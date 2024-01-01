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7/24 Dinle Lal

Lal Şarkı Sözleri

Bağlama Takımı Lal şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bağlama Takımı Lal şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Lal sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bağlama Takımı

Bağlama Takımı

Lal

  • Bağlamamin Dugumu

  • Gel Barışalım Artık

  • Lal

  • Mecbursun

  • Rüya

  • Sevdam Ağlıyor

  • Büyü de Gel

  • Masal

  • Dargın Değilim

  • Erkeğim

  • Günahın Boynuma

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