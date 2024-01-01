-
Bir ben vardım
Bir sen yoktun ya
Aşktan böyle
Korkmak niye diye
Bir sor şu kalbine
Onun aşkla derdi ne?
Kır şu zincirleri
Çarpsın yine
Varsın, yoksun
Sen sarhoşsun
Aşktan böyle korkmak niye?
Bir sen mi kayboldun
Bu aşk denizinde?
Bense, yok oldum nefesinde
Yollar uzun (Yollar uzun)
Düşler kısa
Sevgi gerçek
Yalan olan aşk mı ya?
Bir sen kaldın
Aşk tatmayan şu dünyada
Kandırma kendini
Bak, aşk tam karşında
Varsın, yoksun
Sen sarhoşsun
Aşktan böyle korkmak niye?
Bir sen mi kayboldun
Bu aşk denizinde?
Bense, yok oldum nefesinde
Varsın, yoksun
Sen sarhoşsun
Aşktan böyle korkmak niye?
Bir sen mi kayboldun
Bu aşk denizinde?
Bense, yok oldum nefesinde
Varsın, yoksun
Sen sarhoşsun
Aşktan böyle korkmak niye?
Bir sen mi kayboldun
Bu aşk denizinde?
Bense, yok oldum nefesinde
-
Dinle
Bu gece kendini dinle
Mutlu gibi görünsen de
Beni özlemedin mi?
***
Ben hâlâ
Direniyorum zamana
İstemem, aramam asla
Yeni birilerini
***
Beni düşününce
Eğer ağlıyorsan
Yüreğine karşı koyma
***
Zaten sen (zaten sen) yine bana döneceksin
Zaten sen (zaten sen) yine beni seveceksin
Geçici hevesler bizi ayıramaz, olmaz
Unutamazsın yakıp yıkıp, geride bırakıp
***
Zaten sen (zaten sen) yine bana döneceksin
Zaten sen (zaten sen) yine beni özleyeceksin
Seni burada bekliyorum, biliyorsun
Unutamazsın yakıp yıkıp, geride bırakıp
***
Zaten sen (zaten sen) yine bana döneceksin
Zaten sen (zaten sen) yine beni özleyeceksin
Seni burada bekliyorum, biliyorsun
Unutamazsın yakıp yıkıp, geride bırakıp
***
Dinle
Bu gece kendini dinle
Mutlu gibi görünsen de
Beni özlemedin mi?
***
Ben hâlâ
Direniyorum zamana
İstemem, aramam asla
Yeni birilerini
***
Beni düşününce
Eğer ağlıyorsan
Yüreğine karşı koyma
***
Zaten sen (zaten sen) yine bana döneceksin
Zaten sen (zaten sen) yine beni seveceksin
Geçici hevesler bizi ayıramaz, olmaz
Unutamazsın yakıp yıkıp, geride bırakıp
***
Zaten sen (zaten sen) yine bana döneceksin
Zaten sen (zaten sen) yine beni özleyeceksin
Seni burada bekliyorum, biliyorsun
Unutamazsın yakıp yıkıp, geride bırakıp
***
Zaten sen (zaten sen) yine bana döneceksin
Zaten sen (zaten sen) yine beni özleyeceksin
Seni burada bekliyorum, biliyorsun
Unutamazsın yakıp yıkıp, geride bırakıp
-
Yak ısıt içimi ateşinle
Halime bak, eriyorum günden güne
Ah hadi hadi hadi yak
Tutuşsun aşk yüreğimde
***
Vuruldum ben güzelliğine
Hadi düş peşime
Sen benim ol bende senin
Yandım bittim deli sevenim
Beni dinle seninim de
Seviyorum ah seni delicesine
***
Bir adım gelsen koşarım
Bekletme sıkıldım ben kaçarım ben
***
Al beni yar para verme
Sar beni yar ara verme
Bile bile kaşına gözüne
O gül yüzüne köle olurum
-
Pekala kabul ediyorum, gitmene izin veriyorum
Son bu son diyorsun ama bu son değil biliyorum
***
Alıştık birbirimize, kıyamazsın sevgimize
Darılıp da bir tek söze gidilir mi gidilir mi?
