Dün gece seni rüyamda gördüm Gözlerinde yaş, kalbinde hüzün Dün gece seni rüyamda gördüm Gözlerimde yaş, kalbinde hüzün *** Hatırladım, dedin ki Zaman kıymetli Sonuna geldi Verdiğin kum saati *** Hatırladım, dedin ki Zaman kıymetli Sonuna geldi Verdiğim kum saati *** Al götür beni bu diyardan Sensiz olmam, sensiz olmam Al götür beni bu diyardan Sensiz olmam *** Dün gece seni onunla gördüm Gözlerimde yaş, aklımda yüzün *** Hatırladım, dedin ki Zaman kıymetli Sonuna geldi Verdiğin kum saati *** Hatırladım, dedin ki Zaman kıymetli Sonuna geldi Verdiğim kum saati *** Al götür beni bu diyardan Sensiz olmam, sensiz olmam Al götür beni bu diyardan Sensiz olmam *** Al götür beni bu diyardan Sensiz olmam *** Al götür beni bu diyardan Sensiz olmam, sensiz olmam Al götür beni bu diyardan Sensiz olmam *** Al götür beni bu diyardan Sensiz olmam, sensiz olmam Al götür beni bu diyardan Sensiz olmam *** Sensiz olmam