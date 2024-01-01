Türküler ve Oyun Havaları Şarkı Sözleri
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Bağlama Takımı
Türküler ve Oyun Havaları
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Gine yeşillendi de amman Germir bağları hey
Bakarım erimez, erimez dağların karı hey
Bergüzar yollamış da amman ellerin yari hey
Saçını boynuma, boynuma dolar, ağlarım hey
Versеler yarimi yanıma, güler oynarım hey
Arabaya taş koydum, ben bu yola baş koydum
Seni gelecek diye sol yanımı boş koydum
Gine güzler geldi de amman yollar işledi hey
Gözüm yaşı durmuş iken gine başladı hey
Benim yarim suna, suna boynum nerede kışladı? Hey
Saçını boynuma, boynuma dolar, ağlarım hey
Versеler yarimi yanıma, güler oynarım hey
Arabaya taş koydum, ben bu yola baş koydum
Seni gelecek diye sol yanımı boş koydum
Arabaya taş koydum, ben bu yola baş koydum
Seni gelecek diye sol yanımı boş koydum
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Al Kahat Mavi Kahat
Ağlarım Sahat Sahat
Sen Orada Ben Burda
Nasıl Gönül Irahat
Amanın Bahar Bahar Sular Akar
Yarim Serhoş Olmuş Baygın Baygın Bakar
Al Kahadı Yazdırır
Deryaları Gezdirir
Senin Orda Duruşun
Beni Candan Bezdirir
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Arpa Da Ektim Olacak (Aman Onyedili Fadimem)
Dertlerin Beni Alacak
İkimizin Sevgisi (Aman Onyedili Fadimem)
Mahşere Mi Kalacak
Sevsem Uyanmaz
Gecelerin Uzununa Da
Canlar Dayanmaz
Arpa Da Ektim Gül Bitti (Aman Onyedili Fadimem)
Dalında Bülbül Öttü
Fadimem Senin Yoluna (Aman Onyedili Fadimem)
Binbeşyüz Altın Gitti
Sevsem Uyanmaz
Gecelerin Uzununa Da
Canlar Dayanmaz
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Bağlamam var üç telli imanım
Borcum var beşyüzelli
Gitti de yörük kızı gelmedi imanım
Kocaya da vardı besbelli
Ammanın imanım şalvar malvarlım
Yörük kızın Allah'ına yalvarın
Kesik başı kestane imanım
Gölgesi düştü üstüme
Kalkın da gidelim baskına imanım
Yörüğün de kızının üstüne
Ammanın imanım şalvar malvarlım
Yörük kızın Allah'ına yalvarın
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Bağlamamın Düğümü,
İsterler Öldüğümü.
Sağ Yanım Yastık İster,
Sol Yanım Sevdiğimi.
Aman Aman Bağlamamın Telleri,
Açıldı Mı Yaylaların Gülleri.
Türkmen Kızı Kınalar Yakmış Eline,
Altın Kemer Yakışıyor Beline.
Yaylaya Gidesice,
Gülleri Salasıca.
Ah Ne Yaman Güzelleşmiş,
Allah'tan Bulasıca.
Aman Aman Bağlamamın Telleri,
Açıldı Mı Yaylaların Gülleri.
Türkmen Kızı Kınalar Yakmış Eline,
Altın Kemer Yakışıyor Beline.