Alıştık birbirimize ayıramazdı bizi kimse
Verdiğin o sözler nerde niye gidiyorsun niye?
***
Aşkın yakacak göreceksin
Sanma elde söneceksin
Kalbin tutuşup yandığında
Bana alev alev döneceksin
***
Aşkın yakacak göreceksin
Sanma elde söneceksin
Kalbin tutuşup yandığında
Bana alev alev döneceksin
Bana alev alev döneceksin
***
Pekala kabul ediyorum, gitmene izin veriyorum
Son bu son diyorsun ama bu son değil biliyorum
***
Alıştık birbirimize, kıyamazsın sevgimize
Darılıp da bir tek söze gidilir mi gidilir mi?
Alıştık birbirimize ayıramazdı bizi kimse
Verdiğin o sözler nerde niye gidiyorsun niye?
***
Aşkın yakacak göreceksin
Sanma elde söneceksin
Kalbin tutuşup yandığında
Bana alev alev döneceksin
***
Aşkın yakacak göreceksin
Sanma elde söneceksin
Kalbin tutuşup yandığında
Bana alev alev döneceksin
***
Aşkın yakacak göreceksin
Sanma elde söneceksin
Kalbin tutuşup yandığında
Bana alev alev döneceksin
***
Aşkın yakacak göreceksin
Sanma elde söneceksin
Kalbin tutuşup yandığında
Bana alev alev döneceksin
Bana alev alev döneceksin
-
Sen beni hiç tanımıyorsun
Ne aşklar yaşadım bir zamanlar
Çok kırıldım bilmiyorsun
Dağıttım kendimi ben bu aralar
***
Aramasam seni hiç şaşırma
Benim sağım solum belli olmaz
Yorma kendini bu saatten sonra
Hiç kimse beni aşka inandıramaz
***
Ben çoktan beri kapadım o defteri
Aşk bana lazım değil artık
Aştım kendimi geçtim o işleri
Aşk bu devirde güzelim yalan artık
***
Ben çoktan beri kapadım o defteri
Aşk bana lazım değil artık
Aşdım kendimi geçtim o işleri
Aşk bu devirde güzelim yalan artık
***
Sen beni hiç tanımıyorsun
Ne aşklar yaşadım bir zamanlar
Çok kırıldım bilmiyorsun
Dağıttım kendimi ben bu aralar
***
Aramasam seni hiç şaşırma
Benim sağım solum belli olmaz
Yorma kendini bu saatten sonra
Hiç kimse beni aşka inandıramaz
***
Ben çoktan beri kapadım o defteri
Aşk bana lazım değil artık
Aştım kendimi geçtim o işleri
Aşk bu devirde güzelim yalan artık
***
Ben çoktan beri kapadım o defteri
Aşk bana lazım değil artık
Aştım kendimi geçtim o işleri
Aşk bu devirde güzelim yalan artık
***
Ben çoktan beri kapadım o defteri
Aşk bana lazım değil artık
Aştım kendimi geçtim o işleri
Aşk bu devirde güzelim yalan artık
***
Ben çoktan beri kapadım o defteri
Aşk bana lazım değil artık
Aştım kendimi geçtim o işleri
Aşk bu devirde güzelim yalan artık
-
Ben sana ne yaptım?
Sevmedim mi seni?
Neden olmadı, niye vazgeçtin?
Hâlâ anlayamadım
***
Ben sana ne yaptım?
Ağlattım mı seni?
Beni öylece bırakıp gitmeni
Hâlâ unutamadım
***
Dönmeni beklerken
Yeter yalnız kaldığım
Seni düşünürsem, seni istersem
Kendime engel olacağım
***
Seni artık arayıp sormayacağım
Bi' daha bu konuyu açmayacağım
Ben hata yapmışım
Bu işin sonu yok
***
Seni düşünüp acı çekmeyeceğim
Gecelerimi ziyan etmeyeceğim
Boş yere sevmişim
Bu işin sonu yok
***
Ben sana ne yaptım?
Sevmedim mi seni?
Neden olmadı, niye vazgeçtin?
