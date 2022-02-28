Badem Ve Konukları Şarkı Sözleri
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Eksik bir şeyler var
Maziye yaşanmıyor
Resmini her gördüğümde
Ellerim titriyor
Uzaklarda bir yerlerde
Lacivert gökyüzünde
Varlığın tam tam içimde
İsmini yazdım gönlüme
***
Bu aşk S’onsuz aşk
Bu aşk onsuz aşk
***
Kalbime gömdüm diye
Gözyaşım aksın hep içime
Bitmez mi bu acı
Dinmez mi gözyaşı
Sonsuzluğun sancısı
Saplanır göğsüme anıları
***
Bu aşk S’onsuz aşk
Bu aşk onsuz aşk
***
Kalbimde artık evim
Üşümez narin elleri gözleri
Varsın unutsun eller seni
Varsın kara toprak beni sana verir
Bir gün gelecek sonsuzluk bitecek
-
Uyan sevgilim uyan artık uyan
O bensiz rüyandan
***
Al ellerimi anlatsınlar nedenini
O hain yalnızlığımın
***
Gözyaşlarımı ve yanlışlarımdan
Sensiz kurtulamadığımı
Uyan sevgilim uyan artık uyan
O bensiz rüyandan
Gün batıyorken duvarımda gölgen bir an
Nolursun uyan
***
Şu kaygan sularına aksın bu gecenin
Süzülsün uçsun gözlerine güzel sevgilimin
Badem:
Sever saçlarını yerine ellerimin
Belki uyanırsın nolursun
***
Uyan sevgilim uyan artık uyan
O bensiz rüyandan
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Gün batıyorken duvarımda gölgen bir an
Nolursun uyan
***
Uyan sevgilim uyan artık uyan
O bensiz rüyandan
***
Gün batıyorken duvarımda gölgen bir an
Nolursun uyan
Uyan sevgilim uyan artık uyan
O bensiz rüyandan
Gün batıyorken duvarımda gölgen bir an
Nolursun uyan
-
Unutmak mı demiştin delisin, delisin
***
Sensizliğe alışamam bilirsin, bilir misin
***
Hep aynısın demiştim ya değişsem sever misin
***
Ama ben değişmem, değişmem ah değişmem
Bir tek seni dünyalara değişmem
Öykü Gürman:
Seni ben değişmem değişmem ah değişmem
Yalnızlığa mahkum olsam da değişmem
***
Her gecenin sonunda çıkarıp attım şu kalbimi
Öykü Gürman:
Ve her sabah uyandığımda içimde buldum yine seni
***
Bir deli düş kurdum ki içinde sadece sen ve ben
Öykü Gürman:
Kader bile değişir yeter ki sen istesen
***
Ama ben değişmem, değişmem ah değişmem
Bir tek seni dünyalara değişmem
***
Ama ben değişmem, değişmem ah değişmem
Bir tek seni dünyalara değişmem
Seni ben değişmem değişmem ah değişmem
Yalnızlığa mahkum olsam da değişmem
-
Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce
Güzel yüzün yanakların ıslanır
Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce
Hüzün keder yüreğime yaslanır
***
Sen ağlama bir damla gözyaşın yeter
Sen üzülme gülüm
***
Gece gökyüzünden bir damla yaş düşünce
Bahar gelir tüm çiçekler ıslanır
Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce
Hüzün keder yüreğime yaslanır
***
Sen ağlama bir damla gözyaşın yeter
Sen üzülme gülüm gamzende güllerin biter
Yollarıma taş koysalar döneceğim
Gözlerinden yaşlarını sileceğim
-
Her şey biter, herkes gider
Gün bile kaçar gecenin koynuna saklanır
Bir tek ben kalırım benliğimden taşan
Sevgim kahve gözlerim de yankılanır
***
Yaşanmamışları düşünüp kuytularda üzülürüm
***
Gel desen koşar, koşar gelir ellerim
Umursamaz dünyayı, umursamaz yaşanır
Sadece seni, tek seni beklerim
Gel diyen ellerini of gözlerini özledim
Ne umut kaldı ne bir rüya,
Geceyedir küsmelerim
***
Yürek yanar, kalpler ağlar
Sevdan bile çırpınız çıkış yolları arar
Bir tek göz yaşı kalır bu aşktan geriye
Ruhum da yeşerir yeniden aşk yaprakları
***
Yaşanmamışları düşünüp kuytularda ölürüm
***
Gel desen koşar, koşar gelir ellerim
Umursamaz dünyayı, umursamaz yaşanır
Sadece seni, tek seni beklerim
Gel diyen ellerini of gözlerini özledim
Ne umut kaldı ne bir rüya,
Geceyedir küsmelerim
-
İkinci ayrılık zor geldi bana
Sensiz olmadı anladım geç olsada
***
Yalnızmısın sende sensiz gecelerde
Hiç düşündün mü naparım diye
***
Bir adım önüm sensiz gözükmüyor
Kalbimdeki düğüm sensiz çözülmüyor sensiz çözülmüyor
***
Yollardasın evsiz mutlu musun bensiz
Söyle bana sebepsiz biter mi aşk?
***
Yollardayım evsiz bin dertliyim sensiz
Söyle bana sebepsiz affeder mi aşk?
***
Eski sevgili merak edilmez mi?
Beş senelik aşk unutup silinmez ki
***
Korktum aramaktan başkası çıkar diye
Hep tanrıya sordum seni iyi misin diye
***
Bir adım önüm sensiz gözükmüyor
Kalbimdeki düğüm sensiz çözülmüyor sensiz çözülmüyor
***
Yollardayım evsiz bin dertliyim sensiz
Söyle bana sebepsiz hapseder mi aşk?
***
Yollardasın evsiz mutlu musun bensiz
Söyle bana sebepsiz biter mi aşk?
***
Neredesin yine yolculuk nereye
Telefonda sesin ısıttı ya işte
Sinirle topladım tüm eşyalarını
Nolur almaya gelme
Bırak izlerin kalsın bende
***
Yollardayım evsiz bin dertliyim sensiz
Söyle bana sebepsiz affeder mi aşk?
***
Yollardasın evsiz mutlu musun bensiz
Söyle bana sebepsiz biter mi aşk?
****
Kalpsiz Kalpsiz Kalpsiz
***
Sen ağlama dedim hani dönecektin
Bir damla gözyaşım silmeye bile gelmedin.
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