Sonsuza Kadar (Bitti Rüya) Bitti rüya, çok ansızın Şimdi sensiz ve yalnızım Üç günlük aşk acıtmaz ki Tüm anılar birer birer yok olmaz ki *** Önünde diz çöksem Sana söz versem Benimle bir ömrü paylaşır mısın? *** Yanında olsam Elini tutsam Beni sonsuza kadar sever misin, söyle *** İyi günde, kötü günde Bil ki bu kalp seninle bundan böyle Beni takip et eve kadar Artık kaçmam, seninim sonsuza kadar *** Önünde diz çöksem Sana söz versem Benimle bir ömrü paylaşır mısın? *** Yanında olsam Elini tutsam Beni sonsuza kadar sever misin, söyle *** Elini tutsam Yüzüne baksam Beni sonsuza kadar sever misin? *** Önünde diz çöksem Sana söz versem Benimle bir ömrü paylaşır mısın, söyle *** Söyle, söyle, söyle

Bir An İçin Yüreğim buz kıtası, ellerim dal parçası Hangisi önce kırıldı, hangisi sağlam kaldı *** Çek kopar içini saran, kabuk kabuk yaraları Hadi al götür içimde kalan o zehirli anıları *** Yağmurum ol sulansın gözlerim Her damlada taşsın nehirlerim Hiç gitme hep kal isterim Okyanus olsun yüreğim, yüreğim *** Bir an için ümitlendim, belki benim olursun diye Yalan aşkı kabullendim, yalan olsan da gel yine Bir an için ümitlendim, belki beni seversin diye Yalan aşka göğüs gerdim rüzgarım ol es yine *** Gözlerin kalp ağrısı, sözlerin aşk sancısı Hangisi önce acıdı, hangisi kırık kaldı *** Yağmurum ol sulansın gözlerim Her damlada taşsın nehirlerim Hiç gitme hep kal isterim Okyanus olsun yüreğim, yüreğim *** Bir an için ümitlendim, belki benim olursun diye Yalan aşkı kabullendim, yalan olsan da gel yine Bir an için ümitlendim, belki beni seversin diye Yalan aşka göğüs gerdim rüzgarım ol es yine *** Yalan olsan da gel yine *** Bir an için ümitlendim, belki benim olursun diye Yalan aşkı kabullendim, yalan olsan da gel yine Bir an için ümitlendim, belki beni seversin diye Yalan aşka göğüs gerdim rüzgarım ol es yine *** Bir an için ümitlendim, belki benim olursun diye Yalan aşkı kabullendim, yalan olsan da gel yine *** Bir an için ümitlendim, belki benim olursun diye Yalan aşkı kabullendim

Kalpsiz İkinci ayrılık zor geldi bana Sensiz olmadı anladım geç olsa da *** Yalnız mısın sen de sensiz gecelerde Hiç düşündün mü naparım diye *** Bir adım önüm sensiz gözükmüyor Kalbimdeki düğüm sensiz çözülmüyor... sensiz çözülmüyor *** Yollardasın evsiz mutlu musun bensiz Söyle bana sebepsiz biter mi aşk? *** Yollardayım evsiz bin dertliyim sensiz Söyle bana sebepsiz affeder mi aşk? *** Eski sevgili merak edilmez mi? Beş senelik aşk unutup silinmez ki *** Korktum aramaktan başkası çıkar diye Hep tanrıya sordum seni iyi misin diye *** Bir adım önüm sensiz gözükmüyor Kalbimdeki düğüm sensiz çözülmüyor...sensiz çözülmüyor *** Yollardayım evsiz bin dertliyim sensiz Söyle bana sebepsiz hapseder mi aşk? *** Yollardasın evsiz mutlu musun bensiz Söyle bana sebepsiz biter mi aşk? *** Nerdesin yine...(nerdesin) yolculuk nereye(nereye) Telefonda sesin ısıttı ya işte Sinirle topladım tüm eşyalarını Nolur almaya gelme Bırak izlerin kalsın bende *** Yollardayım evsiz(yollarda) bin dertliyim sensiz(sensiz) Söyle bana sebepsiz(sebepsiz) affeder mi aşk? *** Yollardasın(yollarda) evsiz mutlu musun bensiz(bensiz) Söyle bana sebepsiz biter mi aşk?(biter mi aşk?) *** Kalpsiz... Kalpsiz... Kalpsiz... Kalpsiz... *** Sen ağlama dedim hani dönecektin Bir damla gözyaşım silmeye bile gelmedin.