Hâlâ anlayamadım
***
Ben sana ne yaptım?
Ağlattım mı seni?
Beni öylece bırakıp gitmeni
Hâlâ unutamadım
***
Dönmeni beklerken
Yeter yalnız kaldığım
Seni düşünürsem, seni istersem
Kendime engel olacağım
***
Seni artık arayıp sormayacağım
Bi' daha bu konuyu açmayacağım
Ben hata yapmışım
Bu işin sonu yok
***
Seni düşünüp acı çekmeyeceğim
Gecelerimi ziyan etmeyeceğim
Boş yere sevmişim
Bu işin sonu yok
***
Seni artık arayıp sormayacağım
Bi' daha bu konuyu açmayacağım
Ben hata yapmışım
Bu işin sonu yok
***
Seni düşünüp acı çekmeyeceğim
Gecelerimi ziyan etmeyeceğim
Boş yere sevmişim
Bu işin sonu yok
-
Böyel gidermiydim, çok mecbur olmasam
Üzmek istermiydim seni...
Kızma sebebim vardı, inan senden kaçtıysam
Belki bir gün anlarsın beni...
***
Unutamadım giderken, ayrılmak zordu senden
Sen karşımda böyle ağlarken...
Gözüm gözüme takılınca sustum
Benim hatamdı, belkide hepsi benim suçum...
***
Geri dönemem sana asla geri dönemem
Denedim alışamadım senin dünyana.
Kırdıysam seni affet geri dönemem sana
Kıyamam, dayanamam ağlama
Geceleri suçlama boşuna...
***
Böyle kaçarmıydım, sevmekten korkmazsam
Sevip kaybetmekten korkmazsam...
Kızma bana zaten zor vazgeçtim senden
Zor dayandım elveda derken...
***
Unutamadım giderken, Ayrılmak zordu senden
Sen karşımda böyle ağlarken...
Gözün gözüme takılınca sustum
Benim hatamdı, belkide hepsi benim suçum...
***
Geri dönemem sana asla, geri dönemem
Denedim alışamadım senin dünyana...
Kırdıysam seni affet geri dönemem sana
Kıyamam, dayanamam ağlama...
***
Geri dönemem sana, asla geri dönemem
Denedim alışamadım senin dünyana...
Kırdıysam seni affet geri dönemem sana
Kıyamam, dayanamam ağlama
Geceleri suçlama boşuna...
-
Gözlerim kapalı seni düşündüm yine
Issız sahilime vururken özlemin
Mesajlar uçurdum belki ulaşır diye
Aşkımın küllerini rüzgarlara savurdum
***
Canım hüzün çiçeğim
Sen solma ben giderim
Gözyaşım aksada canım yansada
Sözüm söz yine seninim
***
Canım hüzün çiçeğim
Sen solma ben giderim
Sen mutlu ol yeter bir hatır sor yeter
Bu gönül görmeden de sever
***
Yüreğim yaralı aşka düştüm yine
Hasrety yağmurları yağarken üstüme
Mesajlar uçurdum belki ulaşır diye
Aşkımı küllerini rüzgarlara savurdum
***
Canım hüzün çiçeğim
Sen solma ben giderim
Gözyaşım aksada canım yansada
Sözüm söz yine seninim
***
Canım hüzün çiçeğim
Sen solma ben giderim
Sen mutlu ol yeter bir hatır sor yeter
Bu gönül görmeden de sever
***
Canım hüzün çiçeğim
Sen solma ben giderim
Gözyaşım aksada canım yansada
Sözüm söz yine seninim
***
Canım hüzün çiçeğim
Sen solma ben giderim
Sen mutlu ol yeter bir hatır sor yeter
Bu gönül görmeden de sever
***
Canım hüzün çiçeğim
Sen solma ben giderim
Sen mutlu ol yeter bir hatır sor yeter
Bu gönül görmeden de sever
-
Ayrılığın çok yaman
Geçmek bilmiypr zaman
Başımda duman duman
Tütüyor kara sevdan
***
Tükandi sabrım
Yokluğuna isyanım
