşar gelir ellerim
Umursamaz dünyayı, umursamaz yaşamı
Sadece seni, tek seni bekledim
Gel diyen ellerini, o gözlerini özledim
Ne umut kaldı ne bir rüya
Geceyedir küsmelerim
Ne umut kaldı ne bir rüya
Geceyedir küsmelerim
Gel desen koşar koşar gelir ellerim
Umursamaz dünyayı, umursamaz yaşamı
Sadece seni, tek seni bekledim
Gel diyen ellerini, o gözlerini özledim
Ne umut kaldı ne bir rüya
Geceyedir küsmelerim
Ne umut kaldı ne bir rüya
Geceyedir küsmelerim
Ne umut kaldı ne bir rüya
Geceyedir küsmelerim oof
Bir umut kaldı ve bir rüya
Yine sana seslenirim
-
Bitti rüya, çok ansızın
Şimdi sensiz ve yalnızım
Üç günlük aşk acıtmaz ki
Tüm anılar birer birer yok olmaz ki
***
Önünde diz çöksem
Sana söz versem
Benimle bir ömrü paylaşır mısın?
***
Yanında olsam
Elini tutsam
Beni sonsuza kadar sever misin, söyle
***
İyi günde, kötü günde
Bil ki bu kalp seninle bundan böyle
Beni takip et eve kadar
Artık kaçmam, seninim sonsuza kadar
***
Önünde diz çöksem
Sana söz versem
Benimle bir ömrü paylaşır mısın?
***
Yanında olsam
Elini tutsam
Beni sonsuza kadar sever misin, söyle
***
Elini tutsam
Yüzüne baksam
Beni sonsuza kadar sever misin?
***
Önünde diz çöksem
Sana söz versem
Benimle bir ömrü paylaşır mısın, söyle
***
Söyle, söyle, söyle
-
Biliyorum bir gün bir gemi gelecek
Bu sensiz limana ama o gelene dek
Sensiz kalacak bu şehir
Sensiz kalacak bu liman
Sensiz batacak bu güneş
Biliyorum bir gün bir gemi gelecek
Bu yalnız limana ama o gelene dek
Sensiz kalacak bu şehir
Sensiz kalacak bu liman
Sensiz batacak bu güneş, of
Sensiz kalacak bu şehir
Sensiz kalacak bu liman
Sensiz batacak bu güneş
Ta ki o gelene kadar
Gökten yıldız toplayacağım
Senin o salkım salkım saçlarına
Işıl ışıl bir taç yapmak için
Ta ki o gelene kadar
Gökten yıldız toplayacağım
Senin o salkım salkım saçlarına
Ta ki o gelene kadar
Gökten yıldız toplayacağım
Senin o salkım salkım saçlarına
Işıl ışıl bir taç yapmak için
Sensiz kalacak bu şehir
Sensiz kalacak bu liman
Sensiz batacak bu güneş, of
Sensiz kalacak bu şehir
Sensiz kalacak bu liman
Sensiz batacak bu güneş
Sensiz atacak bu yürek
Sensiz yanacak sigaram
Sensiz solacak bu günler
Sensiz kalacak bu şehir
Sensiz kalacak bu liman
Sensiz batacak bu güneş, of
-
Günbegün sızı arttı
Azalmadı
Kapanmadı sensizliğin yarası
Aşk mı sevgi mi bilmem
Ama seni hiçbir şeye değişmem
Bir tek sen
***
Dur ve son kez olsun dinle
Artık gitmez böyle
***
Seni sevdim olmadı
Nefret ettim olmadı
Seni terk ettim olmadı
Sana döndüm olmadı
***
Terk ettiğim günden beri
Özledim deli gibi
Ama dönemem geri
Anlamam çok gerekli
Ne kadar, nasıl sevmeliyim seni?
Bitmeli mi?
***
Dur ve son kez olsun dinle
Artık gitmez böyle
***
Seni sevdim olmadı
Nefret ettim olmadı
Seni terk ettim olmadı, of
Sana döndüm olmadı
***
Seni sevdim olmadı
Nefret ettim olmadı
Seni terk ettim olmadı
Sana (döndüm olmadı)
***
Seni sevdim olmadı
Nefret ettim olmadı
Seni terk ettim olmadı, of
Sensiz, sensiz hiç olmadı
-
Bir ben vardım
Bir sen yoktun ya
Aşktan böyle
Korkmak niye diye
Bir sor şu kalbine
Onun aşkla derdi ne?
Kır şu zincirleri
Çarpsın yine
Varsın, yoksun
Sen sarhoşsun
Aşktan böyle korkmak niye?
Bir sen mi kayboldun
Bu aşk denizinde?
Bense, yok oldum nefesinde
Yollar uzun (Yollar uzun)
Düşler kısa
Sevgi gerçek
Yalan olan aşk mı ya?
Bir sen kaldın
Aşk tatmayan şu dünyada
Kandırma kendini
Bak, aşk tam karşında
Varsın, yoksun
Sen sarhoşsun
Aşktan böyle korkmak niye?
Bir sen mi kayboldun
Bu aşk denizinde?
Bense, yok oldum nefesinde
Varsın, yoksun
Sen sarhoşsun
Aşktan böyle korkmak niye?
Bir sen mi kayboldun
Bu aşk denizinde?
Bense, yok oldum nefesinde
Varsın, yoksun
Sen sarhoşsun
Aşktan böyle korkmak niye?
Bir sen mi kayboldun
Bu aşk denizinde?
Bense, yok oldum nefesinde
-
Yürü bre ey yalan dünya
Senden murad alınır mı?
Pek dolukmuş, umar gözler
Buna çare bulunur mu?
Hem okudum hem de yazdım
Yalan dünya senden geçtim
Dağlar kucağında gezdim
Yiten yavru dönmez bir gün
Yer üstünde yeşil yaprak
Yer altında kefen yırtmak
Yastığımız kara toprak
O da bizi atar bir gün
Yastığımız kara toprak
O da bizi atar bir gün
Yürü bre ey yalan dünya
Sana konan göçer bir gün
İnsan bir ekin misal
Seni eken biçer bir gün
Yer üstünde yeşil yaprak
Yer altında kefen yırtmak
Yastığımız kara toprak
O da bizi atar bir gün
Yastığımız kara toprak
O da bizi atar bir gün
Yer üstünde yeşil yaprak
Yer altında kefen yırtmak
Yastığımız kara toprak
O da bizi atar bir gün
Yastığımız kara toprak
O da bizi atar bir gün
Yastığımız kara toprak
O da bizi atar bir gün
Mezarımın baş ucunda
Garip anam ağlar bir gün