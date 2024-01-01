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7/24 Dinle Hasretim Hepinize

Hasretim Hepinize Şarkı Sözleri

Bağlama Takımı Hasretim Hepinize şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bağlama Takımı Hasretim Hepinize şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hasretim Hepinize sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bağlama Takımı

Bağlama Takımı

Hasretim Hepinize

  • Minarenin Alemi

  • Birazcık Koklayayım

  • Tadı Yok İstanbul'un

  • Ben Nasıl Dayanayım

  • Neredesin Nerede

  • Kiraz Dudaklı Ayşem

  • Aşk Mahkumu

  • Hoplama

  • Gel Bir Sarılayım

  • Hasretim Hepinize

  • Canım Rizelim Benim

  • Cimilli Türküsü

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