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7/24 Dinle Türküler ve Oyun Havaları

Türküler ve Oyun Havaları Şarkı Sözleri

Bağlama Takımı Türküler ve Oyun Havaları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bağlama Takımı Türküler ve Oyun Havaları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Türküler ve Oyun Havaları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bağlama Takımı

Bağlama Takımı

Türküler ve Oyun Havaları

  • Gine Yeşillendi Germir Bağları

  • Al Kanat Mavi Kanat

  • Arpa Ektim Olacak

  • Bağlamam Var Uctelli

  • Bağlamamin Dugumu

  • Dam Başında Sarı Çiçek

  • Minarenin Alemi

  • Sarmaşık Bülbülleri

  • Sayıdem Otur Yanıma

  • Urfa Divan Ayağı (Ens)

  • Yayla Yollarında Kaldim

  • Yaylanın Soguk Suyu

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