Uyan sevgilim uyan artık uyan O bensiz rüyandan *** Al ellerimi anlatsınlar nedenini O hain yalnızlığımın *** Gözyaşlarımı ve yanlışlarımdan Sensiz kurtulamadığımı Uyan sevgilim uyan artık uyan O bensiz rüyandan Gün batıyorken duvarımda gölgen bir an Nolursun uyan *** Şu kaygan sularına aksın bu gecenin Süzülsün uçsun gözlerine güzel sevgilimin Badem: Sever saçlarını yerine ellerimin Belki uyanırsın nolursun *** Uyan sevgilim uyan artık uyan O bensiz rüyandan Gün batıyorken duvarımda gölgen bir an Nolursun uyan *** Uyan sevgilim uyan artık uyan O bensiz rüyandan *** Gün batıyorken duvarımda gölgen bir an Nolursun uyan Uyan sevgilim uyan artık uyan O bensiz rüyandan Gün batıyorken duvarımda gölgen bir an Nolursun uyan