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Dam Başında Sarı Çiçek (Oy Oy)
Burdan Kalkak Ürgüp'e Göçek (Nennide Feridem Nenni)
Ürgüp'e Vardığımız Gece (Oy Oy)
Hak Yoluna Gurban Kesek (Nennide Feridem Nenni)
Gidiyorum İşte Gör (Oy Oy)
Hayalde Gör Düşte Gör (Nennide Feridem Nenni)
Gıymatımı Bilmeyon (Oy Oy)
Bir Kötüye Düş De Gör (Nennide Feridem Nenni)
Odaları Köşeli (Oy Oy)
Gül-Ü Reyhan Döşelide (Nennide Feridem Nenni)
Ne Ağladım Ne Güldüm (Oy Oy)
Ben Bu Aşka Düşeli (Nennide Feridem Nenni)
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Minarenin alemi
Kara kaşın kalemi
Kalem alıp kaşlarını yazdırayım amman
Gerdanına liraları dizdireyim amman
Seni alıp diyar diyar gezdireyim amman
Minare ince ince
Ölürüm görmeyince
Kalem alıp kaşlarını yazdırayım amman
Gerdanına liraları dizdireyim amman
Seni alıp diyar diyar gezdireyim amman
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Sarmaşık Bülbülleri De
(Aman) Yavrum Yiyeyim O Dilleri
Açtı Yeşil Yapraklar Da
Aman Tam Muhabbet Günleri
İn Aşağı Sediceğim Yollarım Diken
Bu Ayrılık Değil Mi (Anam) Belimi Büken
Ata Binmiş Gidiyor Da
Aman Ata Neler Ediyor
Yeni Yolun Tozları Da
(Aman) Zührem Atı Berbad Ediyor
Atma Beni Göllere De Göller Derindir
Böyle Giderse Bu Yıl Mevla Kerimdir
Ne Dedinde Durdun Yarim Yollar Üstüne
Vur Hançeri Aksın Kanım Çöller Ütüne
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Sayide'm Sayide'm Otur Yanıma
Sürmeler Mi Çekeyim Ela Ela Gözüne
Uyma Da Dedim Uydun Eller Sözüne
Top Zülüflü Sayide'm Otur Otur Yanıma
Kardan Beyaz Kollarını Dola Dola Boynuma
Evlerinin Önü Hamam Kapısı
Hamamdan Geliyor Nazlı Yârin Kokusu
Kendi Küçük Amma Cilve Kutusu
Top Zülüflü Sayide'm Otur Otur Yanıma
Kardan Beyaz Kollarını Dola Dola Boynuma
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Yayla Yollarında Galdım Yalınız (Aman Aman)
Eşe Dosta Malum Olsun Halimiz (Aman Aman)
Yayla Yollarına Yokuş Dediler (Aman Aman)
Ak Kızın Koluna Yapış Dediler (Aman Aman)
Ardıç Arkasında Gördüm Boyunu (Aman Aman)
Yeni De Öğrendim Yarin Huyunu (Aman Aman)
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Yaylanın Soğuk Suyu (Da)
Deldi Bağrımı Deldi
Üç Günlük Geliniken (De)
Bağa Selâmı Geldi
Seni Domuzun Kızı
Hayırsızın Gelini
Alsam Seni Yanıma (Da)
Sarsam İnce Belini
Ha Buradan O Yanı
Nazaradır Nazara
İkimizi Koysunlar(Da)
Senin İle Mezara
Derenin Gıyısında (Da)
Guruluya Ocaklar
Sözüme Darıldılar (Da)
Alsam Ne Yapacaklar
Seni Domuzun Kızı
Hayırsızın Gelini
Alsam Seni Yanıma (Da)
Sarsam İnce Belini
Ha Buradan O Yanı
Nazaradır Nazara
İkimizi Koysunlar(Da)
Senin İle Mezara
Ha Buradan Görünü
Görele Işıkları
Adamı Öldüruyu (Da)
Yarin Gonuşukları
Seni Domuzun Kızı
Hayırsızın Gelini
Alsam Seni Yanıma (Da)
Sarsam İnce Belini
Ha Buradan O Yanı
Nazaradır Nazara
İkimizi Koysunlar(Da)
Senin İle Mezara
Dereler Dereler (De)
Neler Bilirim Neler
Güzelin Ellerini (De)
İki Yerden Öperler
Seni Domuzun Kızı
Hayırsızın Gelini
Alsam Seni Yanıma (Da)
Sarsam İnce Belini
Ha Buradan O Yanı
Nazaradır Nazara
İkimizi Koysunlar(Da)
Senin İle Mezara
Kapının Sövesine (De)
Boya Vururum Boya
Everdi Anan Seni (De)
Ayırdı Benden Goya
Seni Domuzun Kızı
Hayırsızın Gelini
Alsam Seni Yanıma (Da)
Sarsam İnce Belini
Ha Buradan O Yanı
Nazaradır Nazara
İkimizi Koysunlar(Da)
Senin İle Mezara