Kaldıbir tek canım
Onuda al allah'hım
***
Kanıyor gönlüm hala
Sensiz geçen her baharda
Kader karşı geldim
Duramam buralarda
***
Yağıyor yollarıma
Geçilmiyor kara sevdan
Kadere karşı geldim
Duramam buralarda
-
Sus, güzelim, kim ne derse desin
Boş laflara aldırma
Al işte seninim, tepe tepe kullan
Aceleye getirip saldırma
***
Tereddüt etme, kendini bırak
Sağın solun sallansın
Sen tadını çıkarırken doya doya
Kıskananlar çatlasın
***
Tekrarı yok bu dünyanın
İstediğini yap be, canım
Al beni kollarına, sarıl
Sıkı sıkıya
Sıkı sıkıya
***
Dön, dön, dön arkanı, yum gözünü
Görmezlikten gel
El âlem ne derse desin
Duymazlıktan gel
***
Dön arkanı, yum gözünü
Görmezlikten gel
El âlem ne derse desin
Duymazlıktan gel
***
Sus, güzelim, kim ne derse desin
Boş laflara aldırma
Al işte seninim, tepe tepe kullan
Aceleye getirip saldırma
***
Tereddüt etme, kendini bırak
Sağın solun sallansın
Sen tadını çıkarırken doya doya
Kıskananlar çatlasın
***
Tekrarı yok bu dünyanın
İstediğini yap be, canım
Al beni kollarına, sarıl
Sıkı sıkıya
Sıkı sıkıya
***
Dön, dön, dön arkanı, yum gözünü
Görmezlikten gel
El âlem ne derse desin
Duymazlıktan gel
***
Dön arkanı, yum gözünü
Görmezlikten gel
El âlem ne derse desin
Duymazlıktan gel
***
Dön, dön, dön arkanı, yum gözünü
Görmezlikten gel
El âlem ne derse desin
Duymazlıktan gel
***
Dön arkanı, yum gözünü
Görmezlikten gel
El âlem ne derse desin
Duymazlıktan gel
***
Duymazlıktan gel
-
Son defa baksan bana
Gitmesen, kalsan daha
Gözyaşım aksın yine
Son defa
***
Sarıl sen de, ağla bana
Göğsümü ıslat daha
Yangına çare olur
Bu defa
***
Hiç mi yüreğin sızlanmaz?
Yâr, bu gidişin akıl almaz
Son yakarışım bak dinmedi hâlâ
***
Ah, deli başım uslanmaz
Yandı bu yürek, dayanmaz
Son yakarışım bak dinmedi hâlâ
***
Geri dön bana, bebeğim
Yazık etme bu gönüle
Kanma sen yalan aşklara
Gönderme beni sürgüne
***
Geri dön bana, bebeğim
Yazık etme bu gönüle
Kanma sen yalan aşklara
Gönderme beni sürgüne
***
Son defa baksan bana
Gitmesen, kalsan daha
Gözyaşım aksın yine
Son defa
***
Sarıl sen de, ağla bana
Göğsümü ıslat daha
Yangına çare olur
Bu defa
***
Hiç mi yüreğin sızlanmaz?
Yâr, bu gidişin akıl almaz
Son yakarışım bak dinmedi hâlâ
***
Ah, deli başım uslanmaz
Yandı bu yürek, dayanmaz
Son yakarışım bak dinmedi hâlâ
***
Geri dön bana, bebeğim
Yazık etme bu gönüle
Kanma sen yalan aşklara
Gönderme beni sürgüne
***
Geri dön bana, bebeğim
Yazık etme bu gönüle
Kanma sen yalan aşklara
Gönderme beni sürgüne
***
Geri dön bana, bebeğim
Yazık etme bu gönüle
Kanma sen yalan aşklara
Gönderme beni sürgüne
***
Geri dön bana, bebeğim
Yazık etme bu gönüle
Kanma sen yalan aşklara
Gönderme beni sürgüne
***
Geri dön bana, bebeğim
Yazık etme bu gönüle
Kanma sen yalan aşklara
Gönderme beni sürgüne
***
Geri dön bana, bebeğim
Yazık etme bu gönüle
Kanma sen yalan aşklara
Gönderme beni sürgüne