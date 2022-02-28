Sen Ağlama Ft. Serkan Çağrı Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce Güzel yüzün yanakların ıslanır Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce Hüzün keder yüreğime yaslanır *** Sen ağlama bir damla gözyaşın yeter Sen üzülme gülüm *** Gece gökyüzünden bir damla yaş düşünce Bahar gelir tüm çiçekler ıslanır Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce Hüzün keder yüreğime yaslanır *** Sen ağlama bir damla gözyaşın yeter Sen üzülme gülüm gamzende güllerin biter Yollarıma taş koysalar döneceğim Gözlerinden yaşlarını sileceğim

Uyan Ft. Vega Uyan sevgilim uyan artık uyan O bensiz rüyandan *** Al ellerimi anlatsınlar nedenini O hain yalnızlığımın *** Gözyaşlarımı ve yanlışlarımdan Sensiz kurtulamadığımı Uyan sevgilim uyan artık uyan O bensiz rüyandan Gün batıyorken duvarımda gölgen bir an Nolursun uyan *** Şu kaygan sularına aksın bu gecenin Süzülsün uçsun gözlerine güzel sevgilimin Badem: Sever saçlarını yerine ellerimin Belki uyanırsın nolursun *** Uyan sevgilim uyan artık uyan O bensiz rüyandan sarkisozu.acikgoz.org Gün batıyorken duvarımda gölgen bir an Nolursun uyan *** Uyan sevgilim uyan artık uyan O bensiz rüyandan *** Gün batıyorken duvarımda gölgen bir an Nolursun uyan Uyan sevgilim uyan artık uyan O bensiz rüyandan Gün batıyorken duvarımda gölgen bir an Nolursun uyan

Değişmem Ft. Öykü Gürman Unutmak mı demiştin delisin, delisin *** Sensizliğe alışamam bilirsin, bilir misin *** Hep aynısın demiştim ya değişsem sever misin *** Ama ben değişmem, değişmem ah değişmem Bir tek seni dünyalara değişmem Öykü Gürman: Seni ben değişmem değişmem ah değişmem Yalnızlığa mahkum olsam da değişmem *** Her gecenin sonunda çıkarıp attım şu kalbimi Öykü Gürman: Ve her sabah uyandığımda içimde buldum yine seni *** Bir deli düş kurdum ki içinde sadece sen ve ben Öykü Gürman: Kader bile değişir yeter ki sen istesen *** Ama ben değişmem, değişmem ah değişmem Bir tek seni dünyalara değişmem *** Ama ben değişmem, değişmem ah değişmem Bir tek seni dünyalara değişmem Seni ben değişmem değişmem ah değişmem Yalnızlığa mahkum olsam da değişmem

Sonsuz Aşk Ft. Halil Sezai Eksik bir şeyler var Maziye yaşanmıyor Resmini her gördüğümde Ellerim titriyor Uzaklarda bir yerlerde Lacivert gökyüzünde Varlığın tam tam içimde İsmini yazdım gönlüme *** Bu aşk S’onsuz aşk Bu aşk onsuz aşk *** Kalbime gömdüm diye Gözyaşım aksın hep içime Bitmez mi bu acı Dinmez mi gözyaşı Sonsuzluğun sancısı Saplanır göğsüme anıları *** Bu aşk S’onsuz aşk Bu aşk onsuz aşk *** Kalbimde artık evim Üşümez narin elleri gözleri Varsın unutsun eller seni Varsın kara toprak beni sana verir Bir gün gelecek sonsuzluk bitecek

Geceyedir Küsmelerim Ft. İlhan Şeşen Her şey biter, herkes gider Gün bile kaçar gecenin koynuna saklanır Bir tek ben kalırım benliğimden taşan Sevgim kahve gözlerim de yankılanır *** Yaşanmamışları düşünüp kuytularda üzülürüm *** Gel desen koşar, koşar gelir ellerim Umursamaz dünyayı, umursamaz yaşanır Sadece seni, tek seni beklerim Gel diyen ellerini of gözlerini özledim Ne umut kaldı ne bir rüya, Geceyedir küsmelerim *** Yürek yanar, kalpler ağlar Sevdan bile çırpınız çıkış yolları arar Bir tek göz yaşı kalır bu aşktan geriye Ruhum da yeşerir yeniden aşk yaprakları *** Yaşanmamışları düşünüp kuytularda ölürüm *** Gel desen koşar, koşar gelir ellerim Umursamaz dünyayı, umursamaz yaşanır Sadece seni, tek seni beklerim Gel diyen ellerini of gözlerini özledim Ne umut kaldı ne bir rüya, Geceyedir küsmelerim