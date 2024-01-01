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7/24 Dinle Rengarenk

Rengarenk Şarkı Sözleri

Bağlama Takımı Rengarenk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bağlama Takımı Rengarenk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Rengarenk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bağlama Takımı

Bağlama Takımı

Rengarenk

  • Bağlamam Var Uctelli

  • Açık Adres (Akustik)

  • Asla

  • Bu Böyle

  • Bir Çaresi Bulunur

  • Bir Damla Gözlerimde

  • Koparılan Çiçekler / Akustik

  • Koparılan Çiçekler

  • Rengarenk

  • İstanbul

  • Bir Varmışım Bir Yokmuşum

  • İkimiz Bir Fidanın

  • Avare

  • Ego

  • Ayrılık Ve Biz

  • Koparılan Çiçekler Remix - David Saboy ve Ozan Yılmaz

  • Koparılan Çiçekler Remix - Philippe Laurent

  • Koparılan Çiçekler Remix - Burak Yeter

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